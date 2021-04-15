Ахра Квеквескири: «На съезде было мало политики и мало анализа ситуации в стране»

В среду 14 апреля состоялся XII съезд политической партии «Амцахара», на котором было избрано его новое руководство. Прежнее ушло в структуры исполнительной власти.

«Амцахара» – одна из крупнейших и старейших политических сил современной Абхазии. В марте 1999 года она была основана как Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Амцахара» («Родовые огни») для защиты их прав. У истоков его стояли Герои Абхазии генерал-лейтенант Сергей Дбар, Владимир Начач, Ака (Салыбей) Ардзинба, Гарик Саманба, Мираб Кишмария, а также Гарик Айба.

В 2002 году Союз был преобразован в одноименное общественно-политическое движение, ставшее одной из первых оппозиционных организаций в Абхазии. В 2005 году, после того как президентом республики был избран Сергей Багапш, ОПД стало провластным. А 27 июня 2013 года, оставшись единственной, по сути, общественной опорой президента Александра Анкваба, «Амцахара» была преобразована в политическую партию, сопредседателями которой съезд избрал Гарика Саманба и Отара Ломия. 21 октября 2015 года на VI съезде партии «Амцахара», которая к тому времени стала вновь оппозиционной силой, ее возглавил Алхас Квициниа. В августе 2019-го он вышел во второй тур очередных президентских выборов. Результаты второго тура в пользу Рауля Хаджимба, утвержденные ЦИКом, отменил, впрочем, в январе 2020 года Верховный суд Абхазии. А после победы на повторных президентских выборах 22 марта 2020 года Аслана Бжания Алхас Квициниа был назначен руководителем Администрации главы государства.

Таким образом, вот уже год, после почти шестилетнего перерыва, партия «Амцахара» снова является провластной политической силой. Но карантинные меры в связи с коронавирусной пандемией долго не позволяли провести съезд для принятия необходимых организационных решений.

Сегодня «Эхо Кавказа» не смогло связаться по телефону с новым лидером партии Лесиком Цугба, который много лет возглавлял отделение партии в Гудаутском районе, но пообщалось с выступавшим вчера на съезде членом политсовета «Амцахара», заместителем руководителя отделения партии в Гальском районе, депутатом предыдущего, пятого созыва абхазского парламента Ахрой Квеквескири. Он поделился своими впечатлениями о съезде:

«Вчера на съезде, честно говоря, было мало политики и мало анализа общественно-политической ситуации в стране – и поствыборной, и связанной с экономическими процессами, с противодействием пандемии. На нем обсуждались, в основном, организационные моменты. Как вам известно, после того как предыдущий председатель партии Алхас Алексеевич Квициниа был назначен главой президентской Администрации, он написал заявление политсовету о сложении своих полномочий. И зам председателя партии Рамаз Джопуа тоже написал заявление о сложении своих полномочий. А по уставу нашей партии председателя и заместителей председателя партии избирает только съезд. Съезд неоднократно откладывался в связи с теми ограничениями, которые вводились распоряжениями президента. И вчера на съезде присутствовало не более 150 человек. Провели его с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Председателем был избран Лесик Цугба, Герой Абхазии, ветеран нашей войны. Его заместителями были избраны Мизан Зухба и Коба Гогохия. Коба Гогохия также является ветераном нашей войны».

Лесик Цугба, выступивший на съезде, поблагодарил избравших его. «Мне доверили, – сказал он, – нелегкую работу, и мы вместе будем делать все, что в наших силах. В нашу партию вступила хорошая молодежь. Это - юристы, экономисты, специалисты по разным направлениям».

Съезд ввел в состав президиума партии Заура Адлейба и назначил его секретарем президиума. В состав президиума также вошли Ростислав Кетия, а политсовета – Геннадий Ахиба и Руслан Джугелия. Съезд внес изменения в Устав партии.

Некоторые наблюдатели ожидали, что на съезде будет обсуждаться и еще один вопрос. Дело в том, что более месяца назад, 1о марта, президиум партии на своем заседании осудил позицию членов партии «Амцахара» Гарика Саманба и Виталия Тарнава, которые подписали заявление группы ветеранов войны с предложением президенту Аслану Бжания уйти в оставку, а 9 марта участвовали в пресс-конференции на эту тему в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория». Надо напомнить, что в 2015 году Саманба и Тарнава в связи с определенными расхождениями с однопартийцами покинули руководство партии, но оставались в ее рядах. Президиум принял решение о вынесении вопроса об их исключении из рядов партии на предстоящий съезд. Наблюдатели также высказывали предположение, что Саманба и Тарнава могут «сыграть на опережение» и сами подать заявление об уходе из партии. Так или иначе, речи на эту тему на вчерашнем съезде не зашло. В ответ на вопрос, почему, Ахра Квеквескири сказал:

«Это решается на политсовете. Вчера мы занимались вопросами формирования политсовета и президиума».

Немало наблюдателей также обратили внимание на то, что одним из заместителей председателя партии на съезде был избран Мизан Зухба, ранее возглавлявший ее Сухумское городское отделение. Дело в том, что более года назад, за несколько дней до президентских выборов в Абхазии сотрудники МВД Абхазии задержали четверых жителей Сухума после ночной автопогони со стрельбой. Среди задержанных оказался Мизан Зухба. Партия «Амцахара» на следующий день, 17 марта, сделала официальное заявление, попросив не нагнетать обстановку и не переводить ситуацию в политическое русло. В заявлении было сказано: «Как однопартийцы, заявляем, что Мизан Зухба – человек с четкой гражданской позицией, никогда своими действиями не порочил статус члена партии «Амцахара» и не был замечен в противоправных действиях».

30 марта 2020 года решением Верховного суда РА, обвиняемый в совершении посягательства на жизнь сотрудников милиции Зухба Мизан был освобожден из-под стражи в зале суда. 1 апреля того же года обвиняемый по данному уголовному делу Зухба в соцсети «Фейсбук» обратился к населению республики с заявлением о своей непричастности к вмененным ему преступлениям, имевшим место 16 марта 2020 года в с. Яштхуа Сухумского района. В дальнейшем никакой информации в СМИ о ходе следствия относительно его не появлялось.

«Амцахаровцы», с которыми довелось на эту тему поговорить, в один голос заверяли, что не найдено никаких доказательств его причастности к тому, в чем его обвинили. «Мы все знаем, что он непричастен. Грамотный парень, образованный, всегда очень корректно выступает», – сказал один собеседников.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия