Врио специального назначения

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен один из его заместителей – Магомед Багаев, а не первый зам Сергей Битиев, как это положено по закону «О прокуратуре Южной Осетии». В качестве врио Магомеда Багаева на прощальной встрече с сотрудниками ведомства представил лично Урузмаг Джагаев.

Интересно, чем Багаев лучше Битиева, какое качественное отличие между ними, ради которого Урузмаг Джагаев (читай президент Бибилов) пошел на прямое нарушение закона?

Телеграмм-канал MADIZAEN выступил со своими объяснениями прокурорских предпочтений:

«Багаев является человеком Джагаева, успешно проявил себя в поручениях по возвращению долговых денег югоосетинских строительных организаций, чем заслужил кличку Мага – пятьдесят процентов. Согласно букве закона, на должность должен быть назначен Сергей Битиев, но кандидат не вписывается в «конфигурацию», так как имел президентские амбиции (участвовал в выборах 2011 года). Посему было принято решение об освобождении от занимаемой должности. Исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора, по нашей информации, будет назначен некий Плиев».

В пункте №4 статьи 12 («Назначение на должность Генерального прокурора Республики Южная Осетия») закона о прокуратуре говорится:

«В отсутствие Генерального прокурора Республики Южная Осетия или невозможности исполнения им своих обязанностей, его обязанности исполняет первый заместитель, а в случае отсутствия Генерального прокурора Республики Южная Осетия и его первого заместителя или невозможности исполнения ими своих обязанностей – заместитель Генерального прокуратура Республики Южная Осетия».

То есть после того, как парламент отправил Урузмага Джагаева в отставку, и отверг кандидатуру сочинца Виталия Савченко, представленную президентом на пост генпрокурора, это должно было произойти автоматически. Ни лишенный к тому времени властных полномочий Джагаев, ни президент вмешиваться в нее не имеют права.

Видимо поэтому и был придуман нехитрый план, как обойти требования закона. После парламентской сессии Сергей Битиев вдруг узнает, что в отношении него проводится служебная проверка, и он отстранен от должности. Понятно, что после отставки Джагаева инициировать проверку было бы невозможно, поэтому, как утверждают источники в Цхинвале, ее оформили задним числом, как будто она шла давно.

Таким образом была создана ситуация, когда Сергей Битиев не может исполнять свои обязанности, и полномочия генпрокурора передаются следующему заместителю.

В отличие от телеграмм-канала, местные источники считают, что Битиева забраковали не из-за его участия в президентских выборах 2011 года. Он просто не отвечает требованиям кастинга: слишком осторожный, слишком себе не уме, и явно не готов к выполнению любых приказов. Иными словами, не пользуется доверием.

Он не вписывается в новую конфигурацию, которая предполагает, что генпрокурор будет фигурой номинальной, а реально руководить ведомством будет Урузмаг Джагаев.

Здесь важный момент: Джагаев не был отправлен в отставку досрочно как человек, который не справился с работой или допустил какие-то нарушения. Нет, он ушел по истечении срока полномочий, то есть формально к нему нет никаких претензий по службе, нет и препятствий для его дальнейшей карьеры в Южной Осетии.

А значит, что нет никаких причин сворачивать уголовные дела, которые генпрокурор возбудил против политических оппонентов Бибилова. Это еще один аргумент в пользу назначения Магомеда Багаева. Он на деле показал, что способен выполнить любые поучения, я имею в виду уголовное преследование в отношении Георгия Кабисова.

Иными словами, ничего не изменилось – кризис никуда не делся, внутренняя напряженность сохраняется, а значит, президент все еще нуждается в услугах Урузмага Джагаева, в его специфическом опыте.

Очевидно, он продолжит службу в силовом блоке на высокой должности, (главное, чтобы ее не нужно было согласовывать с парламентом), и оттуда будет курировать генеральную прокуратуру, так сказать, осуществлять стратегическое управление.

Интрига на этом не заканчивается. По уверениям источников, свой взгляд на эту позицию имеет и куратор Южной Осетии, заместитель главы Управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Шаргаев. В республике уже ни для кого не секрет, что он подыскивает на пост генпрокурора свою кандидатуру, и, очевидно, будет настаивать, чтобы Анатолий Бибилов урезонил свои амбиции и представил парламенту его креатуру. Можно предположить, что среди аргументов Шагаева будут указания на бесконечные кризисы, в центре которых неизменно оказываются опекаемые Бибиловым силовики.

И, наконец, третий участник этой интриги – парламент. На последнем заседании депутаты из пропрезидентской фракции недвусмысленно дали понять Анатолию Бибилову, что не намерены более поддерживать любое его решение. Из пятнадцати членов фракции за предложенную президентом кандидатуру Виталия Савченко проголосовало лишь девять. Они устали от Бибилова, от унизительных требований беспрекословного подчинения, от упреков общественности за поступки, к которым их принуждает партийное начальство. Многие не хотят ассоциироваться со всем тем, что творит команда Бибилова.

В депутатской среде говорят о разочарованности варягами и предпочтении местных кадров, но при этом никто не может назвать явного претендента на должность Генпрокурора из своих. Обсуждение возможных кандидатов более напоминает попытку определить меньшее из зол.

Подобные настроения в депутатской среде вкупе с падением партийной дисциплины делают эту историю непредсказуемой до последнего абзаца. Любой результат дискуссии между Бибиловым и Шагаевым может быть обнулен решением парламента. Неодобрение парламентом, в свою очередь, является основанием для пересмотра результатов дискуссии президента и куратора...

Наверное, единственная возможность не затягивать назначение генпрокурора – не предлагать депутатам на одобрение невзрачную моль или заведомого негодяя. Относительно, конечно.

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