Ираклию Кобахидзе в Вашингтоне повысили ответственность

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня рассказал о первых итогах своего визита в США. Он признал, что американские политики напомнили об ответственности партии власти в разрешении политического кризиса. При этом ранее не замеченный к компромиссам лидер правящей партии заявил, что «Грузинская мечта» готова к ним.

Ираклий Кобахидзе, лидер «Грузинской мечты» и парламентского большинства, даже не пытался делать вид, что в ходе трехдневного визита грузинской делегации, в которую вместе с ним входили депутаты Ираклий Чиковани и Каха Кучава, собеседники в Сенате, а потом в Госдепе обсуждали с ними только тесные дружественные и стратегические отношения Тбилиси и Вашингтона. Конечно, об этом тоже шла речь, но всех явно интересовало, что Ираклию Кобахидзе пришлось услышать от американских политиков по поводу затяжного политического кризиса.

О том, что в Сенате и Госдепе разочарованы, и даже готовы поднять тему санкций, очередной раз стало известно в конце марта на специально посвященных Грузии слушаниях. С тех пор кризис лишь усугубился, «желтые карточки» из Вашингтона в Тбилиси не заметили и с треском провалили второй раунд переговоров по выходу из кризиса, ни с чем отправив обратно в Брюссель спецпосланника Евросовета Кристиана Даниельсона, чьи попытки помочь грузинским политикам поддерживали и в Вашингтоне.

Потому Ираклий Кобахидзе не мог обойти эту тему, тем более что многим в Тбилиси казалось подозрительным, что в отличии от прежних визитов, на этот раз он лишь на третий день решился пообщаться с находившимися там грузинскими журналистами

«Мы слышим исподволь о том, что «Грузинская мечта» – правящая партия и ей нужно предпринять конкретные шаги для разрешения вопросов (связанных с кризисом). Мы готовы к ним, в том числе компромиссам и естественно, мы готовы проявить конструктивный подход, конечно же с сохранением принципов, и эти принципы являются определяющими при любой договоренности. Но в рамках этих принципов, мы будем максимально конструктивными. Мы затрагивали все вопросы, связанные с выборами, уголовными делами и мы говорим, что все могут перепроверить связанные с ними любой аспект».

Также Ираклий Кобахидзе поспешил добавить, что для него очень важно выслушать мнения и советы партнеров. И что в конце визита «Грузинская мечта» сделает окончательные выводы.

Окончательных итогов визита ждут и в оппозиции. Несмотря на расплывчатые слова о компромиссе, конструктивности, в речи Кобахидзе явно прослеживалось благотворное влияние вашингтонского климата и общения с американскими сенаторами. Это было легко заметить его оппонентам, которые очень часть обвиняют лидера «Грузинской мечты» в агрессивной риторике и умением «переворачивать» стол переговоров.

Потому из-за одного упоминания Кобахидзе слово «компромисс», оппозиционеры не стали менять свои планы. Представители «Нацдвижения» и других оппозиционных партии направились в Телави, где они приступили к организации широкомасштабной акции протеста 15 мая. На ней они намерены потребовать то, что для «Грузинской Мечты» находится за ее «красными линиями» – освобождение из заключения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, и досрочных выборов.

Впрочем, в то самое время, когда Кобахидзе рассказывал о готовности быть конструктивными, доказывать ее делом власть не стала. Несмотря на многочисленные призывы американских сенаторов и представителей Госдепа 13 апреля тбилисский городской суд оставил одного из лидеров Нику Мелия под стражей.

Подробностей о компромиссе не стали рассказывать и представители «Грузинской мечты». Видимо во избежание несостыковок с находящими в другом часовом поясе лидером, в Тбилиси его однопартийцы акцентировали внимание на том, что в Вашингтоне разочарованы не только «Грузинской мечтой», но и оппозицией, которая отказалась входить в парламент и ввела страну в «искусственный кризис».

Если бы не бойкот, уверены в «Стратегии Агмашенебели», оппозиция не смогла бы привлечь внимание Запада и включить в повестку дня власти вопросы о широкомасштабной реформе в судебной системе, избирательном кодексе и других важных, которые «Грузинская мечта» обещала, но не исполнила, говорит один из лидеров «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«За девять лет правления «Грузинской мечты» оппозиция в парламенте не смогла достичь столько, сколько мы достигли тем, что определенное время не входили в парламент. Это серьезное достижение и его нужно довести до конца. Как только по этим вопросам будет достигнуто соглашение, – я скажу от лица нашей партии, – «Стратегии Агмашенебели» войдет в парламент».

В том, что ответственность за кризис лежит на власти, а не на оппозиции, убежден соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. Ираклию Кобахидзе в США придется изрядно попотеть из-за ареста оппозиционера Ники Мелия, и не только из-за него, убежден он.

«Если и нужно кому-то уступать, то власти. Оппозиция что может уступить, какие у нее рычаги, кроме бойкота? Я убежден, что без освобождения Ники Мелия и проведения досрочных выборов, даже в случае подписания плана Даниельсона, кризис не разрешится. У власти проблемы не только с оппозицией, во всех сферах видно, что общество к ней теряет доверие – взять протесты из-за Намахвани ГЭС, или вялотекущий процесс вакцинации против коронавируса. О каком искусственном кризисе может идти речь? Если бы даже оппозиция и не требовала досрочных выборов, думаю, в интересах самой власти их проведение для большей легитимности».

К тому же, продолжает политолог Георгий Рухадзе, это исправило бы имидж Грузии в глазах западных партнеров. Многие грузинские наблюдатели ожидают, что Ираклию Кобахидзе все-таки придется пойти на ощутимые уступки после встреч в Вашингтоне. Предположение о том, что там «дожмут» Кобахидзе появилось в связи с тем, что сенатор Джим Риш и другие его коллеги не стали комментировать, в том числе в привычной им манере в соцсетях, итоги встреч с Ираклиям Кобахидзе.

Дата окончания визита пока не известна. Но в любом случае, скорого возвращения Кобахидзе в Тбилиси не ждут. Из Вашингтона он отправляется в Брюссель, теперь уже для встреч с европарламентариями и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.