Последнее сенатское предупреждение

Слушания по Грузии в Сенате США можно расценивать как «желтую карточку» грузинским политикам. Причем, не только представителям власти, но и оппозиции. Официальный Вашингтон дал понять: окно возможностей не безгранично, и если участники политического кризиса в Грузии будут и дальше исходить исключительно из своих узкопартийных интересов, кризис может перерасти из внутриполитического во внешнеполитический.

«Грузия заслуживает лучшего», – так, если коротко, можно резюмировать продолжительные дискуссии, состоявшиеся в Сенате США. Слушания под названием «Укрепление демократии в Грузии» прошли в подкомитете по международным отношениям и сотрудничеству в Европе верхней палаты американского Конгресса.

Со вступительным словом выступила сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин, ранее не раз критиковавшая грузинские власти за отступление от демократических ценностей. В этот раз госпожа Шахин выразила свое неудовольствие всеми участниками кризиса, акцентировав внимание на том, что сложившаяся в Грузии политическая ситуация требует немедленного разрешения:

«Нынешняя ситуация в Грузии критическая, ее разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия. Недостаточно провести выборы так, чтобы они были легитимными. Демократические выборы должны включать в себя сильные механизмы для разрешения споров, которые должны решаться справедливо для всех участников демократического процесса. США долгое время были другом свободной и демократической Грузии, остаются им и в этот критический период. Но эти отношения зависят от готовности Грузии укреплять демократические институты. И чтобы было ясно, приверженность Грузии демократии должна быть продемонстрирована всеми политическими силами, и властью, и оппозицией».

По мнению Шахин, правительство Грузии должно предпринять немедленные шаги для обеспечения независимости судебной системы, а также работать со всеми оппозиционными партиями, чтобы найти решение кризиса путем переговоров:

«Мы знаем, что настоящая демократия должна соответствовать воле народа. Успешная демократия должна функционировать и учитывать потребности своих граждан. Россия – единственный победитель в нынешней тупиковой ситуации в Грузии. Россия крепнет от беспорядков и хаоса, и каждый день, который лидеры оппозиции проводят в тюрьме – победа России. Каждый день, когда места в парламенте Грузии пустуют, – наносит ущерб гражданам Грузии, и является победой России. Вот почему я удивлена и разочарована тем, что все стороны допустили продолжение нынешнего кризиса».

«Грузинский вопрос» показал редкое для демократов и республиканцев единодушие. Представитель партии «слонов» Джим Риш также считает, что в последние годы грузинская демократия откатывается назад, «что прискорбно, так как Грузия заслуживает лучшего». По словам сенатора, «сейчас в Грузии растут олигархические влияния на суд, СМИ и большую часть политической жизни». При этом Джим Риш дал понять: если грузинские политики не образумятся, то страна может потерять американскую поддержку:

«За кризис, перед которым сейчас стоит Грузия, и который стал кульминацией напряженной ситуации последних лет и проваленных реформ, ответственны все стороны. Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязательства перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса. Этот конфликт только вредит стране и ее народу и открывает двери для России. Если они не найдут решения сейчас, то уже никогда не найдут. С другой стороны, мы во многих аспектах помогаем Грузии, в том числе и финансово. Но это не будет продолжаться, если не будет прогресса».

Интересно, что если раньше критика звучала в основном со стороны американских законодателей, то теперь к этому хору присоединились и представители исполнительной власти. Принявшие участие в слушаниях представители Госдепартамента также были настроены весьма критично. В частности, заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США Джордж Кент заявил, что Грузии предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии. Дипломат посетовал на то, что ни правящая партия «Грузинская мечта», ни оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации:

«На наш взгляд, нынешний тупик в Тбилиси связан с десятилетиями складывавшейся в избирательной и судебной системах ситуации, которая порождает недоверие к судебной системе, которая не может обеспечить необходимое ее функционирование. Тупиковость ситуации доказывает необходимость дополнительных реформ для укрепления верховенства закона, независимости судебной власти, защиту норм демократии и избирательного процесса».

При этом Джордж Кент назвал арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия «опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии» и «шагом назад для грузинской демократии».

Схожей позиции придерживается и коллега Кента – Кара Макдональд. Заместитель помощника госсекретаря заявила, что США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии и недвусмысленно намекнула, что держаться за власть в нынешней ситуации – не самое лучшее решение:

«Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего. Грузия до сих пор являлась региональным лидером в развитии демократии и борьбе с коррупцией. Мы высоко ценим мирную передачу власти после парламентских выборов 2012 года, что стало беспрецедентным случаем в истории независимой Грузии».

Госпожа Макдональд подчеркнула, что сегодня власть в государственных учреждениях сконцентрирована в руках правящей партии, а судебные процессы все чаще выглядят политически мотивированными. Более того, происходит выборочное давление на СМИ и признанных лидеров гражданского общества, что подрывает доверие к грузинской демократии.

Впрочем, недовольны в Госдепартаменте и нежеланием грузинской оппозиции идти на компромисс:

«Грузинский народ должен верить в избирательный процесс и своих лидеров. Грузинский народ заслуживает скорейшего выхода из тупика. Мы призвали оппозицию занять места в парламенте. Мы знаем, что беспокоит грузинских граждан: бедность, безработица, пандемия. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и приступить к реформе избирательной системы».

Заявления сенаторов и представителей Госдепартамента не сулят грузинским политикам ничего хорошего. После провала первой попытки Евросоюза усадить за стол переговоров власти и оппозицию, в американской прессе, причем как демократической, так и республиканской, зазвучали призывы к Вашингтону не допустить очередного фиаско.

И видимо, в Белом доме и на Капитолийском холме всерьез намерены взяться за «грузинский кризис». Так считает вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия:

«Слушания по Грузии как раз были посвящены демократическим процессам и тому политическому кризису, который мы сейчас наблюдаем в стране. И беспрецедентный интерес со стороны сенаторов по отношению к этому вопросу на этих слушаниях как раз является демонстрацией того, что поддержка грузинской демократии является стратегическим интересом Соединенных Штатов. А также того, какие меры и рычаги воздействия Соединенные Штаты, вместе с европейскими государствами, могут иметь, чтобы остановить присвоение государства со стороны (Бидзины) Иванишвили и его сообщников».

Как подчеркивает Кутелия, вопрос возвращения Грузии на рельсы демократии, это не только вопрос престижа для США или того же Евросоюза. Это действительно важно для стратегических интересов Запада в регионе, особенно в свете намечающегося геополитического обострения с Россией. Неслучайно на слушаниях в Сенате столько раз была упомянута Москва:

«Даже в геополитическом плане одним из главных преимуществ Грузии за последние 20-30 лет являлось и является то, что Грузия была и остается государством, которое стремится стать демократическим. И стать членом европейской демократической семьи. Исходя из этого Грузия является важным государством не только потому, что самая демократическая, а еще и потому, что Грузия подает пример другим государствам региона. И как раз в этом заключается политический интерес. Кроме этого есть и конкретные геополитические интересы, которые связаны с транзитными маршрутами, энергетической безопасностью Европы, и по уменьшению влияния России не только в нашем регионе, в черноморском регионе, а также уменьшение возможности России влиять на процессы в ближнем зарубежье, так называемом Middle East (Ближнем Востоке)», – говорит Кутелия.

По словам эксперта, геополитическими факторами во многом и обусловлено желание как Вашингтона, так и Брюсселя обеспечить дальнейшее демократическое развитие Грузии и не допустить сползание страны в авторитаризм. Правда, терпение западных партнеров Тбилиси не безгранично, и, если грузинские политики не возьмутся за ум, страна может остаться один на один с Россией.