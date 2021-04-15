В Абхазии выявлено 52 новых случая инфицирования коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне объявил, что Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана.

В Минобороны Грузии заявили, что подразделения Сил обороны покинут Афганистан по графику, согласованному с НАТО. Ведомство напоминает, что Грузия участвует в миротворческой миссии в Афганистане с 2004 года. При этом страна вносит наибольший вклад в миссию среди стран, не являющихся членами Альянса, а также лидирует по количеству военного персонала на душу населения.

«Этот факт ясно показывает то значение, которое Грузия придает укреплению глобальной безопасности в поддержку стран-членов и партнеров НАТО. На протяжении этих лет тысячи военнослужащих Сил обороны Грузии служили поддержанию мира и стабильности, 32 из них были убиты и многие ранены.

С 1999 года наши миротворцы в своих текущих миссиях под эгидой НАТО, США и ЕС неоднократно демонстрировали высокий профессионализм, преданность делу и приверженность общим ценностям. Активно участвуя в международных миссиях, Грузия зарекомендовала себя как достойный и надежный партнер в процессе укрепления глобальной безопасности, что является важной основой евроатлантической интеграции страны.

Министерство обороны выражает глубокую благодарность каждому военнослужащему за службу в миссиях в Афганистане. Мы отдаем особую дань уважения нашим героическим солдатам, погибшим во время миссии в Афганистане, которые пожертвовали собой ради укрепления мира и безопасности во всем мире. Силы обороны продолжат активно развивать все существующие формы сотрудничества, поддерживать партнеров и укреплять национальную и глобальную безопасность», – сказано в заявлении ведомства.

В заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.

«Грузинская армия подтвердила: по пути в НАТО она способна с достоинством решать задачи коллективной обороны и безопасности. Мы гордимся тем, что Грузия – надежный партнер НАТО, которая вместе с Альянсом внесла важнейший вклад в обеспечение глобального мира и безопасности», – отметила Зурабишвили.

В Twitter она написала, что сегодня Афганистан – более безопасная страна. «Сотрудничество союзников радикально изменило лицо угроз, с которыми мы столкнулись на рубеже веков, и Грузия сейчас как никогда готова к вступлению в НАТО», – отметила Зурабишвили.

Грузия неоднократно доказывала, что может достойно выполнять обязанности коллективной обороны, – заявил глава МИД Давид Залкалиани.

«Я благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену, который вчера счел необходимым проинформировать меня лично о решении Североатлантического союза. Это еще раз подтверждает, насколько Соединенные Штаты Америки и Североатлантический союз ценят вклад Грузии в глобальную безопасность.

Госсекретарь выразил особую благодарность грузинским военным за их усилия и жертвы во имя мира во всем мире.

Действительно, Грузия неоднократно доказывала, что мы можем с достоинством взять на себя ответственность коллективной обороны.

Со своей стороны, я благодарю грузинских военных, служивших в Афганистане, и преклоняюсь перед памятью героических солдат, которые пожертвовали своими жизнями во имя мира и безопасности.

А Грузия, как ответственный член международного сообщества, вместе со своими партнерами всегда будет вносить свой вклад в дальнейшее мирное развитие Афганистана», – написал Давид Залкалиани в соцсети.

Президент США Джо Байден выступил в среду с заявлением о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.

Вслед за США, НАТО объявило о выводе войск из Афганистана. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что вывод начнется к маю и продлится несколько месяцев. «Мы вошли в Афганистан вместе, мы корректировали свои позиции вместе и вместе уходим», – добавил он.