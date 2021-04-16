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Налетчик на филиал «Банка Грузии» задержан, заложники освобождены
Налетчик на филиал «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари задержан, все заложники освобождены. Об этом журналистам сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.
«Никто не пострадал, все заложники в безопасности и переведены в отделение полиции», – заявил Сирадзе.
Глава патрульной полиции отказался сообщить подробности относительно количества заложников и требований злоумышленника, отметив, что ведется следствие.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Другие новости дня
СМИ: вооруженный мужчина напал на отделение банка в Тбилиси
По информации грузинских СМИ, вооруженный мужчина напал на отделение «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари.
По неподтвержденным данным, он захватил заложников.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
«Рустави-2» сообщает, что из соображений безопасности закрыта станция метро «Авлабари».
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Грузия выпустила новые еврооблигации на 500 миллионов долларов
Министерство финансов Грузии успешно завершило выпуск евробондов на сумму 500 миллионов долларов, – глава ведомства Лаша Хуцишвили.
По его словам, срок облигаций – пять лет, а процентная ставка беспрецедентно низкая – 2.75%.
«Произошло рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2011 году, процентная ставка по которым была примерно в 2,5 раза выше – 6,875%, и которые были погашены 12 апреля этого года. Здесь также важна конкретная экономия бюджета. В частности, в течение следующих пяти лет из-за того, что процентная ставка намного ниже, бюджет сэкономит около 350 миллионов лари в виде процентных доходов. Одна из основных причин столь низкой процентной ставки — суверенный рейтинг страны, который в последние годы улучшился», – заявил Лаша Хуцишвили.
Как пишет Первый канал Грузии, в Минфине ранее сообщили, что погасили старое обязательство по евробондам за счет свободных средств в бюджете.
В Грузии за сутки вновь выявили более 1000 новых случаев коронавируса
В Грузии четвертый день подряд выявляют более 1000 новых случаев коронавируса. По данным правительства, подтверждено еще 1077 случаев заражения, выздоровели 442.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 293 321, выздоровевших – 279 831.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3916 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
Накануне провели 31 645 тестов: PCR-тестов – 10 918, экспресс‐тестов на антиген – 20 727.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,4%, за последние 14 дней составляет 2,77%, за неделю – 2,04%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Посол США сообщил о разговоре Байдена и Путина об отравлении Навального
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным упомянул покушение на российского оппозиционного политика Алескея Навального. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана от 16 апреля. Ранее Белый дом и Кремль не сообщали, что вопрос с Навальным обсуждался главами двух государств. В начале лета Вашингтон должен будет расширить санкции за отравление оппозиционера.
Подробности части разговора о Навальном в заявлении посла не приводятся. "Президент Байден выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу злонамеренных действий России, включая применение химического оружия при отравлении Навального", — говорится в заявлении посла. Упомянуты и другие проблемные вопросы во взаимоотношениях, из-за них Вашингтон накануне ввёл новый пакет санкций против России.
Разговор Байдена с Путиным состоялся 13 апреля. Согласно заявлению Кремля, беседа прошла по инициативе американской стороны. Байден накануне в специальном обращении рассказал, что “был откровенен” с Путиным, и предупредил его о готовности к дальнейшим действиям в случае, если Россия продолжит попытки вмешательства в американскую демократию.
В начале февраля президент США требовал освободить оппозиционера. 26 января, во время первого разговора с Путиным после вступления в новую должность, Байден так же говорил с российским президентом об оппозиционере.
Наказание за покушение на Навального не было включено во введённые вчера против России новых санкциях, хотя такое предложение упоминалось в предложении группы сенаторов, призывавших наказать Россию за злонамеренную деятельность. Однако меры за применение химического боевого отравляющего вещества приняты в двух других пакетах санкций.
Американское законодательство обязывает президента расширить пакет ограничений против Москвы из-за отравления Навального в начале лета. Это необходимо будет сделать, если Москва не признает факта применения химического оружия против оппозиционера и не пустит к себе международную инспекцию для контроля за ситуацией. Российская власть существование и применение "Новичка" отрицает.
Радио Свобода обжаловало в ЕСПЧ действия российских властей
ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Регламент ЕСПЧ предусматривает, что обеспечительные меры, если суд даст согласие на их принятие, действуют до принятия решения по существу вопроса.
Российские власти составили сотни административных протоколов в отношении ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора Андрея Шарого, обвинив их в нарушении законодательства об "иностранных агентах". По части этих протоколов суды вынесли решения о назначении штрафов.
В обращении в ЕСПЧ РСЕ/РС утверждает, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб. Кроме того, преследование Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС может негативно сказаться на судьбе других независимых СМИ в России, развязав Кремлю руки в их отношении. В истории ЕСПЧ были прецеденты, когда он вводил обеспечительные меры в связи с вмешательством властей в свободу СМИ.
В 2017 году Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС признаны российскими властями "СМИ – иностранными агентами". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. С 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 миллионов рублей.
Ведомство заявило о намерении составить ещё 130 протоколов, удвоив сумму штрафов по каждому из них. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных к настоящему моменту апелляций.
В последние годы популярность Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС в России неуклонно растёт. Еженедельная аудитория РСЕ/РС в России достигает 7 миллионов человек. Сайты Русской службы РС в 2021 году ежемесячно регистрируют более 16 миллионов посещений.
Президент корпорации Джейми Флай в связи с подачей ходатайства в ЕСПЧ заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России. Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека признает действия российских властей именно тем, чем они являются – попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации; опасным прецедентом, имеющим место в то время, когда независимые СМИ находятся под угрозой по всему миру".
Пожар в аджарском селе: 14 человек остались без крыши над головой
14 человек остались без крыши над головой после пожара в селе Баратаули Шуахевского муниципалитета (Аджария). Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на издание «Батумелеби».
Пожар начался поздно вечером 15 апреля. Огонь быстро распространялся, за считанные минуты охватив три дома, а также вспомогательные постройки. Погибли как минимум 16 голов крупного рогатого скота.
В результате пожара никто из жильцов не пострадал, однако, как указывают очевидцы, спасти какое-либо имущество из огня хозяева не смогли. Пожар сопровождался взрывами бытовых газовых баллонов.
Местные власти обеспечат три семьи временным жильем. Параллельно представители мэрии Шуахевского муниципалитета должны будут оценить размер
Как отмечает Первый канал Грузии, в бюджете автономной республики Аджария для семей, оставшихся без крова в результате пожара, предусмотрена разовая помощь в размере 15 тысяч лари (4,3 тысяч долларов).
В Кутаиси задержали двух человек за сбыт радиоактивного вещества
Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества Америций-241.
По данным СГБ, указанные лица в момент их задержания планировали продать радиоактивный материал за 300 тысяч евро.
«Согласно заключению радиологической экспертизы, изъятый контейнер содержит радиоактивное вещество Америций-241 (Am241). В соответствии с основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками вредного излучения (RUN 2000), учитывая мощность дозы радиоактивного Y (гамма) излучения, обнаруженного на контейнере и самом источнике, длительный прямой контакт с ним опасен для здоровья человека», – говорится в заявлении.
В ведомстве не разглашают других подробностей. Следствие по части первой статьи 230 Уголовного кодекса (незаконное обращение с радиоактивным веществом) ведет Департамент контрразведки СГБ.
Сергей Меняйло принял во Владикавказе Анатолия Бибилова
Во Владикавказе прошла встреча временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
Бибилов поздравил Меняйло с назначением на должность, отметив, что «доверие, оказанное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, свидетельствует о высоких заслугах Сергея Меняйло перед Отечеством, готовности брать на себя ответственность и решать важные государственные задачи на благо земляков».
«В ходе встречи были обсуждены важные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления связей между Северной и Южной Осетией», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном портале Республики Северная Осетия – Алания.
Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место, временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Вице-адмирал Меняйло принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.
Еще один подросток задержан по делу об убийстве на улице Хорава
Полиция задержала еще одного фигуранта дела об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года – 20-летнего Давида Менабде. По информации МВД Грузии, ему вменяется в вину умышленное убийство несовершеннолетнего, совершенное группой при отягчающих обстоятельствах.
Как заявляют в ведомстве, в рамках продолжающегося расследования установлено, что совместно с Георгием Джанашия и Михаилом Каландия, уже осужденным по делу, задержанный «острым предметом и с умыслом убийства» нанес телесные повреждения несовершеннолетнему Давиду Саралидзе, который впоследствии скончался.
Как пишет «Новости-Грузия», сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД произвели задержание на основании решения Тбилисского городского суда и ходатайства, поданного Генеральной прокуратурой Грузии.
Отец убитого подростка, Заза Саралидзе прямо называл Менабде среди исполнителей тяжкого преступления, требуя его наказания вместе с еще несколькими фигурантами дела. В течение трех лет расследование не продвигалось по данному направлению, а Менабде оставался на свободе.
Адвокат Менабде Давид Дадиани заявил журналистам, что на данном этапе ему не известно о появлении в деле новых доказательств или же обстоятельств, на основании которых был задержан его подзащитный. Юрист полагает, что сможет сказать больше после того, как следствие предоставит ему подробную информацию.
«Единственное, что мы точно можно сказать – это то, что та информация, которая была дана свидетелем во время допросов, эту информацию он подтверждает и сегодня, а те обстоятельства, которые были известны во время его допроса, аналогичны… Сам он [Георгий Менабде] удивлен, поскольку считает, что оснований для его задержания не существует», – сказал Дадиани в комментарии телеканалу «Мтавари».
Давид Менабде – один из более чем двух десятков участников кровавой разборки. Он является сыном протоиерея Шио Менабде. Неоднократно в СМИ высказывались предположения о том, что он использует свои связи в Грузинской православной церкви, чтобы «покрывать» сына.
Нестан Лондаридзе, адвокат, представляющий семью Давида Саралидзе, заявляет, что теперь необходимо предъявить обвинения всем государственным чиновникам, которые препятствовали расследованию дела.
«Мы не может сказать, что дело закончено до тех пор, пока не будет установлена причастность к делу. Мы подразумеваем тех должностных лиц, шаги которых привели к тому, что три года потребовалось на установление правды», – сказала Лондаридзе в комментарии грузинской службе Радио Свобода.
Официальные обвинения Давиду Менабде будут предъявлены сегодня. Дело расследуется по части 2 статьи 109 УК Грузии – убийство несовершеннолетнего группой лиц, при отягчающих обстоятельствах. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.
- Двое подростков были ранены в драке 1 декабря 2017 года, в которой участвовали около 20 старшеклассников двух школ — №51 и Первой экспериментальной. Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.
Хакеры опубликовали базу электронных почт сторонников Навального
Неизвестные опубликовали базу электронных почт сторонников Алексея Навального, которые выразили готовность выйти на митинг с требованием освободить оппозиционера. Подлинность базы подтвердил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Российские власти внесли ФБК в реестр "иностранных агентов".
"Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать", — написал Жданов. Это очень неприятный удар, который нанесли по ФБК в день, когда фонд выпустил расследование про резиденцию президента Путина на Валдае, подчеркнул соратник Навального.
В общий доступ выложили 529 тысяч электронных почт, которые использовали для того, чтобы подтвердить готовность выйти на митинг в поддержку Навального. Авторы рассылки утверждают, что 70 процентов из них — боты.
Хакеры угрожают раскрыть данные тех, кто оставил адрес электронной почты на сайте "Свободу Навальному!". "А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, телефоны, адреса", — говорится в сообщении авторов рассылки.
По словам Жданова, это - база исключительно электронных адресов, без фамилий, имен и каких-либо уточняющих данных. "Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", — считает он.
Сайт "Свободу Навальному" был создан 23 марта для сбора подписей желающих участвовать в митинге. Соратники Навального объявили, что назовут дату митинга после того, как на сайте зарегистрируются 500 тысяч человек. На утро 16 апреля на нём зарегистрировались 438 тысяч человек.
В Абхазии выявлено 52 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 258 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, 38 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 845 человек. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13 305 человек.
Польша объявила о высылке трех российских дипломатов
Польша в четверг объявила троих сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Как говорится в сообщении МИД Польши, их действия нарушали дипломатический статус, а также наносили Польше вред.
В МИД Польши в четверг был вызван российский посол. Ему было объявлено о том, что Варшава поддерживает введенные в тот же день санкции США против Москвы в связи с действиями России, которые Вашингтон и его союзники считают агрессивными. Особый акцент при этом власти Польши сделали на кибератаках, которые, как утверждают США, совершили российские спецслужбы. «Последствия этих атак ощущаются за пределами США и затрагивают, в частности, европейские государства», - сказано в заявлении польского МИД.
Помимо прочего, США приняли решение выслать из страны 10 сотрудников российского посольства, в сообщении Белого дома говорится, что часть из них - работавшие под прикрытием сотрудники спецслужб.
О солидарности с действиями США заявили и другие их союзники, в частности Великобритания. В МИД этой страны также был вызван российский посол.
Российские официальные представители назвали шаг Польши «действиями истинного вассала США» и «сателлита, который подтявкивает» Вашингтону.
Польша - один из наиболее последовательных критиков политики российских властей среди стран Евросоюза.
Президенты Грузии и Армении обсудили вопросы регионального сотрудничества на Кавказе
Миру и сотрудничеству нет альтернативы для развития Кавказа, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисян.
Сегодня, 15 апреля, президент Армении прилетел в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян в рамках официального визита. Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции Саломе Зурабишвили на улице Атонели – так называемом «дворце Орбелиани». После чего состоялась личная встреча президентов двух стран, а затем и в расширенном формате, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Этот визит был запланировал уже давно, но, к сожалению, не был осуществлен. Пандемия и конфликт в регионе очень помешали нам и до этого времени мы не смогли организовать этот визит. Я очень счастлива, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани», - заявила Зурабишвили.
На встрече с армянским коллегой был рассмотрен будущий потенциал региона, который, по словам Зурабишвили, является уникальным в экономическом плане.
«Выросший интерес со стороны разных внешних акторов, новые планы и платформы, о которых говорят, – все это подтверждает огромное значение этого региона. Однако роль кавказских стран остается решающей. Будущее Кавказа должны совместно определять кавказские страны. В то же время, с учетов своего транзитного потенциала и не только, мы представляем себе Кавказ только как открытый регион.
Мы также гордимся тем, что у граждан Грузии армянского происхождения в этой стране есть все возможности, чтобы сохранить язык и культуру своих предков. В то же время, должно быть сделано больше и в основном со стороны государства, чтобы они смогли полноценно овладеть государственным языком, и таким образом получить полноценную интеграцию в экономическом и политическом развитии», - отметила Зурабишвили.
- Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Украина осудила закрытие Россией части акватории Черного моря
МИД Украины в четверг выразил протест в связи с намерением России закрыть под предлогом военных учений до октября 2021 года часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства это решение названо нарушением норм международного права.
«Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой... узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этой части акватории Черного моря» - говорится в заявлении. Речь идет, в том числе, о водах, прилегающих к аннексированному Крыму.
В заявлении также сказано, что действия России - грубое нарушение свободы мореходства, поскольку согласно конвенции ООН по морскому праву Россия не должна мешать транзитному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море.
Статус Керченского пролива - предмет спора между Украиной и Россией. Украина и большая часть мирового сообщества считает этот пролив международным, а Россия - своим внутренним. Де-факто Россия контролирует судоходство в проливе. В ноябре 2018 года в нем произошел вооруженный инцидент с участием украинских и российских боевых кораблей и российской авиации. В результате три украинских корабля и их экипаж были захвачены. Моряков обвинили в нарушении границы России. Впоследствии - спустя почти год - их отпустили, корабли вернули Украине.
В заявление украинского МИД говорится, что Россия наряду с наращиванием своего военного присутствия у границ начала эскалацию и в Черном море.
Накануне сообщалось, что Россия начала военные учения в Черном море. В учениях задействованы надводные корабли Черноморского флота, базирующегося в Крыму, а также вертолеты и самолеты. Как сообщается, в ходе учений будут проведены стрельбы по надводным и воздушным целям.
- Как сообщает ТАСС, в среду, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Согласно распоряжению, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Противники Намахванской ГЭС встречаются с представителями власти
Участниками акции против строительства Намахванской ГЭС встречаются с представителями власти. По заявлению одного из организаторов акции Варлама Голетиани, на встрече у них будет возможность видеосъемки, однако без присутствия представителей СМИ.
«На встрече мы обсудим существенные вопросы. Мы не собираемся обсуждать природоохранные и другие вопросы. Договоримся по техническим вопросам. Если мы говорим о продолжении диалога, то как он должен продолжаться. Мы выдвинем условия, первое условие - мы не должны находиться в репрессивной среде. Эти люди должны объяснить нам, могут ли они принимать решения или нет. Мы поднимем вопрос о присутствии медиа на встрече», - сказал Голетиани.
По информации администрации правительства Грузии, по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Кутаиси находятся глава департамента отношений с регионами администрации правительства и два губернатора, которые готовы к продолжению диалога с участниками акции против строительства Намахванской ГЭС.
Кроме того, по информации парламента Грузии, в администрации государственного поверенного в регионе Имерети для встречи с участниками акции находятся председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари, члены парламентского большинства Гиви Чичинадзе, Заза Ломинадзе, Бежан Цакадзе, Гоча Энукидзе, Дмитрий Самхардзе и Годердзи Чанкселиани.
Саломе Зурабишвили: «Грузия стояла и стоит на стороне мира»
«Грузия стояла и стоит на стороне мира, в знак чего наша платформа для диалога и деэскалации была предложена во время конфликта. Это предложение остается в силе». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном.
Как пишет Первый канал Грузии, Зурабишвили отметила, что визит президента Армении был запланирован давно, но ему помешала пандемия, а также конфликт в регионе.
«Я очень рада, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани. После нашей предыдущей встречи мы все столкнулись с очень серьезными проблемами на Кавказе. С одной стороны, пандемия затронула экономики всех трех стран, закрыла наши отношения с миром и друг с другом. Хочу выразить соболезнования семьям погибших во время войны и выразить соболезнования Вам, господин президент», – заявила Саломе Зурабишвили.
Армен Саркисян отметил, что укрепление отношений с Грузией для Армении является одной из важных предпосылок безопасности и развития. Он поблагодарил президента Грузии за теплый прием.
«Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, сельского хозяйства и многих других сферах. Также есть большой потенциал для сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственного обеспечения. Это сотрудничество двустороннее и многостороннее. Я хотел бы повторить то, что сказала президент, думаю, что при сотрудничестве институтов обоих президентов мы сможем углубить современные деловые отношения между двумя странами. Поэтому, с армянской стороны заверяю вас, что мы будем работать с вами, чтобы развивать деловые отношения и вносить свой вклад», – заявил Армен Саркисян.
- Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом. Саркисян встретится с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, спикером парламента Арчилом Талаквадзе, а также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
НАТО: Россия продолжает нарушать территориальную целостность Украины и Грузии
Россия продолжает придерживаться повторяющейся модели дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход со стороны России многочисленных международных обязательств и обязанностей, в том числе Будапештского меморандума. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с объявленными США новыми санкциями в отношении России.
В документе говорится о попытках вмешательства в выборы в государствах-членах НАТО, в том числе в президентские выборы в США, а также об участии Москвы в широкомасштабных кампаниях дезинформации и вредоносной киберактивности.
«По оценкам США и других союзников, все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за хакерский взлом SolarWinds. Мы солидарны с США. Мы осуждаем нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы «Новичок». Любое применение химического оружия при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и противоречит Конвенции по химическому оружию. Также вызывает обеспокоенность информация о том, что Россия поощряла нападения на силы США и НАТО в Афганистане», – говорится в заявлении.
В НАТО отмечают, что продолжат работу в тесном сотрудничестве для реагирования на действия России, которые представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности.
«Мы призываем Россию незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства так же, как выполняют свои обязательства союзники, в том числе существующие соглашения и обязанности по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Мы также призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму. Мы продолжаем обеспечивать построение сдерживания и обороны, в то же время НАТО по-прежнему открыта для периодического, предметного и целесообразного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным. Мы сожалеем, что Россия по-прежнему оставляет без внимания озвученное в начале 2020 г. приглашение НАТО провести совещание Совета Россия-НАТО», – сказано в заявлении.
Абхазский Кабмин: новые правила въезда в РФ не затронут Абхазию
Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой разъяснить: касаются ли новые правила въезда на территорию России жителей Абхазии.
Дополнительная информация будет предоставлена после получения официального ответа Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Минздрава.
В абхазском Кабмине при этом заявили, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок».
«Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении Кабмина.
Ранее стало известно, что с 15 апреля всем гражданам России, которые прибывают в страну любым видом транспорта, нужно будет заполнить соответствующую анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В течение трех календарных дней со дня прибытия гражданин обязан пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. После получения результата его нужно загрузить на портал. Пока тест не готов, человек обязан соблюдать режим самоизоляции.
Отдельные СМИ сообщили, что даже при однодневной поездке в Абхазию после возвращения в Сочи человек должен будет сдать тест, а пока ждет результатов – изолироваться. В публикациях медиа говорилось, что туроператоры отмечают резкое падение спроса на Абхазию. Многие туристы, купившие экскурсионные туры, отказались въезжать в Абхазию из-за введенных мер.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует посетить Украину
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
Согласно официальным данным, президент Грузии «выразила озабоченность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыму и выразила солидарность с Украиной». В сообщении пресс-службы указано, что Зурабишвили планирует посетить Киев.
«Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина должна противостоять провокациям, и отметила, что необходимо двигаться в единственном направлении нашей общей безопасности – евроатлантической интеграции. Президенты обеих стран подчеркнули важность безопасности на Черном море и необходимость представить совместные цели Грузии и Украины на саммите НАТО-ЕС. Стороны договорились использовать предстоящий визит президента Грузии в Украину для работы над этими вопросами», – сказано в сообщении.
Как пишет «Новости-Грузия», Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский рассказали о телефонном разговоре в соцсети Twitter:
«Грузия и Украина – исторические друзья и партнеры, и мы вместе перед лицом нынешней борьбы. Очень обеспокоена ситуацией в Украине и вокруг нее. Совершенно необходимо работать вместе для евроатлантической интеграции и сформулировать совместное послание для региональной безопасности», – написала Зурабишвили.
«Я полностью согласен с Саломе Зурабишвили в том, что настало время для конкретных предложений для Украины и Грузии, чтобы получить план действий по членству в НАТО и план присоединения к Евросоюзу. Сегодня решающее значение имеют консолидация усилий и солидарность. Украина и Грузия пользуются историческим взаимопониманием и поддержкой в вопросах мира», – отметил Зеленский.
- Ранее в МИД Грузии подтвердили информацию о решении вернуть посла в Украину. В мае прошлого года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ.
США ввели новые санкции против России: за «вредоносную деятельность»
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они будут касаться новых выпусков российского госдолга, российских официальных лиц и компаний. Причиной названа "вредоносная внешняя деятельность" Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещённых после 14 июня на первичном рынке. Ограничение касается только прямой покупки у Центробанка, Фонда национального благосостояния или министерства финансов. "Эта директива даст правительству США право расширять санкции в отношении долга России в случае необходимости", — указано в публикации Белого дома.
Администрация Байдена впервые официально назвала российскую Службы внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории. Предусматривается высылка из США 10 российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В список ограничений попали шесть российских технологических компаний, обвинённых в помощи российским спецслужбам.
Среди них — военный технополис "ЭРА" в Краснодарском крае, в котором работают частные и государственные компании, привлечённые министерством обороны. Остальные компании специализируются на защите информации, аудите IT-инфраструктуры и противодействии киберугрозам. Среди них — государственный НИИ "Спецвузавтоматика", и компания Positive Technologies, планировавшая в этом году размещение на Московской бирже с оценкой в 4 миллиарда долларов.
Среди физических лиц в расширенном санкционном списке — бывший пресс-секретарь Владимира Путина Алексей Громов. Сейчас он занимает должность первого заместителя руководителя Администрации президента, СМИ неоднократно писали, что в Кремле чиновник отвечает, в числе прочего, за работу телевидения, в том числе — финансирования государственных каналов.
Громов внесён в список как человек, ответственный, с точки зрения Белого дома, за "кремлёвскую медиамашину по вмешательству в выборы". За возможное вмешательство в список внесены так же четыре малопосещаемых информационных портала, и ряд компаний и лиц, которые в США считают связанными с предпринимателем Евгением Пригожиным, в том числе — с его попытками уйти от уже введенных санкций.
Кроме того, новые ограничения введены за участие в аннексии Крыма Россией. В списке — назначенный российскими властями министр имущества Крыма и руководители региональных силовых ведомств. Под ограничения попало крымское СИЗО-1, в котором регулярно оказываются люди, которые позднее признаются политическими заключёнными.
Из компаний за Крым санкциями подвергнуты проектировщики и заказчики железнодорожных подходов к Крымскому мосту и директор обсуживающей мост компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин.
После анонса санкций в четверг на открытии торгов на Московской бирже резко упал курс рубля. К трём часам дня по Москве доллар подорожал больше чем на один рубль, евро — почти на полтора, до 77,08 и 92,26 рублей соответственно.
- Накануне помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном заявил, что Вашингтон должен воздержаться от введения новых санкций против России во время подготовки встречи Путина и Байдена. Встретиться двум президентам предложил Байден в начале недели. Место возможной встречи и его темы пока неизвестны.
Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Кабул
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Кабул. Об этом сообщает Голос Америки.
Блинкен будет обсуждать с руководством Афганистана мирный процесс в стране, а также детали вывода американских войск из исламской республики.
Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось.
В среду президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября этого года .
Аргентина зафиксировала риск опасности кровотечений после применения «Спутника V»
В отчёте о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российкого препарата "Спутник V". Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам.
Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.
Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобный синдром, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.
В статистике приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": пять случаев анафилаксии и два случая иммунной тромбоцитопении.
- В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 — от компании AstraZeneca — связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. Польза от применения препарата признана превышающей возможные риски.
- О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".
- Россия не выявила ни одного случая тромбозов при введении "Спутника V", заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова: "В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения". Российский минздрав статистику побочных реакций при применении препарата не публикует.
В Южной Осетии выявили шесть новых случаев коронавируса
Диагноз коронавирус подтвержден у шести человек из 94 протестированных за сутки в Южной Осетии. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«С учета медиков снято пять человек, под наблюдением остается 368 пациентов», – отметила Кочиева.
По её словам, общее количество граждан, снятых с учета медиков, на сегодняшний день составляет 2916 человек.
За время пандемии коронавирус выявлен у 3284 жителей, число проведенных исследований – 21 172.
В «красной зоне» республиканского многопрофильного центра проходят лечение 14 пациентов с диагнозом COVID-19, один из них находится в палате интенсивной терапии.
Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно
Мировой суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который по телефону рассказал политику Алексею Навальному детали его отравления. Судья участка №276 Инна Шилободина пришла к выводу, что Соболь "нарушила гарантированное Конституцией" право родственников Кудрявцева, пишет "Медиазона". Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно. Соболь также назначили год испытательного срока. Если оппозиционерка нарушит правила условного срока, то ей назначат реальные исправительные работы с удержанием 10% зарплаты.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева. Оппозиционерка якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим.
Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилия к тёще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки в версии следствия. В своём последнем слове она напомнила, что уголовное дело об отравлении Навального так и не было заведено. "Я уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены "Единой России", – сказала политик.
Согласно Уголовному кодексу, осужденный, у которого есть основное место работы, отбывает исправительные работы на этой работе. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, которые определяют по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
- В декабре прошлого года Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его разговора с Навальным следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года сотрудниками российской спецслужбы. Также Кудрявцев рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
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