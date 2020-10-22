Глава МВД Грузии подтвердил, что преступник скрылся с деньгами

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника, захватившего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», было выполнено. Он сказал, что речь действительно шла о полумиллионе долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.

«Для меня, наших властей важнее всего жизнь человека. Нет суммы, которая важнее человеческой жизни – это будет 10 миллионов или 100 миллионов», – сказал Гомелаури.

Министр не стал говорить о ходе расследования, отметив, что это может помешать задержанию преступника. К примеру, Гомелаури не говорит, были ли у злоумышленника сообщники.

«Одно моё слово может помешать следствию», – сказал министр.

Гомелаури попросили прокомментировать заявление абхазских властей о том, что они готовы передать преступника грузинской стороне, если он окажется на территории Абхазии.

«Будет хорошо, если передадут. Если он перейдёт. Посмотрим, перейдёт или нет», – сказал Гомелаури.