Джо Байден: Ситуация с Навальным «совершенно несправедлива»

Президент США Джо Байден накануне, 17 апреля, назвал «совершенно несправедливой» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, который держит голодовку в колонии.

«Это совершенно, совершенно несправедливо», - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального. Президент также упомянул об «отравлении, а затем о голодовке» Навального - сообщает «Голос Америки».

Байден ранее прямо призывал российские власти освободить Навального, а также расследовать покушение на него, в связи с которым США ввели санкции против ряда российских официальных лиц.

В сообщении о телефонном разговоре, который провел Байден на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, не было упоминания о Навальном. Он также не упоминался в указе президента США о введении новых санкций против России в связи с ее «враждебной деятельностью». Впоследствии посол США в Москве заявил, что Байден все же поднимал этот вопрос.

Лечащие врачи Алексея Навального в субботу опубликовали результаты его анализов крови. Они утверждают, что результаты анализов свидетельствуют о том, что состояние здоровья заключенного близко к критическому. Лечащие врачи, которых так до сих пор не допустили к Навальному - а именно это является требованием его голодовки, которую он держит с 31 марта, считают, что для исправления ситуации необходимы срочные меры.

В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному.

С требованием к Путину предоставить ему медицинскую помощь обратились депутаты законодательных собраний четырех регионов России, главным образом представители партии «Яблоко».

Ранее под обращением с призывом допустить к Навальному врачей подписались около 70 видных мировых деятелей культуры и искусства, включая лауреатов Нобелевской премии по литературе, известных в том числе в России актеров, писателей, музыкантов.