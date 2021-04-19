Лидеры «Гирчи» подписали соглашение Мишеля и зашли в здание парламента

Трое членов оппозиционной партии «Новый политический центр – Гирчи» Вахо Мегрелишвили, Яго Хвичия и Александр Раквиашвили сегодня поставили подписи под новым текстом соглашения, представленным президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для выхода Грузии из политического кризиса. Подписи представители партии сделали в прямом эфире во время трансляции на Facebook, – пишет «Новости-Грузия».

«Пожелаем удачи этому проекту. Хочу, чтобы нашему примеру последовали люди, наши коллеги из оппозиции и из правительства, во всяком случае, народ будет знать, что мы не деструктивные люди, и хотели достичь соглашения», – сказал Вахо Мегрелишвили.

По словам членов партии, если соглашение будет односторонним и его не подпишет «Грузинская мечта», то они продолжат работу в том режиме, о котором уже заявили – то есть депутаты парламента будут работать, не посещая заседания парламента.

Мегрелишвили, Хвичия и Раквиашвили сегодня впервые зашли в здание парламента и пообщались с журналистами. Они говорят, что будут дожидаться других депутатов от оппозиции в фойе законодательного органа.

«Мы ждем наших коллег из оппозиции, которые, скорее всего, и я глубоко убежден, что это произойдет, подпишут договор с «Грузинской мечтой» в фойе парламента, чтобы затем войти в парламент вместе. До этого мы не зайдем», – сказал Хвичия.

Он также подчеркнул, что «Гирчи» отказывается не только от депутатской зарплаты, но и любого финансирования из бюджета. При этом они не собираются принимать участие и в заседаниях парламента, хотя хотят воспользоваться депутатской неприкосновенностью и правом носить оружие.

Ранее «Гирчи» предъявила правящей команде «Грузинская мечта» семь требований, заявив о готовности войти в парламент Грузии в случае выполнения хотя бы одного из них. Среди пунктов – проведение всех последующих парламентских выборов по пропорциональной системе и с естественным барьером. «Гирчи» также требует полной легализации марихуаны и установления в стране мультивалютного режима.