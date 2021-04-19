Грузинский экспорт оттолкнулся от 2020 года

Экспорт Грузии в марте показал значительный рост, вернувшись к допандемическим показателям 2019 года. В правительстве отрапортовали об первых признаках оживлении экономики, однако эксперты предлагают дождаться конца первого полугодия.

Сегодня Грузстат опубликовал развернутые данные внешней торговли за первые три месяца 2021 года. Большинство наблюдателей обращают внимание на экспорт – как на один из важных каналов поступления валюты в казну. В марте он в сравнении с тем же месяцем 2020 года вырос более, чем на 30%. Положительная динамика марта в значительной мере компенсировала провальное начало года, с 16-процентным спадом в январе, и минимальным 3-процентным ростом в феврале.

По мнению ряда аналитиков, снижение внешнеторгового оборота Грузии замедлилась. В январе-марте 2021 года товарооборот составил 2,77 млрд долларов, что всего на 0,3 процента уступает показателям того же периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 5,2%, а импорт сократился на 2,4%. Отрицательное торговое сальдо составило чуть более 40%.

В правительстве Грузии со сдержанным оптимизмом комментируют обновленные данные статистики. По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, положительная динамика свидетельствует о поэтапном завершении кризиса.

«Экспортные показатели марта 2021 года превзошли аналогичные результаты 2019 года, который стал рекордным для Грузии по объему экспорта. Поэтому у нас очень позитивные ожидания, несмотря на большую опасность приближения третьей волны – экономика Грузии возрождается, местное производство расширяет свои экспортные возможности и выходит на новые рынки», – сказала Натия Турнава.

Согласно отчету Грузстата, в январе-марте 2021 года медные руды и концентраты возглавляли перечень экспорта товарных групп (почти 160 млн долларов, и почти 20% от общего объема. На втором месте – легковые автомобили (86,6 млн долларов), на третьем – ферросплавы (83,7 млн долларов), на четвертом – вина – (44 млн долларов).

В списке лидеров импорта также легковые автомобили (168 млн долларов), изделия из медных сплавов (145,8 млн. долларов), нефтепродукты (142 млн долларов).

По словам Анны Кварацхелия, председателя наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта, рано говорить о сдвигах, опираясь на показатели одного месяца:

«Состояние экономики оценивается по многим критериям, и делать выводы пока преждевременно. В целом, по сравнению с абсолютно провальным 2020 годом торговля оживает во всем мире, и Грузия не может стоять особняком. К тому же не стоит забывать реэкспорт подержанных автомобилей, практически замороженный в 2020 году, вернувшийся в лидеры как статья экспорта. Не стоит сбрасывать со счетов и удвоение экспорта орехов, – в сравнении с неурожаем орехов в прошлом году. И на этом, пожалуй, все, говорить о каком-то оживлении не приходится».

Впрочем, по словам бывшего начальника статистического ведомства, профессора Иосифа Арчвадзе, состояние дел в торговле является верным индикатором замедления спада:

«Экономика Грузии долгое время находилась в упадке. Однако мы также видим, что по сравнению с январем и февралем ситуация постепенно улучшается. Падение ВВП замедляется, и главное, растет количество вновь зарегистрированных ориентированных на экспорт предприятий – на 56%. Теперь главное, чтобы последнее слово не осталось за пандемией, и, если с минимальными потерями и без локдаунов выйдем из третьей волны, у нас будет более серьезный рост, поскольку экономика в значительной степени открыта, появились первые туристы из-за рубежа, а мобильность граждан увеличилась».

Что касается основной пятерки внешнеторговых партнеров Грузии, то за прошедший год пандемии она не претерпела изменений: лидер Турция, с 418 миллионами долларов, затем Россия – 329, Китай – 292, Азербайджан – 250, США – 160 миллионов долларов.