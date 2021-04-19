Фонтан раздора в стиле псевдобарокко

В эти дни моя фейсбучная лента нежданно-негаданно оказалась забита постами и комментариями участников дискуссии, которые яростно спорят о строящемся на сухумской площади Сергея Багапша (ранее – Конституции) фонтане в несколько ярусов. Вопрос трудно отнести к судьбоносным, но число комментариев только к одному из постов на эту тему перевалило уже за двести. Причем, похоже, многие их авторы в реальности фонтан не видели, судят о нем только по выложенным фотографиям.

Вот несколько текстов, позволяющих судить о ходе спора:

«Вот этот «торт» украсит площадь перед Морвокзалом в славном городе Сухумчике. Ужас в том, что народу оное чудо понравится. Народ будет восторженно плескаться сам и плескать своих детей в водах этого сооружения, делать сэлфи и водить сюда невест с женихами и шампанским. Когда рушатся институты, им на смену всегда приходят охлос и олигархи. Первым достаточно хлеба и зрелищ, вторые сосут ресурсы. И те, и другие скользят по поверхности, им неинтересны глубины. Впрочем, я излишне драматизирую, как и положено перфекционистам, жаждущим единых концепций, стратегий и возрождения институтов. Так что радуйтесь, делайте сэлфи и не говорите мне, что фонтан временный. Вот только этого не говорите»;

«Стал многим поперек горла этот фонтан. Занять себя явно больше нечем. Столько экспертов в архитектуре и ландшафте на одну маленькую Абхазию. «Высокоинтеллектуальный снобизм» это называется... Если культурно»;

«А профессионалов зачем приглашать? У нас каждый пятый ЭКСПЭРТ, для которого мнение архитектурного управления столицы априори ошибочно...»;

«Миллион раз было сказано: это подарок городу, какие «народные деньги»? Или вы запамятовали?»;

«Не ругайтесь, заработает фонтан, тогда и будет видно. Вода из этих чаш будет переливаться вниз. Появится каскад, будет красиво или нет – посмотрим. Но будет прохладно в самое пекло. Это здорово»;

«Посмотрим скоро, когда запустят, как будет смотреться. А то год ругаемся. Толку нет. Себе нервы портим и тихими шажочками к инсульту с инфарктом движемся».

Явно в связи с этим затянувшимся интернет-диспутом пользователь под ником «Ираклий Ашуба» опубликовал статус с таким началом:

«Если раньше наше население строго делилось на сторонников власти и оппозицию, то сегодня жители столицы, например, разделились тоже по политическим признакам, но более конкретно: на тех, кому нравится фонтан, и тех, кто к фонтану испытывает «такую личную неприязнь, что даже кушать не может».

Далее автор высказал убеждение, что критикуют фонтан сторонники прежней власти, а защищают сторонники нынешней, но потом все-таки решил, что это была бы чрезмерная политизация происходящего и продолжил:

«Возможно, конечно, что просто у всех разные вкусы и кому-то не симпатичны милые дельфины и он считает, что вместо них надо было поставить голую бабу... Эйфелева башня в Париже тоже не всем нравилась. Ее, кстати, поставили в столице Франции когда-то временно, но – прижилась и стала символом страны. Я не говорю сейчас, что временный фонтан в Сухуме станет символом Абхазии, но то, что он явно лучше той кучи, которая была на его месте – неоспоримо! Независимо от высокого эстетического вкуса некоторых особо активных критически настроенных горожан, фонтанирующих демагогией».

Разумеется, «страсти по фонтану» – это весьма яркий, но при этом лишь один из примеров того, как в абхазском интернет-сообществе время от времени возникают, подобно маленьким смерчам, такие споры – относительно «варварской» обрезки деревьев на центральных улицах Сухума, туристского логотипа Абхазии и т. д. Исстари известно, что на вкус и цвет товарищей нет, но в наше время, когда многие чуть ли не переселились жить в соцсети, для любителей во что бы то ни стало отстоять свое, «единственно правильное» мнение – вообще раздолье.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к абхазскому фотографу, режиссеру документального и художественного кино Ибрагиму Чкадуа с просьбой поделиться своим мнением и о возводимом фонтане, и об оптимальной форме подобных дискуссий.

«Очень важно исходить из тех архитектурных стилей, которые есть в Сухуме: модерн есть, конструктивизм есть, ампир есть сталинский – это из таких, более или менее четко прослеживающихся. Естественно, надо исходить из этих стилей, когда что-то делаешь. А что касается фонтана, то там всадник, который оказывается за ним (панно на стене здания), он ближе к модерну. Поэтому надо было от этого исходить, а этот фонтан, он такой псевдобарокко и поэтому никак там не смотрится. И еще очень важно, кто автор этого проекта. Если это чиновник, то это изначально неправильно: чиновник не должен решать не свойственные ему задачи. Я имею в виду по стилю, по архитектуре и так далее. А если это сделал какой-то архитектор, то почему мы не знаем авторства? Вот эта проблема анонимности, она всегда у нас доминирует – в принятии таких решений, да и зачастую в политике, общественной жизни, то есть какие-то заявления постоянно появляются без подписей. И поэтому данную сферу активно осваивает и Фейсбук, и другие соцсети. И зачастую она именно анонимами осваивается, потому что там нет ответственности. А я считаю, что людям надо собираться. Есть несколько форм для принятия решения – профессиональным сообществом, общественными советами, а, надо будет, и референдумом, если такая масштабная задача стоит. Телевидение может собрать людей на обсуждение. И важно, чтобы все это было репрезентативно, чтобы туда пришли не случайные люди, а те, которые реально должны и могут обсуждать. И очень важно, чтобы там был модератор, который может вести дискуссию и чтоб к справедливому какому-то итогу могли все прийти. А если найдется просто кто-то крикливый, истерик, или не знаю, какие еще качества у него будут, он может перекричать уйму профессионалов».

Так или иначе, но фонтан скоро возведут. Вот тогда уже можно будет гораздо более точно сказать, как его приняли горожане. Насколько понял, у мэрии есть «отходные пути»: она заранее объявила, что фонтан строится как временный и если не впишется в общую концепцию переустройства площади, которая станет победителем по итогам объявленного конкурса, то его уберут. (И перенесут, наверное, на другое место?). Но что-то мне подсказывает, что мнения горожан снова разойдутся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия