Анна Калягина: «Мы ждем официального обращения Роспотребнадзора»

Неопределенность в связи с распоряжением Роспотребнадзора, который ввел новые требования для прибывающих из-за рубежа граждан России, сохраняется. В минувший четверг пресс-служба правительства Абхазии распространила заявление, что распоряжение не затрагивает граждан России и Абхазии, которые пересекают российско-абхазскую границу. Однако уже в пятницу портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на Роспотребнадзор распространил информацию о том, что российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо заполнять анкету, сдавать ПЦР-тест на коронавирус и уходить в самоизоляцию. Абхазские власти пока не отреагировали на эту информацию.

Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны любым видом транспорта необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг, в течение трех дней со дня прибытия на территорию России пройти ПЦР-тест на COVID-19, а затем разместить результат на портале. До получения результатов исследования предписывается соблюдать режим изоляции. Ранее данная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.

Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина в интервью «Эху Кавказа» заявила, что до сих пор не ясно, касается ли данное распоряжение Абхазии. По ее словам, ясно только одно – есть сообщение Кабинета министров РА от 15 апреля, что на граждан России, возвращающихся из Абхазии, и на граждан Абхазии, выезжающих в Россию данные требования не распространяются:

«Мы сейчас ждем официального обращения Роспотребнадзора. Я знаю, что в этом направлении наше правительство сейчас работает. Президент сейчас находится в Москве. Мы думаем, что это все будет решено в ближайшее время».

По словам Анны Калягиной, многие российские туристы едут в Абхазию уже вакцинированные. Она добавила:

«Очень много туристов, если они хотят в Абхазию ехать, то они поедут все равно в Абхазию. Ничего страшного в этом нет – сделать тест. Другое дело – это наши однодневные экскурсии, другое дело – люди, которые работают и ездят постоянно, и им на карантин садиться – это вообще странная вещь. Есть какие-то деловые поездки. Решается вопрос, поэтому будем просто спокойно ждать».

15 апреля в СМИ появилась информация о том, что некоторые экскурсионные автобусы из Сочи развернулись на границе и не заехали в Абхазию, а туристы отменили брони. На вопрос, какова ситуация сегодня, Анна Калягина ответила:

«Я могу сказать про нашу туристическую компанию, у нас ни одного отказа не было вообще. Да, вопросы задавали, просто чтобы понимать, нужно делать тест или не нужно. От брони не отказывались, даже когда я говорила, что, возможно, нужен тест, то от брони никто не отказывался. Больше всего вопросов было от турагентов, туроператоров и от тех, кто поедет в командировку. У нас открывается Академия гостеприимства, ко мне приедут эксперты, читать семинары, понятно, что они хотят знать – на три дня заедут, – нужно ли им потом сидеть три дня на карантине. Насколько я знаю, у коллег тоже все спокойно, бронирование продолжается».

Она надеется, что ситуация решится в скором времени и страна продолжит готовиться к туристическому сезону.

Между тем, ситуация на абхазо-российской границе после 15 апреля не изменилась. Житель Москвы Алексей Мухин приехал в Абхазию 16 апреля с коллегами на корпоративное мероприятие. О новых правилах Роспотребнадзора они знали. Им позвонили знакомые и предупредили, что, может быть, придется сдавать дополнительный ПЦР-тест после посещения Абхазии. На днях Алексей Мухин с коллегами повторно пересек абхазо-российскую границу, они побывали в Сочи и вернулись в Абхазию.

– Когда вы пересекали границу, вы выезжали из Абхазии в Сочи, на границе вам кто-то сообщал о новых правилах? Вам говорили, что нужно заполнить анкету, пройти ПЦР-тест и т.д.?

– Нет, никак не предупреждали, поэтому у нас никаких дополнительных волнений на этот счет нет. То есть, мы спокойно прошли в обычном режиме границу, причем, как в Абхазию, так и в Россию. И ни один пограничник нам не сказал, что будет какое-то дополнительное ужесточение.

– Когда вы вернетесь в Россию, может быть, вы планируете сдавать ПЦР-тест или что-то узнать?

– Если потребность будет, если нас обяжут, чтобы мы сдали ПЦР-тесты, мы будем сдавать. А в ином случае, если мы не заболеем, для нас необходимости в этом нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия