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На что способен президент

Изида Чаниа

На прошлой неделе президент Абхазии Аслан Бжания, выступая на собрании районного актива, сообщил о глобальной подготовке страны к курортному сезону, так как в этом году он «ожидает большой поток туристов, в том числе и в восточную Абхазию». Президент возлагает надежды на «серьезный инвестиционный проект» – тамышскую базу отдыха. Строительство этого кемпинга началось в его родовом селе в январе нынешнего года.

Аслан Бжания призвал очамчирцев к проведению генеральной уборки территории, «в особенности вдоль центральной трассы». Вспомнился Ленин с бревном – возможно, сам Бжания возглавит это шествие с вениками и лопатами.

А если серьезно, то этот призыв к чистоте был первым поручением президента новому главе района – других поручений не прозвучало. Однако были оглашен «вдумчивые» планы президента по выходу из экономического и энергетического кризиса. Это разработка «единой концепции по строительству вдоль трассы» (той самой, которую мы почистим) и продажа объектов энергетики. Планы, конечно, долгоиграющие, так как от туристической темы в условиях пандемии за версту разит «нью-васюками», как, впрочем, и от остальных проектов нашего президента.

Страна, тем временем, совершенно не готова к курортному сезону, и сегодня, за месяц до его официального начала, больше напоминает не обнесенную оградой замороженную стройку, чем курортный рай. Не прибавляют оптимизма и бытовые условия – регулярное отсутствие света и периодическое – воды, и новый рост заболеваемости COVID-19, по поводу которого теперь в Абхазии, осознавая низкий уровень медицинского обслуживания, мрачно шутят: нас ждет курортно-ковидный сезон. Вряд ли туристу, даже российскому, захочется на отдыхе мириться с отсутствием света и воды. А реальность такова, что за минувший год потребление электроэнергии в стране увеличилось на 25%. Это в условиях веерных и невеерных отключений и простоя большинства промышленных предприятий. Логично предположить, что прогнозируемый нашим вдумчивым президентом «большой поток туристов» означает еще дополнительные к майнингу проблемы с электричеством.

Но самая главная неуверенность, на мой взгляд, связана с несогласованностью действий абхазского руководства с российскими властями. Так, как, к примеру, случилось на прошлой неделе, когда 15 апреля Роспотребнадзор неожиданно ввел новые правила пересечения границы для россиян, а в Абхазии ни в одном ведомстве «понятия об этом не имели» и до сих пор не могут дать внятного ответа: как будут работать эти правила, распространяются ли они на граждан Абхазии, которые в большинстве своем являются одновременно гражданами России.

Но вернемся ко второй надежде нашего президента по выходу из экономического кризиса – распродаже энергетических объектов или приватизации энергосистемы россиянами. «Надо привлекать людей с деньгами. Значит, они будут претендовать на часть этой собственности», – сказал Аслан Бжания и стало понятно, что он уже знает «этих людей». Надо ли говорить о том, каким образом будет развиваться наш допотопный туристический бизнес и как поднимутся цены на туристический и курортный отдых в Абхазии, если стоимость электричества увеличится многократно?! У нас есть опыт приватизации – это бесконечная тема, и ее лучше иллюстрировать.

Когда второй президент Сергей Багапш объявил о продаже визитной карточки страны – гостиницы «Абхазия» (в Сухуме), народ засыпали обещаниями о молочных реках и кисельных берегах. Багапш заверял нас, что деньги, полученные от этой сделки, станут серьезным вкладом в экономику страны и помогут ей встать на ноги, что объект, который сгорел в результате пожара в 1985 года, будет восстановлен в кратчайшие сроки. Как бы то ни было, но у народа разрешения никто не спрашивал и объект ушел без всякого молотка вместе с прилегающей к нему гостиницей «Ткурчал» в придачу. Что случилось с деньгами, которые поступили в фонд приватизации при президенте, никому не известно, но всем ясно, что никакого экономического чуда не произошло, а сам объект вот уже более десятка лет стоит в таком же развороченном состоянии, как после пожара. Но проданный.

Пожалуй, это самая громкая история. Но есть примеры продажи памятников культурного наследия «за условный рубль», которые так же, как и все остальные приватизированные объекты не принесли никакого положительного экономического эффекта для страны. Есть даже объекты, которые продавались недобросовестным пользователям и неудивительно, что они и по сей день не выплатили даже их остаточную стоимость. Однако тема распродажи всего и вся по-прежнему остается самой востребованной для руководства нашей страны. Думаю, что феномен заключается в том, что эти грабли значительно повышают уровень благосостояния отдельно взятых чиновников. И это и есть та самая коррупция, которая позволяет определенной группе людей жить более чем роскошно в нищей, но богатой ресурсами стране.

И вот что я думаю незадолго до исторического события – годовщины правления Аслана Бжания. На что способен президент и его правительство, мы уже знаем – без света воды, пенсий и прививок, но с майнингом по всей стране. Оппозиции, которая могла бы отстаивать национальные интересы, у нас нет. Но есть план гармонизации законодательства России и Абхазии, любезно предложенный Россией. Зачем так мудрить – мы же отстаивали свою независимость не для того, чтобы кто-то стал президентом, премьером или министром? И если у нас не получилось с независимостью, так как мы можем выбирать только торгашей, распродающих нашу страну, то не надо ничего гармонизировать – просто попросимся в состав России. В этой большой стране найдутся более эффективные менеджеры, которые позаботятся и о завозе прививки в свою губернию и о своевременной выплате пенсий и зарплат. И будет нам счастье.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

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