Абхазская неделя: энергокризис по вине народа, Роспотребнадзор спугнул туристов

Введение веерных отключений электроэнергии стали темой номер один в абхазском обществе на этой неделе. Недовольство потребителей, которые вынуждены мириться с постоянными отключениями света и нести дополнительные расходы, вылилось в коллективный иск к госкомпании «Черноморэнерго». Об этом сообщила глава Общества по защите прав потребителей Абхазии Елена Гварамия.

В Общество поступило более 50 заявлений как от рядовых граждан, у которых из-за аварийных отключений выходит из строя бытовая техника, так и от предпринимателей. По словам Гварамия, испорченный товар, поломанная техника и дополнительные траты на приобретение генераторов электрического тока уже нанесло ощутимый ущерб предпринимательству. Экономисты предупреждают, что все это, без сомнения, скажется на повышении цен.

Напомню, что сложная ситуация в энергетике результат действий правительства, позволившего в условиях дефицита электроэнергии разрешить деятельность по добыче криптовалюты. В последствие «майнинг» был запрещен, но правительство не смогло реализовать свой запрет и объема электроэнергии, которую Абхазия закупает у России, не хватает для обеспечения страны. Плановые работы на ИнгурГЭС завершатся 1 мая, но уже сегодня очевидно, что электроэнергии, которая поступит от ИнгурГЭС, не хватит, чтобы удовлетворить потребности населения, бизнеса и добытчиков криптовалюты.

О том, что собирается предпринимать руководство страны в условиях энергетического кризиса стало известно из уст самого Аслана Бжания. Выступая перед активом Очамчырского района 13 апреля, глава государства возложил ответственность за энергетический кризис не на своих подчиненных, а на народ. Цитирую: «Абхазский народ так захотел – остаться без света». И тут же сообщил о своем незамысловатом решении по выходу из кризиса. «И проблему света решим. Надо привлекать людей с деньгами. Значит, они будут претендовать на часть этой собственности», – заявил он. Очевидно, что речь идет о приватизации энергосистемы иностранными гражданами.

На этой неделе много шуму наделало распоряжение Роспотребнадзора, который 15 апреля ужесточил правила въезда в Россию. В связи с пандемией всем гражданам России, возвращающимся в страну не только авиатранспортом, но и любым другим, необходимо проходить лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и соблюдать режим изоляции по месту жительства. Пока разбирались с тем, что данное распоряжение не распространяется на Абхазию и Южную Осетию, на российско-абхазской границе «завернули» обратно туристические автобусы, следующие из России в Абхазию.

Многострадальный закон о декларировании доходов, расходов должностными лицами и депутатами обсуждался 16 апреля на парламентском комитете. Депутаты приняли решение вынести поправки к закону на рассмотрение парламента. Благодаря поправкам, ближайшие родственники чиновников и депутатов не обязаны заполнять декларации. На заседании комитета так же обсуждались поправки к закону о выборах, которые предусматривают ряд ограничений для кандидатов в депутаты и поправки к законам, позволяющие жителям Галского района восстанавливать исконно абхазские фамилии и национальность.

История с героем ДНР помощником президента Ахрой Авидзба, который обвиняется в незаконном хранении оружия, получила на этой неделе продолжение. Кассационная коллегия по уголовным делам оставила без изменения постановление Сухумского городского суда о продлении содержания под стражей Авидзба и его охранников до 5 мая.

Тем временем из-под домашнего ареста освобождены все фигуранты «дела врачей», которые обвиняются в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий. Похоже, что и это «дело века», несмотря на ажиотаж вокруг него, рассыпается на глазах.

Проправительственная партия «Амцахара» в минувшую среду провела съезд: избрала нового председателя и заместителя в связи с тем, что прежнее руководство партии сменило партийные кабинеты на правительственные. Председателям партии избран ветеран войны Лесик Цугба, а его заместителем стал Мизан Зухба, который совсем недавно обвинялся в тяжком преступлении – покушении на сотрудников милиции.

Президент Абхазии на этой неделе принял министра экономического развития России Сергея Назарова, поздравил президента Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского с днем рождения, а абхазских прокуроров – с профессиональным праздником, представил активу Очамчырского района нового руководителя Беслана Бигвава, наградил депутата государственной Думы России Отари Аршба орденом Чести и Славы и создал комиссию по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения первого секретаря Абхазского областного комитета коммунистической партии Бориса Адлейба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия