Роспотребнадзор подтвердил, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова официально разъяснила, что введенные с 15 апреля ограничения распространяются на самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию.

В письме Поповой, опубликованном в соцсетях, говорится, что всем гражданам России, прибывающим в Россию, с 15 февраля необходимо:

заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации;

в течение трех дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг.

В письме также сказано, что ограничения по въезду в Россию, а также движению через пункты пропуска через государственную границу РФ не применяются в отношении:

граждан Российской Федерации, выезжающих из России в Абхазию или Южную Осетию;

граждан Абхазии и Южной Осетии, выезжающих в Российскую Федерацию.

«Иностранным гражданам при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных для до прибытия на территорию Российской Федерации», – сказано также в документе.

Отметим, что 15 апреля в абхазском Кабмине заявили, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок». После этого портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на Роспотребнадзор распространил информацию о том, что российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо заполнять анкету, сдавать ПЦР-тест на коронавирус и уходить в самоизоляцию.