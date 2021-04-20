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Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Грузию
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который уже посещал Грузию в начале марта, вновь прибыл в Тбилиси. В аэропорту его встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и представителями оппозиции.
О предстоящем визите Мишеля стало известно накануне – после того, как ряд оппозиционеров и представители правящей партии «Грузинская мечта» подписали соглашение о выходе из политического кризиса. В документе, составленном при содействии Шарля Мишеля, сказано, что если правящая партия «Грузинская мечта» наберёт на муниципальных выборах в этом году менее 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы.
Кроме того, после подписания документа из тюрьмы должны выйти лидер «Единого национального движения» ЕНД Ника Мелия и совладелец телеканала «Мтавари» Георгий Руруа, оппозиция должна прекратить парламентский бойкот, а в стране должны быть осуществлены системные избирательные изменения и реформы в сфере правосудия.
Шарль Мишель вчера заявил, что соглашение «не является финишной чертой».
«Это соглашение является отправной точкой для вашей работы по укреплению демократии в Грузии и продвижению страны к ее евроатлантическому будущему», – сказал он.
Другие новости дня
Экс-лидер «Национального движения» Григол Вашадзе подписал соглашение Шарля Мишеля
Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе подписал соглашение о выходе из политического кризиса. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
Вашадзе покинул оппозиционную партию и пост председателя ЕНД в декабре прошлого года. Он тогда заявил, что в партии появились «одиозные фигуры, вместе с которыми невозможно получить доверие избирателей».
Отметим, что соглашение, которое сегодня подписал Вашадзе, предусматривает освобождение Ники Мелия – действующего председателя ЕНД.
- В резиденции президента Грузии накануне состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
- Сегодня документ подписали: в качестве индивидуального депутата Армаз Ахвледиани, который попал в парламент по списку «Европейской Грузии»; соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта»; Давид Зилпимиани от имени партии «Европейские социалисты».
- Накануне в «Национальном движении» заявляли, что не подпишут документ. Сегодня экс-президент Михаил Саакашвили призвал ЕНД подписать план Шарля Мишеля и войти в парламент после освобождения Ники Мелия.
Грета Тунберг выделила ВОЗ 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выделит через свой благотворительный фонд 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. Средства, выделенные Тунберг будут направлены в проект COVAX. Он создан для закупки препаратов от COVID-19 странам с невысокими доходами.
На брифинге ВОЗ экоактивистка раскритиковала богатые страны, которые, по её словам, вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как в бедных странах препарата от коронавируса нет даже для групп риска.
Тунберг уточнила, что деньги в её благотворительный фонд поступают от наград, призов и гонораров за книги. По словам активистки, она не получает денег за свою деятельность и не интересуется благотворительностью.
С начала пандемии COVID-19 в мире выявлено более 142 миллионов заражений коронавирусом. Умерли более трёх миллионов пациентов. ВОЗ считает вакцинацию одним из основных способов борьбы с распространением инфекции. Наибольший процент вакцинированных жителей в Израиле, Соединённых Штатах, Великобритании. Организация критикует за крайне низкие темпы вакцинации Евросоюз. Страны ЕС столкнулись с дефицитом препаратов от COVID-19. Сейчас прививка доступна только для пожилых людей, медиков, пациентов из групп риска.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать в обычном режиме», – заявили в Кабмине.
Коронавирус подтвердился у Ираклия Гарибашвили 6 апреля. Болезнь протекала у него в легкой форме, премьер лечился дома.
Сегодня Гарибашвили должен встретиться с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибывает в Тбилиси после подписания соглашения о выходе из политического кризиса.
Колумбия выразила протест из-за пролёта над страной штабного самолёта ФСБ
Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолётом. Нарушителем оказался воздушный пункт управления ФСБ России Ил-96-400ВПУ. На его сопровождение был поднят истребитель-перехватчик.
Инцидент произошёл 19 апреля над Карибским морем, сообщили вооружённые силы Колумбии. Навстречу российскому самолёту вылетел истребитель "Кфир" колумбийских ВВС. Отмечается, что российский борт летел из Москвы и предупреждал о своём перелёте, но вошёл в воздушное пространство в другом районе. Что командный пункт ФСБ делал над Карибским морем — не сообщается, пунктом назначения самолёта, предположительно, был Никарагуа.
Власти Колумбии напомнили, что российские ВВС уже нарушали пространство страны дважды в 2020 году и дважды в 2013. В этих случаях нарушителями оказывались российские стратегические бомбардировщики.
По словам министра иностранных дел страны Клаудии Блюм, Богота хочет получить гарантии, что "серьезные и систематические нарушения" её воздушного пространства не будут повторяться российской авиацией, заявила она в твиттере МИД. Российскому послу было заявлено о важности оперативного ответа со стороны Москвы, сказала дипломат.
- ФСБ получила воздушный командный пункт с салоном повышенной комфортности Ил-96-400ВПУ в 2015 году. Изначально самолёт был построен как грузовой борт для разорившейся авиакомпании. Позднее борт должен был быть передан дочке "Роснефти" как пассажирский самолёт в VIP-компоновке.
Саакашвили призвал ЕНД подписать план Мишеля после освобождения Мелия
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает «Единое национальное движение» (ЕНД) подписать план президента Европейского Совета Шарля Мишеля и войти в парламент после освобождения лидера ЕНД Ники Мелия. Об этом Саакашвили заявил во время видеообращения в социальной сети.
«Ника Мелия должен покинуть тюрьму без каких-либо унизительных условий, без непонятного залога, как он желает. Потому что он находится там незаконно и без вины. Но после того, как он выйдет из тюрьмы при этих условиях, я хотел бы призвать «Единое национальное движение» подписать это соглашение, так как это второй главный пункт, осенью, вместе с выборами в органы местного самоуправления, практически назначен референдум «Грузинской мечты» об отстранении власти Иванишвили», – заявил Саакашвили.
Вместе с тем, Саакашвили заявляет, что «он приедет в Грузию до этого референдума и физически будет с «Национальным движением», – пишет Первый канал.
В резиденции президента Грузии накануне состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
Сегодня документ в качестве индивидуального депутата подписал Армаз Ахвледиани, который попал в парламент по списку «Европейской Грузии». План поддержали соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта».
План разрешения политического кризиса предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Роспотребнадзор подтвердил, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова официально разъяснила, что введенные с 15 апреля ограничения распространяются на самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию.
В письме Поповой, опубликованном в соцсетях, говорится, что всем гражданам России, прибывающим в Россию, с 15 февраля необходимо:
- заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации;
- в течение трех дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг.
В письме также сказано, что ограничения по въезду в Россию, а также движению через пункты пропуска через государственную границу РФ не применяются в отношении:
- граждан Российской Федерации, выезжающих из России в Абхазию или Южную Осетию;
- граждан Абхазии и Южной Осетии, выезжающих в Российскую Федерацию.
«Иностранным гражданам при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных для до прибытия на территорию Российской Федерации», – сказано также в документе.
Отметим, что 15 апреля в абхазском Кабмине заявили, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок». После этого портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на Роспотребнадзор распространил информацию о том, что российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо заполнять анкету, сдавать ПЦР-тест на коронавирус и уходить в самоизоляцию.
Посол США уедет из Москвы после требования российского МИД
Посол США в России Джон Салливан поедет в Вашингтон, но вернется в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Ранее источники издания сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию, несмотря на рекомендации российского МИДа.
"На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту бессрочно", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
16 апреля, после того, как США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, МИД России рекомендовал Салливану отправиться домой на консультации. Такую же рекомендацию передал ему на встрече помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
Эта рекомендация не предусмотрена дипломатическим протоколом, поэтому Салливан не стал её исполнять. По данным двух информированных источников Axios, он посчитал что "если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставить".
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в ответ на санкции США, которые, в частности, могут осложнить деятельность посольства США в Москве.
Российский посол в США Анатолий Антонов сейчас находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента Владимира Путина "убийцей" и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы.
15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России в ответ на предполагаемые российские кибератаки, вмешательство Москвы в американские выборы и аннексию Крыма.
Под них попали более 30 физических лиц и компаний. Санкции также предусматривают запрет на операции с российским госдолгом на первичном рынке. Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Россия ответила зеркальными мерами.
Депутат Госдумы Отари Аршба и его супруга владеют в Грузии восемью объектами недвижимости
Депутат Госдумы РФ, глава думской комиссии по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике, член Высшего совета партии «Единая Россия» Отари Аршба и его супруга Марина Зенаишвили владеют в Грузии восемью объектами недвижимости.
В декларации за 2020 год, опубликованной на сайте Госдумы, указано, что у депутата в Грузии в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 74,18 кв. м. В собственности супруги же семь объектов: четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (общая площадь – 20 318 кв.м), два жилых дома и комната (общая площадь – 1506,38 кв.м.).
Декларированный годовой доход депутата за 2020 год – 17 434 672,38 рублей (около 229 тысяч долларов США).
По информации из открытых источников, Аршба родился в Сухуми, а детство провел в Батуми. Служил в органах государственной безопасности до 1994 года, депутат Госдумы РФ – с 2003 года.
12 апреля 2021 года президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о награждении Отари Аршба орденом «Ахьдз-Апша» II степени – «За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».
В 2015 году СМИ сообщили об открытии в Батуми четырехзвездочной гостиницы Colosseum Marina. Объект осмотрел премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (он сейчас вновь возглавляет правительство), поблагодарив Ингу Аршба (дочь Отари) и её семью за осуществленные в Батуми инвестиции.
«Я хочу отметить патриотизм этой семьи. Они являются одними из пионеров, которые начали вкладывать инвестиции в Батуми еще 15 лет назад и я рад, что мы стали свидетелями осуществления данного проекта», – заявил тогда Гарибашвили.
В Грузии выявили максимальное с 12 января число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3959 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 1792 новых случая коронавируса. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 12 января. Накануне провели 30 940 тестов: PCR-тестов – 8684, экспресс‐тестов на антиген – 22 256.
Выздоровели еще 663 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 297 728, выздоровевших – 282 237.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 5,79%, за последние 14 дней составляет 3,24%, за неделю – 3,92%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Чехия исключила «Росатом» из числа претендентов на достройку АЭС
Чехия исключила российский концерн «Росатом» из числа участников конкурса на строительство энергоблока АЭС «Дукованы». Решение об этом приняло в понедельник правительство Чехии – спустя два дня после того, как власти этой страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов на востоке Чехии осенью 2014 года.
О том, что «Росатом» будет исключен из тендера, представители чешских властей говорили уже в воскресенье. Участниками конкурса остаются компании из США, Франции и Южной Кореи.
Вопрос о том, допускать ли российский концерн к конкурсу, долгое время был предметом споров на чешской политической сцене. После последних событий, однако, с необходимостью исключить «Росатом» согласились как представители правящей коалиции, так и большая часть парламентской оппозиции.
- АЭС «Дукованы» – в 2013 году произвела 20% потребляемой Чехией электрической энергии. Это первая атомная электростанция, построенная в Чехии.
- Строительство АЭС началось в 1974 году. В период с 1985 по 1987 год были введены в эксплуатацию четыре энергоблока станции.
- Атомная электростанция «Дукованы» принадлежит и управляется компанией ČEZ Group, которая и проводит тендер на строительство пятого энергоблока.
В понедельник, 19 апреля, на заседании правительства также обсуждалось расследование взрывов, произошедших в конце 2014 года на складах в селении Врбетице. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и генеральный прокурор Павел Земан подтвердили версию, которую высказывали СМИ, в том числе Радио Свобода: целью взрыва были боеприпасы, закупленные болгарским предпринимателем Емельяном Гебревым для дальнейшей продажи за рубеж, в частности на Украину.
По словам Бабиша, чешские власти не считают взрыв актом государственного терроризма, поскольку он не был направлен против Чешской Республики.
Генпрокурор также подтвердил, что объявленных в розыск предполагаемых сотрудников российской военной разведки (ГРУ), известных как Руслан Боширов и Александр Петров, подозревают именно в причастности к взрыву в Врбетице. Этих же людей британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. По данным независимых расследований, настоящие их имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Чешское правительство не стало рассекречивать материалы следствия, хотя раньше не исключало такой возможности. Следствие еще не завершено.
Чехия в субботу объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Самолет с ними в понедельник вылетел в Москву.
Российские власти действия чешской стороны назвали беспрецедентным решением, которое было принято под голословными и надуманными предлогами. Они выслали из страны 20 сотрудников чешского посольства – в результате в России остаются только пять чешских дипломатов.
В Праге российский шаг назвали неадекватной реакцией и заявили, что возможны новые меры по отношению к России.
- Магистрат Праги в понедельник призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменение площади территории посольства России.
- Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора.
Советник Байдена и секретарь Совбеза РФ обсудили саммит и Навального
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в понедельник по телефону с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым перспективу проведения встречи президентов двух стран. Об этом сообщил Белый дом.
Салливан и Патрушев обсудили ряд двусторонних вопросов, а также проблемы регионального и глобального масштаба - говорится в сообщении Совета национальной безопасности США. Пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки добавила, что в ходе разговора был затронут также вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, который держит голодовку в российской колонии.
В аппарате Совбеза России подтвердили факт телефонного разговора. О Навальном там не упомянули. Российская сторона подтверждает, что Патрушев и Салливан обсудили подготовку к возможному саммиту, а также вопросы стратегической стабильности, ядерные программы Ирана и КНДР. «Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников» - также говорится в сообщении. Какие-либо иные подробности пока не известны.
Ранее Салливан заявлял, что Соединенные Штаты привлекут Россию к ответственности в случае смерти Навального в колонии. Эту же мысль повторила в понедельник Псаки на брифинге. При этом она призвала не спекулировать на этой теме. «Пока наша задача – продолжать оказывать давление, (направленное на) его освобождение и снова и снова выражать наше убеждение, что с ним необходимо обращаться гуманно», – сказала пресс-секретарь Белого Дома. Она подчеркнула, что США требуют освободить Навального. По словам Псаки, пока он в заключении, за жизнь и здоровье Навального отвечают российские власти.
- На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина, в ходе которого Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне. Российская сторона пока не приняла и не отвергла это предложение. В понедельник стало известно, что Путин примет другое приглашение Байдена и будет участвовать в климатическом саммите 22-23 апреля в формате онлайн.
Во дворце Орбелиани состоялось подписание документа, представленного партиям Шарлем Мишелем
В резиденции президента Грузии состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии».
Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
На церемонии подписания, вместе с представителями партий и президентом, присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан. В мероприятии в дистанционном режиме также участвовал президент Евросовета Шарль Мишель.
Президент Европейского Совета поздравил стороны с подписанием документа по преодолению политического кризиса, и сообщил, что завтра посетит Тбилиси.
«Для меня большая честь объявить, что завтра я прибуду в Грузию, чтобы встретиться с каждым из вас, чтобы выразить свое уважение и обсудить с вами, как мы будем вместе предпринимать последующие шаги для укрепления отношений между Грузией и Евросоюзом. Я с нетерпением жду встречи с вами завтра», - сказал Шарль Мишель.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Келли Дегнан: Благодарю правительство и партии за подписание соглашения
«Благодарю правительство и партии за то, что было подписано соглашение Шарля Мишеля, которое основано на компромиссе», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в президентском дворце Орбелиани, где стороны подписали документ, представленный Шарлем Мишелем.
Посол поблагодарила стороны за проделанную работу.
«Мне очень приятно быть здесь сегодня. За полгода мы проделали большую работу. От имени Соединенных Штатов я хотела бы поблагодарить, а также поздравить вас с успехом в деле процветания Грузии и с тем, что у Грузии хватило политического мужества участвовать в этом процессе. Благодарю правительство и партии за то, что было подписано соглашение Шарля Мишеля, которое основано на компромиссе. Это шаг к развитию демократии в Грузии и ее пути к евроатлантической интеграции», - заявила Дегнан.
Шарль Мишель: Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения
Президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал заявление в Twitter.
«Соглашение в Грузии. Да здравствует Грузия! Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по преодолению этого кризиса. Вы ставите интересы народа на первое место, и даете возможность демократии победить. Спасибо президенту Зурабишвили и всем сторонам», - написал Шарль Мишель в Twitter.
Во дворце Орбелиани проходит церемония подписания представленного партиям документа Шарля Мишеля - «Путь Грузии к прогрессу». Шарль Мишель наблюдает за церемонией подписания документа в онлайн-режиме.
Карл Харцель: Подписание соглашения знаменует начало новой главы в совместных действиях
«Сегодня для меня очень важный и примечательный день, это день полный для нас эмоций, потому что мы были вовлечены в процесс фасилитации в течение четырех месяцев, а затем в процесс медиации под руководством Шарля Мишеля и его личного представителя Дэниэльсона», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, где стороны подписывают документ, представленный Шарлем Мишелем.
По словам посла, нынешнее соглашение очень важно для страны.
«С подписанием сегодняшнего соглашения этот процесс не то что завершится, но начнется новая глава наших совместных действий, которая продолжится в парламенте. Сейчас очень важный момент, и я, как посол ЕС, занимающийся этим вопросом, хотел бы это подчеркнуть. Сегодня большинство из собравшихся здесь - это не только люди, подписавшие это соглашение, но и граждане Грузии. Спасибо всем за сотрудничество, которое было у нас на протяжении этого времени», - заявил Харцель.
- К этому времени все партии, кроме «Европейской Грузии» и «Единого национального движения», выразили готовность подписать документ.
- Во дворце президента присутствуют представители партий «Грузинская мечта», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Гирчи - больше свободы», «Граждане», а также Давид Бакрадзе и член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, которая ранее заявила, что подпишет документ, представленный Шарлем Мишелем, индивидуально.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель принимает участие в церемонии подписания документа «Путь Грузии вперед» в дистанционном режиме.
Во дворце Орбелиани проходит церемония подписания документа, представленного партиям Шарлем Мишелем
Во дворце Орбелиани проходит подписание документа, представленного партиям Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии».
К этому времени все партии, кроме «Европейской Грузии» и «Единого национального движения», выразили готовность подписать документ. Встреча должна начаться через несколько минут в президентском дворце. До этого в офисе представительства Евросоюза прошла встреча представителей правящей партии и оппозиции.
Как сообщают грузинские СМИ, во дворце президента присутствуют представители партий «Грузинская мечта», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Гирчи - больше свободы», «Граждане», а также Давид Бакрадзе и член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, которая ранее заявила, что подпишет документ, представленный Шарлем Мишелем, индивидуально.
Президент Европейского совета Шарль Мишель принимает участие в церемонии подписания документа «Путь Грузии вперед» в дистанционном режиме.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
- Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов. В партии заявили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие». Однако партия не будет фиксировать критическую позицию, если президент Грузии помилует Руруа.
Тако Чарквиани покидает политическую платформу «Стратегия Агмашанебели»
Председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани покинет политическую платформу «Стратегия Агмашенебели», сообщает агентство «Новости-Грузия». Причиной такого решения стало недовольство Чарквиани позицией лидера партии Георгия Вашадзе по поводу обновленного документа, которого накануне предложил президент Европейского совета Шарль Мишель оппозиции и правящей партии. Вашадзе заявил, что несмотря на «существующие погрешности», все ровно намерен подписать компромиссное соглашение.
«Когда позиции настолько различаются, это происходит само по себе. Такое отношение касается всех, кто подписывает этот документ. Все-таки надеюсь, что Георгий не подпишет документ в такой форме, он не заслуживает подобной ошибки», - сказала Чарквиани журналистам.
- Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Мишеля, так же как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа, которых оппозиция считает политзаключенными.
- Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов по пропорциональной системе. И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.
Соглашение уже подписала правящая партия «Грузинская мечта». Также согласились подписать документ обе оппозиционные партии «Гирчи», а также партия «Лело» и независимые депутаты, которые прошли в парламент по спискам партии «Европейская Грузия». Остальные оппозиционные партии пока проводят внутрипартийные консультации.
Политическая платформа «Стратегия Агмашенебели» была создана летом 2020 года. Ее основали лидеры партий «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани. На парламентских выборах эти две партии выступили единым блоком. Вашадзе баллотировался в избирательном округе Исани, а Чарквиани - в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. По итогам выборов партия получила четыре мандата в законодательном органе страны.
Цхинвали обвиняет Тбилиси в «заманивании югоосетинского населения»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия считают, что Тбилиси «заманивает югоосетинское население» и провоцирует жителей к незаконному пересечению разделительной линии. В Цхинвали таким образом прокомментировали решение грузинских властей об отмене пятидневного карантина для жителей Абхазии и Южной Осетии.
«13 апреля власти Грузии предложили югоосетинским гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, «беспрепятственно покинуть» республику, а также отменили им обязательный пятидневный карантин. Полагаем, что в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии, связанной с третьей волной коронавируса, заманивание югоосетинского населения указанными «привилегиями» является грубой провокацией, угрожающей безопасности жителей Республики», – говорится в заявлении ведомства.
В самой Южной Осетии выявлено пять новых случаев коронавируса. Глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева заявила, что за время пандемии коронавирус выявлен у 3292 человек, снятых с учета – 2931.
Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на ЛЭП
Подача электроэнергии в самопровозглашенную республику Южную Осетию прекратилась сегодня в полдень из-за аварии на ЛЭП.
Директор компании «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев сообщил, что повреждение произошло близ села Уанел (Ванели).
«Бригады энергетиков сразу же выехали на обследование линий, чтобы устранить его, свет был подключен по временной схеме», – сказал Габараев.
- Электроэнергия поступает в Южную Осетию по единственной линии электропередачи из Северной Осетии. Югоосетинские власти заявляют, что в конце года планируют подсоединить резервную ЛЭП.
«Грузинская мечта» готова подписать план Шарля Мишеля – заявление
«Грузинская мечта» готова подписать новое соглашение, предложенное властям Грузии и оппозиции президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом говорится в заявлении партии.
«Мы выразили принципиальную готовность подписать обновленный документ, представленный под эгидой президента Европейского Совета и Евросоюза. Несмотря на то, что принцип 40-процентного доверия к выборам был согласован в присутствии наших международных партнеров в соглашении от 8 марта и отражен в конституции, законодательстве, а у других процентных показателяй нет логической или правовой основы, сегодня в публичном заявлении мы заявили и рассмотрели вопрос увеличения барьера доверия на выборах местного самоуправления до 43 процентов. «Грузинская мечта» готова подписать соглашение с этим показателям», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».
В документе, предложенном Шарлем Мишелем, указано, что досрочные парламентские выборы могут пройти в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. В правящей партии ранее говорили, что готовы рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов в том случае, если наберут менее 40% голосов избирателей.
Вертолет «Инженьюити» совершил первый полёт на Марсе
Вертолёт "Инженьюити", который был доставлен на Марс вместе с ровером "Персеверанс", стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете. Трансляция запуска дрона велась на официальном канале Американского аэрокосмического агентства (NASA) на ютубе.
Видеозапись полёта будет опубликована позже. Пока NASA опубликовало фото, сделанное "Инженьюити" камерой расположенной на его нижней части. На снимке видно тень поднявшегося над поверхностью Марса вертолёта.
Полёт дрона продлился около 30 секунд. Он поднялся на высоту чуть более трёх метров. "Инженьюити" предстоит ещё четыре тестовых полёта. Вертолёт отрабатывает технологию полета в разреженной атмосфере Марса, плотность которой в 100 раз ниже, чем плотность атмосферы на Земле. Испытания дрона будут длиться около 30 марсианских дней.
До этого аппарат весом почти два килограмма находился внутри марсохода "Персивирэнс". Именно ровер служит посредником для связи между "Инженьюити" и центром управления на Земле.
Ровер "Персивирэнс" совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 19 февраля этого года. Предполагается, что некогда кратер был заполнен водой. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны будут быть доставлены на Землю. "Персеверанс" отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.
Зурабишвили готова помиловать Руруа после вступления в силу соглашения между властями и оппозицией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова помиловать совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа лишь после вступления в силу соглашения между властями и оппозицией. Зурабишвили говорит, что Руруа не соответствует критериям для помилования, однако она готова принять «скандальное» решение ради стабильности и будущего страны. Этот шаг, по словам президента, должен стать «последним аккордом» в процессе политического урегулирования.
«Мое решение будет осуществлено лишь тогда, когда партии, с одной стороны, подпишут окончательный документ и войдут в парламент, а представители ЕС и США, с другой стороны, заявят, что соглашение достигнуто. После этого, в течение недели я подпишу акт о помиловании», – заявила президент.
Зурабишвили также упрекнула «Грузинскую мечту», в которой заявили, что не будут фиксировать критическую позицию, если президент помилует Георгия Руруа.
«Я удивлена сегодняшним заявлением правящей партии, которая без моего разрешения использовала мое имя, связав его с темой одного конкретного помилования», – отметила Зурабишвили.
- Тбилисский городской суд в июле прошлого года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он отбывает наказание в Глданской тюрьме. Представители оппозиции считают, что Руруа – политзаключенный.
- Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя «Единого национального движения» Ники Мелия предусмотрено новым планом, предложенным властям Грузии и оппозиции президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
- План также предусматривает проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Канцлером ФРГ может стать критик «Северного потока» Анналена Бербок
В ФРГ на выборах в бундестаг, назначенных на сентябрь, партию "Союз-90"/"Зелёные" поведет сопредседатель Анналена Бербок. Она станет кандидатом на пост главы правительства и у неё есть все шансы возглавить кабинет.
Об этом в понедельник, 19 апреля, пишет "Немецкая волна". СМИ отмечает, что Бербок известна, в том числе, критикой строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
По данным предвыборных опросов, партия Борбок стабильно держит второе место и всего на 3-5 процентных пункта отстаёт от лидера - правящего консервативного блока ХДС/ХСС. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю.
В эту партию Анналена Бербок вступила в 2005 году. Она занималась европейской политикой, затем возглавила земельное отделение в Бранденбурге, где живет вместе с мужем и детьми. С 2013 года Бербок - депутат бундестага. Она курирует политику, связанную с изменениями климата, а также вопросы восточных земель Германии. Помимо этого, политик - член комитетов по экономике и энергетике и по делам Евросоюза.
У Бербок репутация жесткого критика действий России в Украине. Она также выступает против завершения строительства "Северного потока - 2". "Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России", - заявляла, среди прочего, Бербок в феврале в интервью ARD.
Москва называет трубопровод по дну Балтики исключительно экономическим проектом и отрицает обвинения в попытках расширить своё политическое влияние на страны Европейского Союза.
Ангела Меркель, которая возглавляет германское правительство 16 лет, не намерена вновь баллотироваться на пост канцлера.
Михаил Саакашвили: «Почему именно 43%, а не 50? Мы что, на рынке?»
Впервые «Грузинская мечта» практически признала возможность проведения внеочередных парламентских выборов, – заявил бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, комментируя документ, предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Мы знаем, зачем должны пройти досрочные выборы. Они должны состояться, потому что предыдущие выборы были украдены и сфальсифицированы», – заявил Саакашвили.
Политику при этом непонятно, почему в документе указано, что досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если правящая партия наберет на местных выборах менее 43 процентов.
«Дьявол здесь кроется в деталях. Каковы основные детали? Непонятно, почему именно 43 процента, а не 50 процентов. Если дело за поддержкой большинства грузинского народа, 43 процента, мы что, на рынке, торгуем, покупаем два килограмма сыра? Почему 43, а не 50 процентов. Второй вопрос: кому считать 43 процента? Как написано в документе, ЦИК назначит восемь профессиональных членов, все восемь из которых будут членами «Грузинской мечты», – заявил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари».
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
- Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов. В партии заявили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие». Однако партия не будет фиксировать критическую позицию, если президент Грузии помилует Руруа.
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