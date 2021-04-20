Чехия выслала сослуживца Чепиги и Мишкина вместе с другими сотрудниками российской разведки

Один из российских дипломатов, высланных из Чехии, служил в одной войсковой части с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой. В дипкорпусе он мог работать под чужой фамилией. Такое утверждение содержится в материале чешского издания Seznam Zpravy.

По данным издания, заместитель военного атташе посольства России в Праге Виктор Будяк мог служить в воинской части 29155 в московском районе Измайлово. Ряд журналистских расследований ранее предполагал, что подразделение специализируется на специальных операциях в Европе. В то же время по другой версии, часть является местом проведения стандартных курсов для всех сотрудников разведки.

17 апреля Прага объявила персона нон грата 18 российских дипломатов. Их заподозрили в работе на российскую разведку под прикрытием. Высылка произошла после того, как власти сообщили о возможной причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов в Чехии в конце 2014 года.

По подозрению в причастности ко взрывам Мишкин и Чепига объявлены в розыск. Seznam Zpravy называет имена других россиян, подозреваемых в причастности к спецоперации ГРУ. Один из них — россиянин Сергей Федотов (Денис Сергеев). Он ранее был идентифицирован как подозреваемый в покушении на бывшего начальника службы кадров ГРУ Сергея Скрипаля. По данным расследователей из группы Bellingcat, в январе 2014 года Федотов приезжал в Прагу вместе с Александром Петровым. Тогда они пробыли в столице Чехии восемь дней.

Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов и запретила чешской дипмиссии в России нанимать на работу россиян. МИД Чехии признал, что принятые Москвой меры, жёстче, чем ожидали в Праге. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил прессе, что в посольстве страны в Москве останется всего несколько человек. Они смогут оказывать только консульские услуги. Все работники политического и экономического отделов дипмиссии вернулись в Чехию.

Комитет по обороне чешского парламента призвал власти страны уравнять число сотрудников российской дипмиссии в Чехии с числом чешских дипломатов, оставшихся в Москве. В комитете также отметили, что доказательства причастности ГРУ к взрывам боеприпасов не вызывают сомнений.

Москва обвинения Праги в свой адрес категорически отвергает.