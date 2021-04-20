Ахра Аристава: «Это большой политический намек»

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится, что введенные с 15 апреля требования к приезжающим из-за рубежа распространяются и на Абхазию. В частности, россияне по возвращении из Абхазии обязаны заполнить анкету, в течение трех дней пройти тестирование на COVID-19, оставаясь в самоизоляции до получения отрицательного результата. Правительство Абхазии пока не комментирует данное разъяснение. Между тем, президент Аслан Бжания сегодня отбыл с рабочим визитом в Москву.

15 апреля абхазский кабмин распространил сообщение, в котором говорилось, что новые правила, введенные Роспотребнадзором, не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.

Однако вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила разъяснение, согласно которому всем прибывающим в Россию российским гражданам, в том числе и из Абхазии, с 15 апреля предписано заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации; в течение трех дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг.

Сегодня пресс-служба Роспотребнадзора уточнила, что заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам РФ, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам.

Для иностранных граждан действует другой режим: при пересечении границы России им необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, который сделан не ранее, чем за три для до прибытия на территорию России.

Получить комментарий в правительстве Абхазии сегодня не удалось. Согласно официальным сообщениям, президент Аслан Бжания сегодня отбыл с рабочим визитом в Москву, а премьер-министр Александр Анкваб встретился с российским послом Алексеем Двиняниным. Как сообщила пресс-служба кабмина, в ходе беседы с послом обсуждалось, в том числе, «совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции».

Абхазские эксперты видят за решением Роспотребнадзора не делать исключений для Абхазии политический подтекст. Так, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает, что решение Роспотребнадзора родилось на фоне обострения ситуации в Украине, жестких заявлений замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака и министра обороны РФ Сергея Шойгу по наращиванию американских сил и сил НАТО в регионе, а также посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Турции и последовавших заявлений Зеленского и Эрдогана по Крыму. По словам эксперта, решение Роспотребназдора стало результатом того, что МИД Абхазии вовремя не отреагировал на данные события в регионе, не высказал свою озабоченность.

«Я считаю, что это большой политический намек, потому что все страны промолчали, включая страны ЕврАзЭС. Идут какие-то события, надо свою позицию высказывать, а не молчать. Это вопрос национальной безопасности, потому что, если подписан Договор о дружбе, о военном сотрудничестве, о дипломатическом взаимодействии, значит, что, подсказки надо ждать? Надо говорить, потому что американский флот нам здесь точно не нужен! В Черном море только их не хватало!» – заявил эксперт.

По его словам, позиция России, Роспотребназдора была предсказуема. Он напомнил 2015 год, когда Турция сбила российский военный самолет. Тогда Абхазия выразила свою позицию.

«Мы все помним позицию Роспотребнадзора по отношению к Республике Беларусь, когда целые колонны грузопотока разворачивали. И кто-то удивлялся. А чего удивляться?! Если та же Республика Беларусь, когда Россия нуждается в дипломатической поддержке, они отмалчивались. А не надо отмалчиваться, если ты имеешь серьезный союзнический договор. И то, что Роспотребнадзор часто используется как политический инструмент, это тоже самое, как Запад пользуется санкциями всевозможными. Что-то им не понравилось, они этим инструментом начинают пользоваться. Дружба – она двухсторонняя, Россия тоже нуждается в поддержке несмотря на то, что это огромная страна, ядерная держава».

Ахра Аристава отметил, что Абхазия могла бы быть исключена из списка стран, в отношении которых распространяются новые правила Роспотребнадзора. Он напомнил, что в Абхазии был развернут российский военный мобильный госпиталь, обе страны совместно боролись с COVID-19. Существует тесное сотрудничество между правительствами, министерствами здравоохранения Абхазии и России.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия