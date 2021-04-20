ПЦР-тест привязали к длительности пребывания в России

Почти неделю жители Южной Осетии ждут разъяснений о новых правилах въезда в Россию. Сегодня заведующий консульским отделом России в республике Сергей Алексеев пояснил, что новые правила не касаются тех, кто выезжает на два-три дня. Остальным придется заполнить специальную анкету и сдать ПЦР-тест.

Все эти дни граждане Южной Осетии пытались самостоятельно выяснить, как может измениться их жизнь в связи с нововведениями. Хотя те, кто въезжал на территорию соседнего государства, говорили, что особо их не заметили. На днях в социальных сетях появилась и копия анкеты, которую должны заполнять въезжающие в Россию граждане. Тем самым они подтверждают, что уведомлены об обязанности в течение трех дней сделать ПЦР-тест, а до получения его результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства.

По словам югоосетинского юриста Тимура Кокойты, в какой-то момент на пункте пропуска, видимо, вконец запутавшись, ее предлагали заполнить и гражданам Южной Осетии:

«Прошла информация, что на границе в пункте пропуска Нижний Зарамаг от лиц, которые следуют в Россию из Южной Осетии, отбирают анкетные данные. И это делает управление Роспотребнадзора по Северной Осетии-Алании. Они ссылаются на постановление главного санитарного врача России от 9 апреля этого года номер 12, где говорится, что граждане России, прибывающие в страну, должны размещать результаты своего тестирования на коронавирус на сайте госуслуг. Но в пункте пропуска эти анкеты заполняли как граждане России, так и граждане Южной Осетии, которых требования этого постановления не касаются».

Кокойты на днях пообщался и с представителем Роспотребнадзора в Северной Осетии. Разговор, по его словам, ясности не добавил:

«Мне удалось созвониться с должностным лицом Роспотребнадзора, который осуществлял на тот момент контроль в пункте попуска, и она пояснила, что.. сослалась на это же постановление, а также на постановление номер семь от марта 2020 года, где говорилось о том, что иностранные лица, прибывающие в Россию через воздушные пункты пропуска, тоже обязаны проходить вот эти процедуры. Но на мой логичный вопрос о том, что мы пересекаем границу автомобильным транспортом, она сказала, что в том числе другие виды транспорта подлежат такому же контролю. Но в тех нормативно-правовых актах, которые она называла, ничего такого не содержится, поэтому все действия Роспотребнадзора по РСО-Алания вызывают недоумение. И вся эта ситуация требует более детального прояснения, чтобы люди понимали, что им предстоит делать при пересечение границы, при въезде в Россию. Эти правила должны быть понятны всем».

Представитель Роспотребнадзора, продолжил юрист, также пояснила, что иностранцы, въезжающие в Россию, должны иметь на руках результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до своей поездки:

«При въезде в Россию предоставлять эти сведения. Но опять-таки, эти сведения и вообще эта регламентация предусмотрена только для тех лиц, которые перемещаются воздушным транспортом. Никак не оговаривается автомобильный транспорт, которым в нашем случае пользуются жители Южной Осетии».

О том, как новые правила повлияли на культурную жизнь, сообщила вчера директор Госдрамтеатра Мадина Валиева. По ее словам, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева отменил гастроли в Южную Осетию.

Накануне, в десять вечера, глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщила, наконец, журналистам, что «жители Южной Осетии могут беспрепятственно въезжать на территорию РФ без ограничений, прописанных в новом постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 9 апреля этого года».

Заговорили сегодня и представители посольства России в республике. Заведующий консульским отделом Сергей Алексеев пояснил, что новые правила въезда на территорию РФ не касаются жителей Южной Осетии, которые собираются в страну с краткосрочным визитом и пробудут там два-три дня. По его словам, «гражданин, имеющий только югоосетинский паспорт и въезжающий на территорию России на длительное время, должен сдать ПЦР-тест и заполнить анкету».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия