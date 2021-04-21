Тбилисский коронавирус: задача с 200 тысячами неизвестных

Третья волна коронавируса в Грузии набирает обороты. Эпидемиологи ожидают, что она будет менее разрушительной, чем предыдущая. Впрочем, уже сейчас нагрузка на госпитальный сектор значительно возросла, заявляют в Минздраве.

Пик этой волны, как ожидается, придется на конец апреля – первые недели мая. Межведомственный координационный совет сегодня решил пока не ужесточать действующие ограничения. Впрочем, не исключено, что это будет сделано ближе к Пасхе, которую в этом году православная церковь отметит 2 мая. По словам замглавы ведомства Тамар Габуния, это зависит от того, как будет развиваться ситуации в последующие 10 дней.

«…Ежедневный показатель довольно высок, что еще раз указывает на необходимость строго придерживаться превентивных мер. Возросла нагрузка на госпитальный сектор. Из 4400 коек 3600 заняты. Более 500 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, около 90 - в реанимационных, нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также есть пациенты в ковид-гостиницах. Появилась необходимость в дополнительных гостиницах – как в Тбилиси, так в Кутаиси и в Батуми», – заявила замминистра.

За последние сутки, после 30 тысячах тестов было выявлено 1310 новых случаев инфицирования. С 19 апреля тестировать начали и людей, приезжающих с неподконтрольных грузинским властям территорий. Отменить действующий ранее 5-дневный карантин и заменить его тестированием требовали жители Гали. Власти пошли на уступки после того, как 7 апреля в реке Ингури утонули четверо граждан, которые пытались вброд перебраться на подконтрольную центральным властям территорию в обход пропускного пункта на Ингурском мосту.

Сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе рассказал, как проводится тестирование людей, прибывающих из самопровозглашенных Абхазии и ЮО:

«Используются быстрые антигенные тесты. На сегодняшнее утро, было протестировано 587 человек. Двое из них были из Цхинвальского региона. Дежурят бригады Центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. Они тестируют всех этих людей и из этих 587 только один был положительный».

По различным оценкам в более чем 70% случаев циркулирующая в настоящее время инфекция – это т.н. британский штамм. Он, по словам эпидемиологов, более заразен, чем штаммы, циркулировавшие ранее. Впрочем, несмотря на это, глава Центра по контролю над заболеваниями полагает, что эта волна накроет страну не так сильно, как предыдущая. Причин, говорит Амиран Гамкрелидзе, несколько:

«Первое – определенная часть населения уже перенесла инфекцию. Это примерно от 600 до 650 тысяч человек в стране. Официально, подтвержденных (случаев) у нас в базе 299 тысяч, но мы считаем, что их примерно вдвое больше. Впрочем, этого недостаточно для т.н. общественного иммунитета. В то же время еще какое-то очень небольшое количество людей привились. И третий фактор – тогда, когда у нас была восходящая волна (осенью) это был холодный период, который очень комфортен для респираторных вирусов. Сейчас же мы входим в теплый период. А научно доказано, что прямой солнечный луч пагубно действует на коронавирус. Поэтому мы ожидаем, что эта (волна) может быть более мягкой и не такой разрушительной, (как прошлая)».

О том, что переболевших ковидом значительно больше, чем известно официально, свидетельствуют и данные, обнародованные главой инфекционной больницы Тбилиси Тенгизом Церцвадзе. Он опубликовал результаты исследования, проведенного в марте. В нем приняли участие 903 человека, проживающие в разных районах Тбилиси, которые ковидом, как они считали, не болели. Исследование показало, что из этих 903 человек 215 все же им переболели – у них были обнаружены антитела. И если перевести эти цифры в масштабы всего Тбилиси, вырисовывается следующая картина:

«Взрослое население Тбилиси составляет 859 тысяч. Из них, по официальным данным на 10 марта, лабораторно подтвержденным COVID-19 переболели 100 641 человек. Это 11,7% от всего взрослого населения Тбилиси. А (в ходе исследования) антитела против коронавируса были выявлены у 204 520 лиц, что составляет 23,8% от всего взрослого населения Тбилиси. Соответственно, количество не выявленных случаев COVID-19 примерно вдвое больше выявленных, лабораторно подтвержденных».

Таким образом, следуя логике исследования, в начале марта в Тбилиси было уже более 305 тысяч человек, перенесших ковид, из которых около 205 тысяч даже не знают об этом. А в общей сложности – это более трети взрослого населения столицы.