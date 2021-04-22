Лари бьет рекорды и ждет вакцинации

Лари готовится побить исторический антирекорд, причем в условиях некоторого роста экспорта и низкого спроса на иностранную валюту. Не спасают даже валютные аукционы, на которых не продаются даже те доллары, которые выставляются.

Грузинский лари близок к тому, чтобы преодолеть минимальную за свою историю отметку в 3,48 тетри за один доллар. Для этого ему нужно потерять в цене всего пару пунктов.

Нацбанк часто обвиняют в недостаточной активности на рынке, но в этом году сложилась парадоксальная ситуация. С начала года регулятор в целях стабилизации обменного курса неоднократно выставлял доллар на валютные торги – в общей сложности состоялись 6 валютных аукционов общим объемом в 213 миллиона долларов. На последних торгах НБГ также выставил на продажу 40 миллионов долларов, из которых было продано лишь 25,4 миллиона долларов.

Ситуация с лари ухудшается с каждым днем, однако в Нацбанке разводят руками – «скорого улучшения не будет», говорит Папуна Лежава, вице-президент Национального банка Грузии, отвечая на вопрос об очередном обесценении лари.

«Падение курса обусловлено замедлением турпотока, только в прошлом году потери туристического сектора составили около 3 миллиардов долларов. Добавьте к этому нестабильность на валютных рынках соседних стран, все это влияет на наш лари», – отметил банкир.

Замминистра финансов Георгий Какауридзе полагает, что лари начнет укрепляться, но только после восстановления туризма:

«Экспорт растет, в марте было более 5%, и думаю, в апреле у нас будет более внушительный рост. Если мы сможем вернуть около 25-30 процентов туризма, который был у нас в 2019 году, и, если не произойдет негативных изменений в мировой пандемии, можно ожидать, что лари начнет укрепляться. Мы считаем, что во втором полугодии туристический поток должен увеличиться. Мы видим, как процесс вакцинации идет у соседей, темпы разные, но уровень инфицирования почти такой же, как в прошлом году», – подстраховался замминистра.

Несмотря на зависимость от внешних факторов, часть экспертов считает, что ситуацию усугубляет безответственная работа правительства. По мнению главы правления «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, о том, что ситуация критическая, говорят сразу несколько индикаторов:

«В одиночку Нацбанк не в силах удержать лари. То, что в конкретный день не было спроса на доллар, не свидетельствует о тенденции – обычно на валютных торгах доллар идет нарасхват, и бизнес можно понять – полная неопределенность в действиях властей подрывает доверие к лари, особенно на фоне, когда слышны предупреждения о возможности третьего локдауна. К сожалению, восстановление экономики невозможно без всеобщей вакцинации, об этом не говорит лишь ленивый, и власть оказалась полностью неподготовленной к этому. И эту тему в правительстве пытаются прикрыть баснями о скором восстановлении экономики. Большинство этих заявлений можно было бы отнести к жанру сатиры, если б не было так плачевно».

Вместе с девальвацией национальной валюты растет инфляция, перешагнувшая отметку в 7%. В такой ситуации 2021 год может оказаться более сложным, чем прошлый, прогнозирует ассоциированный профессор Университета бизнеса и технологий Ираклий Макалатия:

«Во всем просматривается ответственность Нацбанка: какой смысл в валютных интервенциях, если регулятор не останавливает печатный станок. На сегодняшний день объем денежной массы лари находится на историческом максимуме, и это конечно обесценивает лари, даже на фоне глобального удешевления доллара. В реальности, у нас более драматичное положение в социальной или экономической сферах, чем в официальных сводках, и падающий лари самый верный индикатор происходящего», – подытожил эксперт.

Вечером Нацбанк провел седьмой по счету валютный аукцион – в этот раз продав 30 миллионов долларов. В результате курс лари по отношению к доллару укрепился на 0,6 тетри, а официальная стоимость одного доллара составила 3,44 лари. По отношению к евро лари обесценился почти на 0,9 тетри, достигнув 4,15 лари.