Вашадзе: Подтвердилось, что «Грузинская мечта» считает себя проигравшей в соглашении Мишеля

«Сегодня с отставкой Талаквадзе окончательно оформилось, что «Грузинская мечта» считает себя проигравшей в этом соглашении», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Как отметил политик, «Грузинской мечте» пришлось признать наличие в стране политических заключенных и согласиться на механизм их освобождения.

«Им пришлось признать, что парламентские выборы 2020 года имели проблему с легитимностью, и фактически в это соглашение был заложен референдум, что и было оформлено. Мне очень жаль, что некоторые из моих коллег по оппозиции продолжают и все еще хотят засчитать это соглашение в поражение оппозиции. Думаю, что после сегодняшнего дня это просто упрямство, и не более того. Думаю, что сейчас нам всем нужно объединиться и максимально сосредоточиться на деле.

Талаквадзе на этих переговорах действительно представлял более конструктивную часть «Грузинской мечты». С отставкой Талаквадзе «Грузинская мечта не сможет отозвать ни один компонент соглашения, поскольку в этом соглашении указаны конкретные сроки, и реализация этого соглашения привязана к углублению стратегических отношений между Грузией и США», - сказал Вашадзе.

По его словам, теперь выполнение соглашения Шарля Мишеля во многом будет зависеть от Кахи Кучава. «Через несколько дней мы увидим, какую стратегию изберет Каха Кучава в отношении соглашения», - добавил Вашадзе.