Компания «Грузинский марганец» достигла соглашения с частью бастующих шахтеров

Компания Georgian Manganese («Грузинский марганец») достигла соглашения с частью бастующих шахтеров, и с понедельника, 26 апреля, они должны возобновить работу. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня, 25 апреля.

С 23 апреля работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура (регион Имерети) приостановлена. Более 3,5 тысячи сотрудников Georgian Manganese объявили забастовку, требуя увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Часть сотрудников согласились прекратить бойкот, согласовав с руководством условия новых трудовых договоров. Согласно контрактам, которые вступят в силу 1 мая, ежемесячная зарплата шахтеров увеличится на 250 лари (более 70 долларов). Столько же составит ежегодная премия за праздничные дни. Таким образом, за год надбавка к существующей зарплате составит 3 250 лари (более 940 долларов). Кроме того, по заявлению компании, с мая зарплаты их сотрудников будут проиндексированы, что подразумевает повышение тарифной ставки на 5,2%.

«Во время пандемии и экономического кризиса компания действует с высокой социальной ответственностью перед страной и своими сотрудниками. Мы хотим сохранить рабочие места и не останавливать производственный процесс, что, в свою очередь, может обернуться серьезным ударом по экономике страны. Это предложение является максимумом компании в существующих условиях», - говорится в заявлении.

Georgian Manganese продолжает переговоры с шахтерами, которые пока отказываются возвращаться к работе.