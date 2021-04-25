МВД Грузии начало уголовное дело по факту драки у церкви Салхино

МВД Грузии начало уголовное дело после драки во дворе кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета. Об этом журналистам сообщил директор департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Николоз Диасамидзе.

Следствие продолжается по статье 126 УК Грузии – насилие. Диасамидзе заверил, что все причастные к инциденту лица будут идентифицированы. По его словам, в настоящее время на опросе в полиции находятся два человека.

У храма в Салхино остаются полицейские. В настоящее время ситуация там спокойная, продолжается богослужение по случаю праздника Входа Господеня в Иерусалим – Бзоба. Несмотря на протест части прихожан, литургию возглавил новоназначенный митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили).

Сегодня утром драка произошла между сторонниками и противниками архиепископа. Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года.

Появление Калаиджашвили вызвало шум, споры переросли в рукопашную драку. Епископ Грузинской православной церкви смог зайти в храм и начать службу только после того, как в дело вмешалась полиция.