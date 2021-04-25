У церкви в Чкондидской епархии произошла драка перед началом праздничной службы

Драка произошла во дворе кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета перед началом праздничной службы по случаю Вербного Воскресенья – Бзоба. Участниками потасовки были сторонники и противники новоназначенного митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года.

По данным агентства «Новости-Грузия», шум в Салхино поднялся после того, как у церкви появился местный бизнесмен Клементи Кекутия. Сторонники Цаава, среди которых до 20 священнослужителей, потребовали от него покинуть территорию. Они обвиняли его в оскорблениях бывшего митрополита Чкондидского, связях с Калаиджашвили и попытках присвоить земли епархии.

Когда на территории появился митрополит Стефане, споры переросли в рукопашную драку. Епископ Грузинской православной церкви смог зайти в храм и начать службу только после того, как в дело вмешалась полиция. До сих пор на месте мобилизовано большое количество сотрудников МВД Грузии. Ситуация относительно спокойная. Во время драки никто не пострадал.

Новоназначенный митрополит Чкондидской епархии заранее предупредил о возможных провокациях во время пасхальных праздников.

Напряженная ситуация сохраняется в Мартвили возникла после того, как от владыки Петре потребовали удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией. Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй «покрывает в патриархии грех мужеложества».

Только за последние пару месяцев из-за этой ситуации в Чкондидской епархии произошло несколько серьезных инцидентов. В частности, во время очередной потасовки сторонников Цаава и Калаиджашвили, произошедшей 8 марта, в резиденции митрополита обрушилась ограждение балкона, пострадали до десяти человек. 22 апреля группа граждан помешала митрополиту Стефане попасть в кафедральный собор Рождества Богородицы и провести службу. Они попросту заблокировали вход в церковь. Спор также дошел до драки.

В патриархии Грузии называют противостояние, начавшееся в Чкондидской епархии почти два года назад, «беспрецедентным». Одновременно в патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным Синодом ГПЦ всеми полномочиями по управлению епархией.