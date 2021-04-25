Президент Чехии хочет полного расследования участия ГРУ во взрывах

В отчете Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки (ГРУ) находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом заявил президент страны Милош Земан.

В своем видеообращении в воскресенье Земан поддержал полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьезными.

«Ни одно суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства устроили террористический акт, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был причинен ущерб на миллиарды долларов», - подчеркнул Земан.

Президент отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего – причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. По словам Земана, он полностью доверяет полиции и Генпрокуратуре. Если причастность агентов ГРУ будет доказана, то Россия будет должна заплатить за случившиеся взрывы, сказал Земан.

Кроме того, президент сообщил, что его настораживает факт передвижения по Чехии иностранных разведчиков.