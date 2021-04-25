Новости
Президент Чехии хочет полного расследования участия ГРУ во взрывах
В отчете Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки (ГРУ) находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом заявил президент страны Милош Земан.
В своем видеообращении в воскресенье Земан поддержал полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьезными.
«Ни одно суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства устроили террористический акт, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был причинен ущерб на миллиарды долларов», - подчеркнул Земан.
Президент отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего – причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. По словам Земана, он полностью доверяет полиции и Генпрокуратуре. Если причастность агентов ГРУ будет доказана, то Россия будет должна заплатить за случившиеся взрывы, сказал Земан.
Кроме того, президент сообщил, что его настораживает факт передвижения по Чехии иностранных разведчиков.
- Чешские спецслужбы подозревают во взрывах во Врбетице Александра Петрова и Руслана Боширова. Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что Петров и Боширов - агенты ГРУ, в их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
- В середине апреля чешские власти обвинили Москву в организации взрывов во Врбетице и выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Между странами разразился конфликт. В итоге Прага и Москва договорились о паритете. В дипмиссиях каждой стороны будут работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников.
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Милош Земан поддержал действия правительства. Тогда же сообщалось, что президент прокомментирует расследование через неделю. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.
- По мнению Бабиша, президенту следовало бы сделать обращение раньше.
Другие новости дня
Заключенные из Дагестана объявили голодовку в колонии Смоленской области
Трое заключенных из Дагестана, отбывающие наказание в одной из колоний Смоленской области, объявили сухую голодовку вместе с еще семерыми осужденными, сообщает «Кавказский узел». Они утверждают, что подвергаются систематическим издевательствам со стороны конкретных сотрудников.
Аким Эсреталиев, Гаджимурад Расулов, Шамиль Нурмагомедов зашили себе рты и сообщили об этом своим родственникам. Те подали заявления на имя президента России, в Генпрокуратуру и ФСИН, а также уполномоченному по правам человека в России, в ОНК по Смоленской области и Фонд «В защиту прав заключенных».
В их заявлении поименно названы сотрудники колонии, проявляющие особую жестокость к заключенным.
«Они систематически угрожают отправить осужденных в ШИЗО и избить, нецензурно выражаются, намеренно портят пищу осужденных, - говорится в тексте заявления. - Так, 9 апреля при раздаче завтрака [сотрудник колонии] демонстративно погрузил в котел с пищей грязную палку, комментируя при этом, что «вы, свиньи, и это сожрете». 21 и 22 апреля в 06.30 утра в очередной раз угрожали вывести в помещение без камер наблюдения и избить - реальное рукоприкладство практиковалось неоднократно. Без всякой необходимости установили дополнительные решетки, которые значительно уменьшают свободное для передвижения пространство в помещениях СУС (зона со строгими условиями содержания. - Прим.ред.), в результате чего ограничен доступ к медикаментам хронически больным, в том числе и с диагнозом ВИЧ, хранящимся в холодильнике, нет нормальных условий делать намазы. Более того, ранее отобрали у осужденных-мусульман молитвенный коврик, нет горячей воды».
Также родные осужденных отмечают, что не смогли добиться их перевода по месту жительства, хотя это право положено им по закону.
«Кавказский узел» отмечает, что сотрудники колонии, на которую поступили жалобы, пояснили журналистам, что ничего не знают об объявленной голодовке.
- Лидеры ингушского протеста объявляли голодовку 16 марта в связи с повторным арестом Зарифы Саутиевой. Неделей ранее ей изменили меру пресечения на домашний арест. Им пришлось прекратить акцию по просьбе муфтията и Совета тейпов Ингушетии.
- В ноябре прошлого года руководитель дагестанского отделения «Альянса врачей» Салим Халитов прекратил сухую голодовку через пять дней после ее начала. Он добивался проверки на соответствие санитарным нормам помещения в республиканском центре травматологии и ортопедии, где находится мультиспиральный томограф.
Процедуры избрания нового председателя парламента Грузии начнутся 27 апреля
Процедуры, связанные с избранием нового председателя парламента Грузии, начнутся в законодательном органе во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает телеканал «Имеди».
Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы парламента Каху Кучава. Арчил Талаквадзе, решивший покинуть пост председателя, продолжит работу вице-спикером.
Согласно грузинскому законодательству, спикер парламента считается ушедшим в отставку с момента публичного объявления об этом. Выполняет его обязанности первый вице-спикер.
На пленарном заседании 27 апреля парламент примет к сведению факт отставки Талаквадзе, после чего состоится заседание бюро, а в повестку дня будет включен вопрос об избрании нового спикера.
В порядке, установленном регламентом, парламент избирает председателя большинством полного состава. То есть для утверждения на должность, Кучава требуется поддержка как минимум 75 депутатов. Каких-либо проблем здесь возникнуть не должно, поскольку сейчас «Грузинскую мечту» в парламенте представляют 84 депутата.
Арчил Талаквадзе связал свою отставку с завершением переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса, проходивших при посредничестве ЕС. Талаквадзе, который представлял на встречах правящую партию, считает, что назначение нового спикера поможет правильному ведению политических процессов в парламенте, где теперь будут заседать представители почти десятка разных партий.
МВД Грузии начало уголовное дело по факту драки у церкви Салхино
МВД Грузии начало уголовное дело после драки во дворе кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета. Об этом журналистам сообщил директор департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Николоз Диасамидзе.
Следствие продолжается по статье 126 УК Грузии – насилие. Диасамидзе заверил, что все причастные к инциденту лица будут идентифицированы. По его словам, в настоящее время на опросе в полиции находятся два человека.
У храма в Салхино остаются полицейские. В настоящее время ситуация там спокойная, продолжается богослужение по случаю праздника Входа Господеня в Иерусалим – Бзоба. Несмотря на протест части прихожан, литургию возглавил новоназначенный митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили).
Сегодня утром драка произошла между сторонниками и противниками архиепископа. Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года.
Появление Калаиджашвили вызвало шум, споры переросли в рукопашную драку. Епископ Грузинской православной церкви смог зайти в храм и начать службу только после того, как в дело вмешалась полиция.
Компания «Грузинский марганец» достигла соглашения с частью бастующих шахтеров
Компания Georgian Manganese («Грузинский марганец») достигла соглашения с частью бастующих шахтеров, и с понедельника, 26 апреля, они должны возобновить работу. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня, 25 апреля.
С 23 апреля работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура (регион Имерети) приостановлена. Более 3,5 тысячи сотрудников Georgian Manganese объявили забастовку, требуя увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Часть сотрудников согласились прекратить бойкот, согласовав с руководством условия новых трудовых договоров. Согласно контрактам, которые вступят в силу 1 мая, ежемесячная зарплата шахтеров увеличится на 250 лари (более 70 долларов). Столько же составит ежегодная премия за праздничные дни. Таким образом, за год надбавка к существующей зарплате составит 3 250 лари (более 940 долларов). Кроме того, по заявлению компании, с мая зарплаты их сотрудников будут проиндексированы, что подразумевает повышение тарифной ставки на 5,2%.
«Во время пандемии и экономического кризиса компания действует с высокой социальной ответственностью перед страной и своими сотрудниками. Мы хотим сохранить рабочие места и не останавливать производственный процесс, что, в свою очередь, может обернуться серьезным ударом по экономике страны. Это предложение является максимумом компании в существующих условиях», - говорится в заявлении.
Georgian Manganese продолжает переговоры с шахтерами, которые пока отказываются возвращаться к работе.
- Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция «Варцихе 2005» и клиника «Феромеди». Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.
В Индии новая вспышка коронавируса: люди умирают в очереди к врачу
В Индии с 20 апреля более миллиона человек заразились коронавирусом. 24 апреля в стране выявили почти 350 тысяч случаев COVID-19. Число умерших за пятницу и субботу ежедневно превышало две с половиной тысячи.
СМИ пишут, что индийские больницы не справляются с наплывом пациентов. Больные часами ждут приема врача в очереди. Некоторые люди умирают, так и не дождавшись помощи. Пациентов выписывают недолеченными, чтобы освободить места для тяжелых больных. Врачи сообщают о нехватке кислорода в больницах.
Коронавирус обнаружен в районе Эвереста – у одного из европейских альпинистов, в также у одного местного проводника. Власти опасаются, что альпинистский сезон, открытый недавно после годового перерыва, вновь может оказаться под угрозой.
С начала пандемии коронавируса в Индии зафиксировано почти 17 миллионов случаев заражения COVID-19. Умерли более 192 тысяч пациентов. По числу инфицированных страна находится на втором месте в мире после США.
В Индии проходит вакцинация. Первую прививку получили чуть более восьми процентов населения страны. Полностью вакцинировано около полутора процентов жителей.
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 343
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 343.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пятеро, в Кабардино-Балкарии - двое, в Калмыкии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 199 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 106.
- Ставропольский край + 106 (52 622 за все время пандемии )
- Краснодарский край + 102 (44 978)
- Дагестан + 41 (32 188)
- Кабардино-Балкария + 26 (23 638)
- Карачаево-Черкесия + 14 (19 996)
- Калмыкия + 12 (20 364)
- Северная Осетия + 11 (16 678)
- Чечня + 11 (11 945)
- Ингушетия + 10 (15 376)
- Адыгея + 10 (14 373)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 252 088 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 25 апреля, выявлено 4 762 569 человек с коронавирусом.
Жириновский получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, 25 апреля, в день 75-летия Жириновского, подписал президент России.
В документе говорится, что лидер ЛДПР удостоен награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Жириновский уже имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.
19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. В ноябре прошлого года издание РБК со ссылкой на источники писало, что лидеры трех парламентских партий текущего созыва - КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» - намерены вновь возглавить избирательные списки. В начале года «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина. Политический блок возглавил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Жириновский утверждал, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов откажется возглавить партию. В КПРФ это отвергли. А 24 апреля стало известно, что Зюганова вновь переизбрали главой партии.
Гебрев признал, что поставлял боеприпасы Украине в 2014 году
Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину. Об этом сообщает The New York Times. Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооруженных сил Украины.
Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала военного конфликта в Донбассе. В переписке с The New York Times он, как утверждает газета, признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском селе Врбетице, но это оружие не предназначалось для отправки Украине. В 2014 году на складе произошли взрывы. Прага считает, что к ним причастна российская военная разведка. Москва все обвинения отвергает.
Один из собеседников The New York Times рассказал, что ящики с боеприпасами, предназначавшимися для Украины, были помечены как отправляющиеся в Таиланд. Гебрев участие своей компании в ложной маркировке отверг.
- Весной 2015 года на Гебрева было совершено покушение. После покушения в 2018 году в Великобритании на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Гебрев предположил, что против него использовали то же отравляющее вещество.
- Образцы анализов Гебрева были отправлены в VERIFIN – одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет – до 18 июня 2020 года. В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли.
- Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки – генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов.
- Чехия в середине апреля обвинила Москву в организации взрывов во Врбетице и выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Между странами разразился конфликт. В итоге Прага и Москва договорились о паритете. В дипмиссиях каждой стороны будут работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в ходе телеобращения сегодня, 25 апреля, передает РИА Новости.
«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», - заявил политик. При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.
Также Пашинян добавил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор».
Отмечается, что правительство Армении в полном составе также ушло в отставку.
- Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.
- В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. Он также объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня.
Коронавирус в Грузии: 966 случаев заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 966 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 28,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,04%, за последние две недели – 3,96%, а за последнюю неделю – 4,57%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 303 751.
Около 59% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 567. В Аджарии выявлено 117 фактов, в Имерети – 77, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Кахетии – 42, в Шида Картли – 21, в Квемо Картли – 30, в Мцхета-Мтианети – 17, в Гурии – 15, в Самцхе-Джавахети – 7.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 025.
Выздоровели 1 222 человека, их общее число выросло до 285 971.
На данный момент в Грузии 13 729 активных случаев коронавируса. Из них 3 582 пациента (более 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 1 970 инфицированный, в Аджарии – 422, в Имерети – 397. Состояние 611 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 121 человек.
9 430 граждан (около 69% активных случаев) лечатся на дому, а 717 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 222 гражданина, в самоизоляции остаются около 24,4 тысячи человек.
У церкви в Чкондидской епархии произошла драка перед началом праздничной службы
Драка произошла во дворе кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета перед началом праздничной службы по случаю Вербного Воскресенья – Бзоба. Участниками потасовки были сторонники и противники новоназначенного митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года.
По данным агентства «Новости-Грузия», шум в Салхино поднялся после того, как у церкви появился местный бизнесмен Клементи Кекутия. Сторонники Цаава, среди которых до 20 священнослужителей, потребовали от него покинуть территорию. Они обвиняли его в оскорблениях бывшего митрополита Чкондидского, связях с Калаиджашвили и попытках присвоить земли епархии.
Когда на территории появился митрополит Стефане, споры переросли в рукопашную драку. Епископ Грузинской православной церкви смог зайти в храм и начать службу только после того, как в дело вмешалась полиция. До сих пор на месте мобилизовано большое количество сотрудников МВД Грузии. Ситуация относительно спокойная. Во время драки никто не пострадал.
Новоназначенный митрополит Чкондидской епархии заранее предупредил о возможных провокациях во время пасхальных праздников.
Напряженная ситуация сохраняется в Мартвили возникла после того, как от владыки Петре потребовали удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией. Предшественник митрополита Стефане епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй «покрывает в патриархии грех мужеложества».
Только за последние пару месяцев из-за этой ситуации в Чкондидской епархии произошло несколько серьезных инцидентов. В частности, во время очередной потасовки сторонников Цаава и Калаиджашвили, произошедшей 8 марта, в резиденции митрополита обрушилась ограждение балкона, пострадали до десяти человек. 22 апреля группа граждан помешала митрополиту Стефане попасть в кафедральный собор Рождества Богородицы и провести службу. Они попросту заблокировали вход в церковь. Спор также дошел до драки.
В патриархии Грузии называют противостояние, начавшееся в Чкондидской епархии почти два года назад, «беспрецедентным». Одновременно в патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным Синодом ГПЦ всеми полномочиями по управлению епархией.
Православные верующие сегодня празднуют Вербное воскресенье
Верующие сегодня празднуют один из 12-и главных праздников Православной церкви - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
В основе праздника Вербного воскресенья лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю с пальмовыми ветвями. Именно поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.
В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
Ежегодно в преддверии Бзоба патриархия и правительство Грузии призывают население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
Уже второй год подряд отмечать Вербное воскресенье верующим приходится на фоне пандемии коронавируса. Практически всем автокефальным православным церквям пришлось изменить ритуалы, а от некоторых обрядов и вовсе отказаться. В прошлом году службы по случаю Вербного воскресенья во многих храмах прошли и вовсе без верующих, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В этом году каких-либо особых ограничений на службах не будет. В храмах Грузии позаботились о том, чтобы верующие могли соблюдать социальную дистанцию. Часть прихожан размещают внутри храмов, а часть – во дворах церквей.
Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.
Мелия считает приемлемым свое освобождение под поручительство европарламентариев
Находящийся в заключении председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия назвал «абсолютно приемлемым» свое освобождение под поручительство депутатов Европарламента. Об этом Мелия заявил в телефонном интервью телеканалу «Мтавари».
Ранее на этой неделе инициатива была озвучена лидерами оппозиционной партии «Лело». В ходе своего рабочего визита в Брюссель они получили подтверждение от нескольких членов Европарламента, готовых поручиться за Мелия. Данную идею позитивно оценили в «Едином национальном движении». Члены правящей «Грузинской мечты» отказываются рассматривать этот вариант, призывая оппозицию не отступать от соглашения 19 апреля.
«Для меня абсолютно приемлемо поручительство европарламентариев и для меня комично, когда я слышу комментарии «Грузинской мечты», что это не предусмотрено соглашением… Прочтите-ка хорошо. Поверьте, кризис в стране существенно углубится, социально-политический, если закон об амнистии распространится хотя бы на одного виновного полицейского. В этом я глубоко уверен», - заявил Мелия.
Разрешение вопросов, воспринимаемых как политическое преследование, – один из ключевых пунктов соглашения, подписанного 19 апреля правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиционных партий для преодоления внутриполитического кризиса в стране. План, составленный главой Евросовета, предлагает несколько вариантов освобождения из тюрьмы Ники Мелия, которого оппозиция считает политическим заключенным. В их числе амнистия всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Допускается и возможность выплаты залога, назначенного судом, фондом или же какой-то организацией, связанной с ЕС.
Оба варианта оказались неприемлемы как для Мелия, так и для большинства его однопартийцев. В ЕНД считают амнистию попыткой «переписать историю», а залог – несправедливо назначенной санкцией по сфабрикованному делу, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Ника Мелия обвиняется в руководстве и участии в групповых насильственных действиях 20 июня 2019 года в ходе акции протеста против визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Мелия был арестован 23 февраля этого года, после того как отказался выплачивать залог, повторно назначенный по делу в качестве меры пресечения. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. В то же время Мелия остается членом парламента Грузии.
Зураб Датунашвили стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе
Грузинский борец вольного стиля, выступающий за Сербию, Зураб Датунашвили стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 87 кг. Соревнования проходят в Варшаве.
В финальной схватке 29-летний спортсмен победил белоруса Кирилла Маскевича. Бронзовые медали завоевали представитель России Милад Алирзаев и украинец Жан Беленюк, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Датунашвили стал трехкратным чемпионом Европы. Он выигрывал соревнования в 2017 и 2018 годах, представляя национальную сборную.
Спортсмен решил покинуть Грузию после крупного скандала. В январе 2019 года Датунашвили стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Гегой Гегешидзе. Одним эпизодом этот конфликт не ограничился, обнажив серьезнейшие проблемы грузинского спорта. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии. Впоследствии Датунашвили обвинял его в превращении федерации «в гнездо коррупции и кумовства».
В августе 2019 года стало известно, что Датунашвили ведет переговоры с федерацией борьбы Сербии. Гегешидзе активно мешал его переходу и категорически отказывался подписывать соответствующие бумаги. Дело дошло до Объединенного мира борьбы (United World Wrestling, UWW) и Международного олимпийского комитета (МОК). На председателя федерации пытался повлиять его сербский коллега Зелко Трайкович. По информации «Имеди», стороны достигли соглашения после того, как Датунашвили присвоили сербское гражданство.
Уроженец Абхазии Каха Газзаев признан виновным в убийстве «вора в законе» Япончика
Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года «вора в законе» Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Так как подсудимый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, без изучения материалов. Суд определял наказание с учетом того, что у Газзаева имеются неотбытые сроки, назначенные ранее московским и астраханским судами.
Уголовное преследование Газзаева по еще одной статье обвинения - за незаконное хранение огнестрельного оружия - было прекращено в связи с истечением срока давности.
Кроме осужденного Газзаева в убийстве Япончика участвовали еще четверо его земляков, причем двоим из них - Нугзару Папава и Астамуру Бутба - удалось скрыться в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики сообщили, что выдавать их не будут, так как это запрещает абхазская Конституция.
В то же время проживавшие в России Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были задержаны и должны вскоре предстать перед присяжными Мосгорсуда. В отличие от Кахи Газзаева они вины не признают.
- Вячеслав Иваньков считался одним из лидеров преступного мира России конца 1970-х – начала 1990-х годов. Получив высший в преступной иерархии бывшего СССР титул вора в законе в 33 года в 1974 году, он был одним из самых активных участников резкого роста влияния организованной преступности после развала Советского Союза. Более 20 из своих 69 лет жизни он провел в заключении.
- В 1990-2000-е годы Иваньков отсидел около десяти лет за вымогательство и мошенничество в США, где его называли лидером русской мафии в Нью-Йорке, а затем был депортирован в Россию. Суд в Москве оправдал его по обвинению в двойном убийстве.
- Япончик был похоронен на Ваганьковском кладбище. После его смерти в России развернулась масштабная война в преступном мире, приведшая к гибели еще нескольких известных воров в законе.
- По данным издания «База», следствие считает, что Иваньков был убит по заказу криминального авторитета Ильи Симония (Махо). Махо был лишен титула вора в законе Иваньковым и Асланом Усояном (Дед Хасан), Усоян был убит в 2013 году. Махо вернул себе статус вора в 2019 году, через 26 лет после лишения.
В Тбилиси прошли похороны 13 человек, погибших в ходе конфликта в Абхазии
В Тбилиси сегодня, 24 апреля, прошли похороны 13 военных и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах.
Гражданская панихида по погибшим состоялась в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба. Панихиду посетили члены правительства Грузии, а также лидеры оппозиции, рядовые граждане, близкие умерших, информирует агентство «Новости-Грузия».
Останки четырех человек с воинскими почестями были захоронены на братском кладбище в тбилисском районе Дигоми. По просьбе родственников, еще девяти погибших похоронены на других кладбищах, рядом с могилами их предков.
Идентифицировать 13 человек, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. При посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) происходит перевозка тел погибших граждан Грузии из самопровозглашенной республики Абхазия на подконтрольную центральным властям территорию. МККК также организует антропологические исследования.
Впервые передача в рамках двустороннего механизма произошла в 2013 году. Благодаря МККК на сегодняшний день уже обнаружены останки 583 человек, пропавших без вести во время боевых действий. Из них опознаны тела 206, а 192 - переданы родственникам. В общей сложности 2 355 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди которых есть как военнослужащие, так и гражданские лица.
- 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
- Война в Абхазии продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали сотни тысяч беженцев, десятки тысяч погибших мирных жителей. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли около 15 тысяч человек. В результате войны официальный Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии.
Посольство РФ в Беларуси вульгарно ответило странам Балтии в твиттере
Посольство России в Беларуси в своем твиттере в субботу прокомментировало сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии хэштегом #SmallDickEnergy. Речь идет об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод - «энергия маленького члена», переносное значение выражения - «заносчивость, присущая неудачнику»).
Хэштегом был снабжен ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.
Впоследствии твит с хэштегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours. («Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy»). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом «неологизме» использовано сокращение от слова «дипломатия».
Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хэштегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.
США признали массовые убийства армян в Османской империи геноцидом
День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля
Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается день памяти этих событий.
Белый дом традиционно публикует в этот день заявления, посвящённые памяти жертв, однако в нынешнему году в заявлении впервые употреблён термин "геноцид".
В заявлении говорится, что жертвами кампании массового уничтожения в Османской империи в 1915 и последующие годы стали полтора миллиона армян. Также в документе содержится призыв к построению мира, основанного на толерантности и соблюдении прав человека, в котором поддерживалось бы достоинство и безопасность всех людей, а ужасы прошлого не повторялись.
В 2019 году геноцид был признан обеими палатами Конгресса США, однако тогда это решение не получило поддержки исполнительной власти.
В 1915–16 годах на территории Османской империи погибли до полутора миллионов проживавших там армян. Многие из них были убиты по распоряжению властей, уверены исследователи. Анкара категорически отрицает такую оценку событий, утверждая, что у государства не было целенаправленной политики убийства армянского населения.
Признать геноцид армян обещал перед первым для себя президентским сроком президент США Барак Обама, Джо Байден был в его команде вице-президентом. Однако Обама не выполнил своего обещания, уже после завершения второго срока на посту он говорил, что сожалеет об этом.
После решения США геноцид армян признают на государственном уровне больше 30 стран мира, в том числе — Россия. В нескольких странах, например, во Франции и Швейцарии, принимались законы о запрете отрицания факта геноцида.
Накануне, как сообщалось, президент США говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По сообщениям агентств, Байден проинформировал Эрдогана о своём решении, заявив при этом о стремлении развивать отношения с Турцией.
В ЕНД не планируют отменять протестную акцию, намеченную на 15 мая
Намеченная на 15 мая протестная акция с требованием о назначении досрочных выборов в парламент Грузии на данном этапе остается в силе. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг был анонсирован незадолго до того, как большая часть оппозиции подписала соглашение с правящей партией «Грузинская мечта» о выходе из политического кризиса, существующего в стране. По словам Деканоидзе, на данном этапе не известно, продолжат ли политики, подписавшие документ, участвовать в организационных вопросах.
«Акция, намеченная на 15 мая, пока что остается в силе. У нас не было консультаций с другими оппозиционными партиями, которые подписали соглашение и вошли в парламент. В ближайший период мы проведем с ними встречу по поводу этого вопроса», - сказала Деканоидзе.
Она не исключила, что формат акции будет изменен. Одновременно Деканоидзе снова повторила, что ЕНД не собирается подписывать соглашение до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия остается в заключении.
«Я понимаю их отношение, они приняли решение, которое считают важным в плане разрядки кризиса. Мы примем решение после освобождения Ники Мелия. Невообразимо, чтобы партия обсуждала какие-либо решения в условиях, когда ее председатель остается в тюрьме», - отметила Деканоидзе.
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия — движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.
- Соглашение предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.
Лукашенко утверждает, что на его убийство выделили 10 млн долларов
Александр Лукашенко утверждает, что заговорщики, которые якобы готовили переворот в Беларуси и его физическое устранение, готовы были выделить 10 миллионов долларов на нападение на его загородную резиденцию и 1 миллион - на снайпера, который бы его застрелил. Слова правящего Беларусью без перерыва с 1994 года Лукашенко приводит государственное агентство «БелТА».
Как заявил Лукашенко, сначала планировалось провести переворот в Минске под прикрытием парада 9 мая, однако от этой идеи отказались. Также отказались и от идеи напасть на кортеж Лукашенко. В результате начал обсуждаться вариант о нападении на загородную резиденцию. Откуда у людей, которых белорусские власти считают заговорщиками, 10 млн долларов, Лукашенко не сказал.
Он подтвердил, что с людьми, которых подозревают в подготовке переворота, вел переговоры сотрудник спецслужб, игравший роль генерала, якобы готового помочь свержению Лукашенко.
Ранее Лукашенко утверждал, что в подготовке покушения на него якобы участвовали американские спецслужбы. Президент России Владимир Путин, коснувшись этой темы в недавнем послании Федеральному собранию, прямо о причастности США не говорил, но фактически согласился со всеми утверждениями официального Минска.
В середине апреля в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Беларуси были задержаны 4 человека, которые якобы готовили переворот в Минске. Среди них адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политтехнолог Александр Федута. Были опубликованы видео, на которых они обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путем. Сами арестованные не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.
После ареста предполагаемых заговорщиков Лукашенко заявил, что вскоре подпишет указ, в котором примет «одно из самых важных решений». Ряд СМИ и аналитиков предполагал, что это решение могло быть связано с белорусско-российской интеграцией. Лукашенко в субботу это отверг. По его словам, на днях он подпишет декрет о том, что в случае внезапной смерти президента власть перейдет не к премьер-министру - как предусмотрено сейчас - а к коллективному органу, Совету безопасности. «У нас будет фактически коллективный Президент в виде Совета безопасности», - сказал Лукашенко. В этот орган, кроме него самого, входят 8 человек, из них 4 - представители силовых структур.
- Страны Запада не признают легитимными президентские выборы, прошедшие в Беларуси в прошлом году, согласно официальным итогам которых Лукашенко был избран на шестой срок. После выборов власти подавили массовые акции протеста в Беларуси.
Акция противников Намахванской ГЭС переместилась из поселка Гумати в Кутаиси
Участники акция против строительства Намахванской ГЭС переместились из поселка Гумати в Кутаиси.
По словам одного из организаторов митинга Варлама Голетани, из-за того, что они не смогли получить разрешение полиции на проезд в село Намохвани и никто из ответственных лиц не встретился с протестующими, они решили перенести митинг в Кутаиси.
Протестующие собрались на проспекте Чавчавадзе в Кутаиси, перекрыв дорогу. На месте мобилизована патрульная полиция.
Акции солидарности с противниками Намахванской ГЭС прошли в Поти, Телави, Зугдиди, Руиси и Батуми.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
- Администрация правительства Грузии опубликовала решения, связанные с проектом строительства Намахванской ГЭС. В частности, по поручению премьер-министра Министерство юстиции изучит контракт с компанией ENKA. Кроме того, Минюст наймет международную юридическую фирму для определения соответствия данного контракта международной практике.
Вашадзе: Подтвердилось, что «Грузинская мечта» считает себя проигравшей в соглашении Мишеля
«Сегодня с отставкой Талаквадзе окончательно оформилось, что «Грузинская мечта» считает себя проигравшей в этом соглашении», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как отметил политик, «Грузинской мечте» пришлось признать наличие в стране политических заключенных и согласиться на механизм их освобождения.
«Им пришлось признать, что парламентские выборы 2020 года имели проблему с легитимностью, и фактически в это соглашение был заложен референдум, что и было оформлено. Мне очень жаль, что некоторые из моих коллег по оппозиции продолжают и все еще хотят засчитать это соглашение в поражение оппозиции. Думаю, что после сегодняшнего дня это просто упрямство, и не более того. Думаю, что сейчас нам всем нужно объединиться и максимально сосредоточиться на деле.
Талаквадзе на этих переговорах действительно представлял более конструктивную часть «Грузинской мечты». С отставкой Талаквадзе «Грузинская мечта не сможет отозвать ни один компонент соглашения, поскольку в этом соглашении указаны конкретные сроки, и реализация этого соглашения привязана к углублению стратегических отношений между Грузией и США», - сказал Вашадзе.
По его словам, теперь выполнение соглашения Шарля Мишеля во многом будет зависеть от Кахи Кучава. «Через несколько дней мы увидим, какую стратегию изберет Каха Кучава в отношении соглашения», - добавил Вашадзе.
- Арчил Талаквадзе сегодня подал в отставку с поста спикера парламента Грузии. Теперь он будет занимать пост вице-спикера. Между тем на должность председателя законодательного органа партия власти представила кандидатуру 48-летнего Кахи Кучава, который до сих пор был заместителем Талаквадзе.
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку
Арчил Талаквадзе покидает пост председателя парламента Грузии десятого созыва. Об этом он объявил на брифинге по итогам заседания парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».
Теперь Талаквадзе будет занимать пост вице-спикера. Между тем на должность председателя законодательного органа партия власти представила кандидатуру 48-летнего Кахи Кучава, который до сих пор был заместителем Талаквадзе.
«Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера», - заявил Талаквадзе.
Он пояснил, что решение о его уходе связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса. На встречах с оппозицией Талаквадзе представлял «Грузинскую мечту» совместно с председателем партии Ираклием Кобахидзе.
«Учитывая, что несколько месяцев напряженных переговоров завершились соглашением, (…) считаю, что целесообразно будет оставить пост спикера и представить на эту должность человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции», - добавил Талаквадзе.
Он поблагодарил коллег и сограждан за поддержку и терпение.
- Арчил Талаквадзе занимал должность председателя парламента девятого созыва с лета 2019 года. Он был избран на этот пост вскоре после «Гавриловской ночи» и отставки с должности спикера Ираклия Кобахидзе.
- 11 декабря 2020 года Талаквадзе был избран на пост спикера парламента Грузии десятого созыва.
Гамкрелидзе не исключил отмены «комендантского часа» в пасхальную ночь
Координационный совет в понедельник, 26 апреля, обсудит вопрос об отмене «комендантского часа» в пасхальную ночь. Об этом сегодня, 24 апреля, на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
В этом году православные христиане будут праздновать Воскресение Христово 2 мая. Поскольку из-за коронавируса в Грузии действует запрет на передвижение в ночное время – с 21:00 до 05:00 – большинство верующих, скорее всего, не смогут присутствовать на пасхальных богослужениях.
«Вопрос о снятии запрета на передвижение в пасхальную ночь сначала обсудят, а после будет принято решение. В понедельник состоится [заседание] координационного совета и будет принято решение по данному вопросу. Это решение принимает координационный совет, а не Амиран Гамкрелидзе», - заявил главный эпидемиолог страны, отвечая на вопросы журналистов.
Гамкрелидзе призвал население отметить Пасху в семейном кругу, отказавшись от многолюдных застолий и ритуальных мероприятий. По его словам, для храмов рекомендации специалистов точно такие же, как и в прошлом году. Чтобы соблюдать социальную дистанцию во время проведения служб, скорее всего, часть прихожан будет размещать во дворах церквей, а часть – внутри храмов.
«Комендантский час» действует в Грузии с ноября 2020 года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Власти допустили исключения дважды. Запрет на передвижение был отменен на православное Рождество и на Новый год. Сейчас в правительстве Грузии заявляют, что решение о послаблении ограничений на Пасху будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.