Премьер Грузии объявил о запуске «масштабной программы обновления страны»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня объявил о начале программы масштабного обновления страны, которая коснется 63 районов.

Как заявил глава грузинского правительства, стоимость первого этапа проекта составляет 500 миллионов лари (более 146 миллионов долларов).

По словам Гарибашвили, проект, в первую очередь, предусматривает создание примерно 15 тысячи новых рабочих мест. Тендеры на предусмотренные программой проекты будут объявлены уже на этой неделе, а работы планируется начать с июня текущего года, – пишет «Новости-Грузия».

«В эту программу и в проект будут включены самые лучшие архитекторы, будет сохранена аутентичность каждого региона и района. Думаю, что это будет очень сильным началом для полного, масштабного обновления нашей страны… Сейчас мы должны перейти на реальное дело. Мы максимально должны внедрить новый стандарт везде во всех муниципалитетах. Новый, европейский стандарт, который полностью изменит общую картину нашей страны. Сейчас нам нужна максимальная мобилизация», – заявил Гарибашвили.

По словам премьера, программа предусматривает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, административных центров муниципалитетов, также обустройство рекреационных пространств, развитие туристической инфраструктуры в рекреационных парках, восстановление и строительство важных общественных объектов во всех муниципалитетах, также урбанистическое обновление курортов и поселков всех городов и муниципалитетов. В рамках программы будут созданы новые зоны для отдыха, а также туристические и общественные зоны.

«В Грузии очень много мест, которые мы должны сделать еще более привлекательными, в первую очередь, для наших жителей, для наших граждан, а также для гостей нашей страны, для наших туристов. Содействие равному социально-экономическому развитию наших регионов очень важно для наших граждан. В целом улучшение условий жизни, труда и развития везде должно стать главной целью государства.

Для местных жителей появление новых туристических центров притяжения в регионах страны, улучшение социальной среды, безусловно, будет способствовать оздоровлению, обновлению и развитию экономики каждого региона, и появлению новых возможностей для населения», – отметил премьер.