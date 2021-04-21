100 дней грузинского правительства. Краткая история карантина

Эксперты подвели итоги первых ста дней правительства «Грузинской мечты» и обнаружили значительные расхождения между обещаниями и реальными шагами.

Правительственная программа под названием «Для строительства европейского государства» рассчитана период с 2021 по 2024 год. Главной задачей кабинета министров названа готовность страны подать к завершению срока официальную заявку на членство в Европейский Союз.

«Экономическая политика правительства будет направлена на создание условий для быстрого выхода из кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, возобновления с 2021 года роста экономики и сокращения бедности в стране», – говорится в документе.

Среди прочих мер называется «повышение конкурентоспособности страны в регионе в качестве логистического хаба», а также «принятие мер для оздоровления экономики, развития бизнеса и инвестиционной среды».

Грузинские аналитики дали первые оценки стодневному отрезку правления нового созыва «Грузинской мечты». В отчете «Института политики» отображены итоги опроса 27 экспертов, представляющих как академические учреждения, так и политические организации (10 международных, 17 грузинских), анонимно оценившие первые шаги нового грузинского правительства. Насколько сходятся предвыборные обещания правящей партии с реальностью?

По мнению исполнительного директора «Института политики» Корнелия Какачия, первые сто дней показали, что ход исполнения политической части программы правительства весьма далек от обещанного:

«Есть много неудач по разным направлениям. Например, с точки зрения прав человека, общего развития демократии, здравоохранения и социальных вопросов, двусмысленности внешней политики, когда параллельно со стремлением с ЕС углубляются отношения с Россией в сфере туризма, торговли и культуры. К сожалению, продолжается традиция, в соответствии с которой предвыборные обещания крупных партий, как правило, направлены на обеспечение явки избирателей. Большинство обещаний забываются сразу после выборов», – подытожил Какачия.

Особенно много нестыковок в сфере экономики. По словам бывшего министра экономики Элгуджи Хокришвили, исследователя школы экономики Тбилисского госуниверситета, основные обязательства к 2024 году – рост ВВП страны на 40%, сокращение госдолга до 55% от ВВП, и снижение дефицита госбюджета с 8% до 3% – выглядят нереалистичными:

«Произошла смена главы кабмина, однако программа не претерпела изменений, было лишь обещание разработать дополнительный 10-летный план развития. Однако уже сейчас видно, что не учтен фактор пандемии, экономика вновь в минусе, инвестиции из-за рубежа на нуле, туризм наказал долго жить. Даже по самым оптимистичным оценкам, экономика Грузии вернется к докризисным показателям не ранее конца 2022 года. Все это, на фоне неясности проведения массовой вакцинации, без которой немыслимо оживление экономики, говорят о грубых просчетах программы, и ее выполнение под большим вопросом».

В списке отмеченных экспертами дополнительных факторов, препятствующих достижению устойчивого роста экономики, особо отмечено перманентное обесцененье национальной валюты. И хотя Нацбанк является независимой от правительства структурой, валютные интервенции на рынке осуществляются из средств, занятых грузинским правительством.

Эксперты предлагают дополнить программу ключевыми мероприятиями, среди которых, в частности, ускорение процесса вакцинации, структурное преобразование правительства, разработка экономической стратегии с учетом фактора пандемии, реформа судебной системы, как одного из стимулов привлечения инвесторов.