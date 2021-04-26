Избавиться от избирателя?

Через год в Абхазии пройдут парламентские выборы. Парламент, как, впрочем, и президент, избираются по мажоритарной системе большинством голосов избирателей на основе «всеобщего, равного и прямого избирательного права, посредством тайного голосования». Один округ – один депутат.

Однако с каждым годом качество высшего законодательного органа страны вызывает все большую обеспокоенность общественности. В парламент в большинстве своем приходят депутаты, не готовые к законотворческой деятельности и зачастую, принимающие решения, не соответствующие интересам народа и страны.

Поэтому не удивительно, что каждый созыв парламента отмечен серьезными кризисами. У нынешнего самый показательный – принятие поправок к закону о выборах президента, позволивших двойное толкование закона при подсчете голосов, и последующая неспособность депутатов внести ясность в этот закон. Не будет преувеличением сказать, что именно парламент вверг страну в серьезный политический кризис (в 2019-20 годах), результатом которого стали государственный переворот и повторные выборы президента. Все это не прибавляет доверия к депутатам и парламенту в целом, и все понимают, что предстоящие выборы могут стать серьезным испытанием для страны.

Несостоятельность существующей выборной системы чаще всего объясняют несовершенством закона о выборах, клановостью, коррупцией, использованием административного ресурса исполнительной властью. Различные предложения, повышающие степень ответственности депутатов – ограничительные фильтры для кандидатов, введение пропорционально-мажоритарной или просто пропорциональной системы выборов, увеличение или уменьшение количественного состава парламента, императивный мандат и так далее – периодически звучат в обществе. Была даже интересная инициатива экспертного фонда «Айнар» предлагавшего создать Народное Собрание из представителей всех фамилий, но и на нее никто не прореагировал.

На прошлой неделе со «свежей» инициативой выступила организация под названием Центр социально-экономических исследований. Ее глава Олег Дамениа предложил взять за основу американскую модель и создать Конгресс выборщиков, то есть уйти от прямых выборов. Его главным аргументом стала безграмотность избирателей. «Наши избиратели далеко не всегда понимают, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого они собираются голосовать», – сказал Дамениа, который считает, что институт выборщиков вполне соответствует нашей культурно-исторической традиции.

Не буду вдаваться в тонкости культурно-исторических традиций, так как требования, которым должен отвечать депутат, можно определить, не устраивая революционную смену существующего законодательства и конституции. Для этого в краткосрочной перспективе достаточно внести поправки в закон о выборах.

Возможно абхазские «отцы-основатели» не огласили каких-то важных деталей, и предлагаемая ими система не так громоздка, как в Соединенных штатах, на которые они ссылаются, но на круглом столе было слишком много фигур умолчания. К примеру, политические партии. В штатах выборщиков отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня. У нас в стране нет партий в классическом понимании, и даже переход на пропорциональную систему выборов вызывает проблемы. Все наши весьма немногочисленные «партии» отличаются друг от друга только лидерами, под которых они и создаются. И как в такой ситуации переложить двухпартийную американскую систему на нашу действительность и на наши законы?

Инициаторы уходят от этого вопроса, предлагая избрать 350 выборщиков. Не сложно догадаться, что речь идет о нынешнем территориальном делении: 35 округов – по десять выборщиков от каждого округа вне зависимости от его численности. То есть, в отсутствии партийной системы, выборы выборщиков доверят «далеко непонимающим» избирателям?

И самое главное. Замысловатая система выборов президента (косвенные выборы сената были упразднены в начале прошлого века) в Соединенных штатах объясняется особенностями этой страны, которая совсем не похожа на нашу. Прежде всего независимыми штатами (а не округами), большой территорией и численностью населения. Копировать эту систему на маленькую Абхазию – безумие, хотя бы потому, что она приведет к существенному удорожанию выборов, что в нашей экономической ситуации, как минимум, нерационально.

Какая же цель у идеи создания косвенной системы выборов? На прошедших в этом году муниципальных выборах была отмечена чрезвычайно низкая активность избирателей, что стало причиной повторных выборов в некоторых округах. Позволю себе высказать мнение, что причина данного предложения состоит не в плохой образованности электората, а в попытке власти уйти от прямой зависимости от избирателей. И единственное, что обнадеживает – парламент, который десять лет не может принять жизненно важный закон о госслужбе, вряд ли за год перепишет законодательство страны и Конституцию. Вот уж, нет худа без добра.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции