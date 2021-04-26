«Из десяти автобусов приезжают только два»

Решение Роспотребнадзора от 15 апреля, согласно которому россиянам после прибытия из-за рубежа в течение трех дней нужно пройти ПЦР-тестирование и разместить результат на портале Госуслуг, не могло не затронуть абхазский туристический сектор. Несмотря на то, что пока на пограничном контроле никто не требует предъявления заполненных анкет, многие отказываются, в частности, от однодневных поездок в республику.

Никаких препятствий при пересечении абхазо-российской границы в настоящее время не существует. Об этом «Эху Кавказа» сообщила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина:

«Ажиотаж вокруг заявления уже стих, потому что все находятся таком в напряженном ожидании, наверное. Прошло несколько встреч нашего президента в России, с главой Роспотребнадзора, прошли переговоры, мы все ждем, наверное, послаблений и более конкретных заявлений. Нам с коллегами кажется, что майские праздники пройдут и все станет на свои места, потому что кто-то говорит, что уже въезжал-выезжал, тест не сдавал, и ничего ему за это не было. А как это будет на самом деле, никто не знает».

По словам Калягиной, новые правила Роспотребнадзора никак не повлияли на туристов, которые едут в отели среднего и выше среднего уровня.

«Вчера мы бронировали, семья заказала отель с бассейном, с парковой зоной, хорошего уровня номер и было найти довольно-таки проблематично вот эту совокупность набора уже в июне. Мы обзванивали отели своих партнеров, то есть значит бронирование продолжается, об аннуляции речь не идет. И в принципе мы надеемся, что так продолжится».

Но может пострадать частный сектор и те, кто организуют однодневные экскурсии в Абхазии.

«Если человек платит за путевку в отель 100-150 тысяч рублей, то для него сдача тестов не имеет значение. Если он намерен ехать в Абхазию, то он поедет и заплатит потом уже по приезду, и даже 2-3 дня самоизоляции не влияют сильно. Другое дело, когда едут в частный сектор многодетные люди, ниже среднего уровня достатка, это бабушки с внуками, скажем лучше эти 5-10 тысяч потратить на что-то другое, на тот же самый отдых добавить, чем на сдачу тестов. Понятно, что надо именно на микро-гостиницы обратить внимание, потому что они, действительно, могут пострадать».

Что касается однодневных экскурсий в Абхазию, то, по словам Калягиной, из десяти автобусов приезжают только два.

«По данных моих коллег, с которыми мы работаем и с которыми мы на связи, да, однодневных экскурсий стало меньше.

– И это после 15 апреля?

– Да, это после 15 апреля, потом объявили, что для Краснодарская края, послабления какие-то. Люди собираются группами, но не так уже активно».

Анна Калягина прогнозирует, что туристический сезон состоится. И надеется, что будут объявлены послабления для посетителей Абхазии.

Президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба подтвердил, что массовой отмены бронирования после 15 апреля не наблюдается. Однако он прогнозирует, что до 30% от общего потока туристов, которые планировали приехать в Абхазии на отдых, могут изменить свои планы.

«На 70% сохранятся туристические потоки, которые планируются на сегодняшнее время. Но 30% потерь… они могут оказаться меньше, исходя из той политики в туризме, которая происходит сегодня внутри РФ, в связи с тем, что ряд стран закрывают по направлению из России, также учитывая рекреационную емкость Краснодарского края, Республики Крым… А впереди летний курортный сезон, люди хотят в эти месяцы провести свой отдых на берегу моря. Учитывая эти плюсы, то, что у нас есть, люди могут приехать, и их не остановят эти ограничения. А так, конечно, если рассматривать экскурсантов, которые с однодневным визитом посещают наши достопримечательности, то, здесь, конечно, становится чуть-чуть сложнее», – сказал Астамыр Ахба.

Директор пансионата «Сосновая роща» в Пицунде Людмила Лолуа сообщила, что пока пансионат не работает в полную мощность, здесь ожидают отдыхающих с 1 мая.

«Конечно, нас всех беспокоит, я с многими на связи, с коллегами, у всех почти одинаковое мнение: мы боимся, что люди начнут отказываться от бронирования. А так очень неожиданно, как снег на голову это решение».

В пансионате уже отдохнули и выехали в Россию туристы. Людмила Лолуа просила их сообщить, как они пересекли границу. По ее словам, ни к кому из них на абхазо-российской границе не подошли по поводу ПЦР-тестов, никаких вопросов не было.

Между тем, с 1 мая Роспотребнадзор вводит еще более жесткие правила: россиянам, после прибытия из-за рубежа в Россию, необходимо будет сдавать ПЦР-тесты дважды. Людмила Лолуа заметила:

«Все это платно! Вы представляете, как будет для семьи из четырех человек, 20 тысяч рублей им придется платить! К нам едут не такие богатые отдыхающие! Я думаю, что спрос снизится».

Она уточнила, что в пансионате готовы к сезону и предпринимают все необходимые меры по защите туристов от коронавирусной инфекции. Поэтому она надеется, что в Роспотребнадзоре примут решение снять ограничения для россиян, посещающих Абхазию.

Президент Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Она сообщила о готовности обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия туристического сезона. Однако в абхазском правительстве пока не комментируют ситуацию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия