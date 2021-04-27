Вакцинироваться препаратом Sinopharm в Грузии смогут граждане старше 18 лет

Московский городской суд приостановил деятельность штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщила адвокат Валерия Ветошкина из объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального.

Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (внесены российскими властями в список иностранных агентов). Однако вопрос об этом ещё не решен. Предварительное заседание суда назначено на 29 апреля.

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"" – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Руководители ФБК заявили, что "фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен". По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму.

Иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Алексея Навального о признании этих организаций экстремистскими был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций". Сотруднику ФБК, который пришёл 19 апреля в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, в этом отказали, заявив, что они составляют государственную тайну.

В случае признания этих организаций экстремистскими, их работа в России станет невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.