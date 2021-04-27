Обвинение настигло «героя»

Следственный комитет Северной Осетии предъявил обвинение заместителю обороны Южной Осетии Сергею Кабисову в насильственном воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Руслана Тотрова. Преступление предполагает до шести лет лишения свободы. Напомним, на редактора североосетинской «Основы» напали во Владикавказе21 января. По словам журналиста, югоосетинский чиновник потребовал от него прекратить критиковать президента Анатолии Бибилове.

Нападение на Руслана Тотрова произошло 21 января в центре Владикавказа. 36-летний Сергей Кабисов в сопровождении бизнесмена Руслана Танделова вошел в офис, где находился журналист. Они в нецензурной форме потребовали прекратить «писать неправду о президенте Южной Осетии». После этого Сергей Кабисов ударил Тотрова.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, «после нападения обвиняемый скрылся, но благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования».

Сергею Кабисову предъявлено обвинение по части 3 статьи статья 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием. Статья предполагает до шести лет лишения свободы.

В интервью «Эху Кавказа» Руслан Тотров сообщил, что с самого начала не сомневался в исходе этого дела:

«Абсолютно ожидаемые итоги, поскольку, по мнению следователей, есть неопровержимые доказательства, и ситуация, которая в еще более двусмысленное положение ставит провластную клику в Южной Осетии, всех тех, кто с пеной у рта говорил о том, что Кабисов не виноват, что Тотров – не журналист, докажите что он журналист и так далее. То есть вот эти их пропагандистские танцы с бубном вокруг их верховного шамана в очередной раз обернулись катастрофическим пшиком. Изначально было понятно, что это агнонистические действия со стороны людей, которые понимают, что их время стремительно уходит.

– А что со вторым фигурантом дела Русланом Танделовым?

– По нему пока ничего. Здесь очевидно, что заглавным фигурантом дела является замминистра обороны Кабисов, его подельник Танделов – глубоко второстепенное лицо в этой истории. По нему пока информации нет.

– Мера пресечения избрана?

– Мера пресечения прямо сейчас мне не известна. Насколько я понимаю, учитывая международный статус истории, и все эти логистические сложности, судя по всему, там будет обязательство явки. То есть он обязан являться по первому вызову, и как только он не явится, мера пресечения меняется на более строгую».

Эта история вызвала громкий скандал еще и потому, что Сергей Кабисов – человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова, близкий родственник его супруги.

Возможно, это одна из причин, почему после нападения на Руслана Тотрова в Южной Осетии была организована информационная поддержка в защиту Сергея Кабисова. Со специальным заявлением в прессе тогда выступил первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев:

«Хочу сказать следующее: с чего вообще все, и он сам лично взяли, что Тотров – журналист? Для того, чтобы стать журналистом, недостаточно купить себе планшет, ноутбук, усесться перед ним и красивым грамотным языком поливать грязью людей и руководство иностранного государства, которых не знаешь».

То есть первый вице-спикер, с одной стороны, попытался оправдать Сергея Кабисова в глазах общественного мнения, а с другой, по сути, переквалифицировать преступление на менее тяжкое – бытовое хулиганство (коль уж Тотров не журналист).

По информации телеграмм-канала «Мадизаен», замять скандал попытался и сам Анатолий Бибилов во время недавней поездки во Владикавказ для знакомства с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

«За кадром официального турне югоосетинского президента остались переговоры Бибилова с руководителем Следственного управления по РСО-Алании по поводу нападения на журналиста Тотрова. По всей видимости, Анатолий Ильич решил, не отходя от кассы воспользоваться наметившимися хорошими отношениями с главой Северной Осетии и лично повлиять на ход следствия. Но судя по тому, в каком расстроенном состоянии Бибилов покинул встречу, было понятно, что попытка не увенчалась успехом».

По сути, мы наблюдаем редчайший случай, когда силовики привлекают к ответственности за нападение на независимого журналиста, да еще наперекор влиятельным товарищам с юга. Роланд Келехсаев так объясняет этот феномен:

«Мне кажется, наши деятели уже просто достали северян. Еще со времен Эдуарда Кокойты югоосетинские власти проводят силовые акции на территории Северной Осетии, преследовали оппозиционеров.

– Это началось при Кокойты?

– И при Кокойты, и ранее – при Чибирове были такие случаи много раз, когда по беспределу задерживали в России людей и перевозили их в Южную Осетию. Это не единичные случаи. Практиковалось такое, когда бизнесменов привозили и брали с них деньги. И даже после признания Россией государственности Южной Осетии мало что изменилось. Можно вспомнить похищение российского гражданина Дмитрия Калоева сотрудниками МВД Южной Осетии. Его задержали во Владикавказе и насильно провезли через границу. А теперь еще и замминистра обороны Южной Осетии – официальное лицо, на территории России учиняет расправу над российским журналистом. Кроме того, что это преступление, это еще и демонстрация неуважения к североосетинским властям, в первую очередь, к силовикам, которые отвечают за эту территорию. Причем неуважение демонстративное, перед их начальством.

– Ну и перед обществом, конечно. Североосетинская общественность, насколько я могу судить, возмущена этой выходкой.

– Конечно, люди возмущены. И нам бы не понравилось, если бы из Северной Осетии сюда приезжали силовики и избивали людей, увозили бы их насильно на Север. Поэтому, я думаю, эта история будет показательная. Думаю, таким образом нашим властям укажут на место и призовут к порядку».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия