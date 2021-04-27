Официальный прожиточный минимум в Абхазии не дотягивает и до семи с половиной тысяч рублей, однако можно ли на самом деле прожить на эту сумму? Наш традиционный сухумский опрос.

– Как вы считаете, каков реальный прожиточный минимум в Абхазии?

Камма Гопия: Прожиточный минимум, который на данный момент установлен (на 1 марта 2021 года составляет 7416 руб.), его явно недостаточно, поскольку жизнь становится дороже. Но если бы сумма прожиточного минимума фиксировалась бы хотя, скажем, до 15 тысяч рублей, на каждого человека в семье, мне кажется, что этого вполне хватало бы на какие-то основные потребности человека.

– Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?

Камма Гопия: Конечно же, не соответствуют, даже иногда удивляешься, сколько ты тратишь на различные нужды, а зарплата в среднем составляет 10-15 тысяч рублей. Естественно, этой суммы не хватает.

Ира Когония: В данный момент цены на продукты очень поднялись, я не знаю, с чем это связано. Конкретно назвать цифру я не могу, но напряжение мы чувствуем. Я работаю, бюджетница, но все равно… и пенсию получаю, но как-то не хватает. Я очень люблю Абхазию, люблю народ, хочу, чтобы все хорошо жили, но, к сожалению, что-то маловато мы получаем.

Мадина: Прожиточный минимум – от 25 до 30 тысяч рублей.

– Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?

Мадина: Мои доходы соответствуют моим потребностям. Я могу себе позволить приобрести самое необходимое и пользоваться определенными услугами, в которых у меня есть необходимость. Также лечение, лекарства. Это я могу себе позволить.

Илона Гурова: Доход человека в Абхазии не должен быть менее 25 тысяч рублей. Конечно, если вы единственный кормилец в семье, и на вас двое детей, пожилые люди, то этой суммы никак не достаточно. Но если вы молодой человек, не слишком обремененный понтами, и на равных с вами в семье трудится, как минимум, еще один кормилец, то этих средств достаточно на символические личные траты, продукты без излишеств, ремонт или покупку бытовой техники раз в год. Пару раз выпить кофе с другом. Если учесть особенности жизни на Кавказе: свадьбы, поминки, то имея такой прожиточный минимум, как я озвучила, 25 тысяч рублей, скорее всего, придется жить в долг.

– Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?

Илона Гурова: Я работаю в негосударственной организации, это коммерческая фирма, мой доход соответствует моим потребностям. Хотя, допустим, какие-то поездки я не могу себе позволить. Но потихоньку что-то откладывать на черный день я имею возможность.

Хаджарат Хварцкия, житель г. Сухум: В Абхазии прожиточный минимум на одного человека – 15 тысяч рублей на одного человека.

– Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?

Хаджарат Хварцкия: Нет, мои доходы не соответствуют моим расходам. Мы с супругой – два пенсионера, получаем пенсию чуть более девяти тысяч рублей. Этого недостаточно, чтобы в месяц мы могли содержать своих внучек, сына, который не работает. Другой сын работает. В сумме получается около 20 тысяч рублей, чтобы содержать четыре человека. Это невозможно.

Кристина: Я думаю, что на питание в месяц в любом случае должно уходить 10 тысяч рублей и плюс 6-7 тысяч рублей, это минимум. Но у нас в Абхазии не получается. У нас свадьбы, у нас похороны, у нас 40 дней, и еще оплата за коммунальные услуги, за свет, за воду, хотя это мизер, но все равно. Я думаю, что тысяч 25-30 рублей должно быть.

– Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?

Кристина: Нет, конечно. Мне помогает мама, мне помогают браться. А если мы будем говорить о семье, где дети, так этой суммы не хватит. Лично я не зарабатываю столько, сколько я трачу, нет. Без помощи родителей я бы не смогла бы сама прожить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия