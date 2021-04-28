Ландсбергис: «Литва - истинный друг Грузии и настоящий сторонник её евроатлантических устремлений»

«Литва – истинный друг Грузии, грузинского народа и настоящий сторонник евроатлантических устремлений Грузии, мы находимся здесь, чтобы помочь вам любым путем и с точки зрения любой необходимости», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

По словам литовского дипломата, на встрече с его грузинским коллегой обсуждалась ситуация на Южном Кавказе и обстановка безопасности, была также подчеркнута важность мирного развития региона.

По информации МИД Грузии, на встрече министров иностранных дел двух стран обсуждались вопросы тесного сотрудничества между Грузией и Литвой, в том числе в процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Была подчеркнута значительная поддержка Литвы в этом направлении, – пишет Первый канал Грузии.

«Нас не остановят внутриполитические проблемы по нашим стратегическим вопросам, чтобы Грузия стала более безопасной, чтобы регион был безопасным. Мы продолжим обсуждение трансатлантического направления, частью которого является Грузия», – заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы сегодня почтил память воинов, погибших за единство Грузии, возложив венок к Мемориалу Героев. В рамках визита Габриэлюс Ландсбергис встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахой Кучава. Запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

29 апреля Габриэлюс Ландсбергис отправится в село Одзиси, расположенном у разделительной линии, где вместе с представителями Миссии наблюдателей ЕС на месте ознакомится с ситуацией.