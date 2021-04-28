Энергосистема Абхазии работает в тестовом режиме

После пуска Ингур ГЭС абхазская энергосистема работает в тестовом режиме. Если не считать мелких локальных аварий, то первый день прошел в целом спокойно. График веерных отключений отменен, отказ от перетока из Российской Федерации будет осуществлен поэтапно в течение ближайшего времени.

Вчера в три часа дня после завершения ремонта деривационного тоннеля была запущена Ингур ГЭС, и Абхазия начала получать электроэнергию из привычного источника. Пуск станции планировался в ночь с 30 апреля на 1 мая, но был произведен на три дня раньше.

Первую неделю энергосистема будет работать в тестовом режиме, график веерных отключений отменяется, но при перегрузках отключения возможны. Постепенно Абхазия откажется от электроэнергии из России по перетоку.

Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия проинформировал о том, как прошли первые часы работы энергосистемы, подключенной к Ингур ГЭС:

«Что касается тестового режима, вчера ночью в какой-то момент высоковольтная линия Ачигвара была в перегрузе, но, в принципе, если не считать мелких локальных аварий, ночь прошла более или менее спокойно. Было отключение с пяти до семи в городе, но это было обусловлено тем, что на подстанции «Сухум-1» шли ремонтные работы. Графика отключений пока не будет, мы очень внимательно следим за ситуацией в энергосистеме, следим за нагрузками в динамике, и, исходя уже из этих результатов за определенный период, будем делать соответствующие выводы, потому что у нас впереди зима, мы начали готовиться к зиме».

Алхас Гагулия рассказал о том, что ремонт деривационного тоннеля позволит экономить 250 млн киловатт/часов электроэнергии:

«Был произведен ремонт деривационного тоннеля, на промежутке около трех километров, это самый опасный участок, где больше всего было протечек. Чтобы полностью починить деривационный тоннель, его надо ставить на ремонт на год. Но все равно, благодаря ремонту мы сможем экономить порядка 250 млн киловатт/часов, а это – достаточно серьезная цифра».

ГК «Черноморэнерго» сообщает, что работа в тестовом режиме продолжится до конца недели. Гагулия уточнил, что отключения могут быть при приближении к пиковым нагрузкам:

«Система загружается поэтапно, то есть, Ингур ГЭС уже включен, но мы пока не отказались от перетока, он еще поступает, но не в таком объеме, безусловно. Эта работа будет завершена через несколько часов. В ближайшие семь дней энергосистема Абхазии будет функционировать в тестовом режиме. Это означает, что будут проверяться все подстанции, будет проверяться сама Ингур ГЭС, открытое распределительное устройство Ингур ГЭС – это огромный комплекс, как вы знаете, и мы будем, естественно, отслеживать изменение нагрузок в динамике. При приближении к пиковым значениям будем вынуждены отключать, но надеемся, что это не произойдет».

Потребление электроэнергии в Абхазии в 2020 году по сравнению с 2019 годом возросло на 24 %, что связано с бесконтрольной работой майнинговых ферм по добыче криптовалюты. Борьба, которую вело правительство в лице Министерства экономики и госкомпании «Черноморэнерго», переломить ситуацию в потреблении не смогла, избыточное потребление остается.

По словам Алхаса Гагулия, пока нет информации о том, что доля Абхазии в генерации Ингур ГЭС изменится:

«На данный момент доля не меняется и все вопросы о соотношении потребляемой электроэнергии – это уже не только в компетенции «Черноморэнерго», но и высшего руководства страны. Там информированы обо всех наших проблемах, и внимательно следят за ситуацией. Мы постоянно докладываем о ней.

– Сама Ингур ГЭС ставит вопрос об избыточном потреблении?

– Каждый год происходят переговоры, вы знаете, что и наши специалисты туда ездят. Безусловно, то, что происходит в энергосистеме Абхазии – это очень сложная ситуация, можно даже ее назвать чрезвычайной, естественно нагрузку на себя берет Ингур ГЭС. И об этом достаточно интенсивно переговариваются наши соответствующие службы и люди».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия