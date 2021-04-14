«Веер» в Абхазии стал махать реже

На всей территории Абхазии около недели действовал веерный график отключения электричества – по часу каждые три часа. Этот самый жесткий график за весь нынешний сезон отключений, начиная с ноября прошлого года, – суммарно по шесть часов в сутки – был объяснен 8 апреля «Эху Кавказа» пресс-службой РУП «Черноморэнерго» следующим: такие условия поставила российская сторона, ибо согласованный с ней объем перетока электроэнергии с декабря из РФ почти израсходован, а до запуска 1 мая ИнгурГЭС оставалось еще больше трех недель. И вот вчера вечером эта пресс-служба сообщила, что с нуля часов 14 апреля вводится новый график отключений – намного более щадящий.

Ограничения на подачу электроэнергии будут действовать по схеме: один час в светлое время суток и два часа ночью, то есть только три часа в сутки, в два раза меньше.

По «сарафанному радио» тут же развернулось обсуждение причин столь неожиданного послабления. Предположений выдвигалось много – от того, что вторая половина апреля ожидается, в отличие от первой, стабильно теплой и будет сведен к минимуму расход электроэнергии на отопление, до того даже, что смог «разрулить ситуацию» приступивший на этой неделе к работе после более чем трехмесячного отсутствия из-за лечения тяжелой формы COVID-19 премьер-министр Александр Анкваб.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня в «Черноморэнерго», чтобы выяснить, как объясняют это послабление там. Начальник пресс-службы РУП Алхас Гагулия рассказал:

«Вы знаете, что у нас достаточно сложная ситуация в энергетике. Мы пока получаем электроэнергию из России. Прежде всего, чем был обусловлен жесткий график? Вы знаете, что была авария на линии «Кавкасиони», по которой из РФ подавался ток в восточную часть Абхазии. Эту линию отремонтировали, но оставили в резерве. Соответственно Россия сократила нам поставку электроэнергии. Но мы отслеживаем собственные возможности и нашли возможность в данный момент перейти к более щадящему графику. Почему это произошло? И потому, что российская сторона чуть-чуть увеличила поставки, и наши возможности, как вы знаете, в это время чуть увеличиваются – в связи с паводком вода прибывает. И хоть ИнгурГЭС и стоит, но работает перепадная ГЭС-1. Но прогнозировать до первого (мая), до ввода в эксплуатацию ИнгурГЭС очень сложно. Вот покамест мы остановились на этом и, надеюсь, не перейдем назад, к жесткому ограничению.

– Многие говорят, что, может быть, и с потеплением это связано, потому что в эти дни до конца мая ожидают более высокую температуру воздуха…

– Безусловно, очень много факторов, которые складываются и позволяют нам переходить на более щадящий режим. И снижение естественных нагрузок, и увеличение уровня воды в Джварском водохранилище – ИнгурГЭС стоит, но воду же надо сливать, соответственно перепадная станция работает».

В ответ на вопрос о том, уложится ли абхазская сторона в отведенные Россией лимиты перетока, Гагулия сказал:

«Смотрите, чем вызваны были эти сложности. В зимнее время руководством было принято решение не ограничивать людей, потому что мы прекрасно знаем, чем в холодное время это ограничение оборачивается. Поэтому мы решили самый холодный период года проходить почти без ограничений. Соответственно если бы мы с самого начала перетока вводили график веерных отключений, то прошли бы этот путь более спокойно и, возможно, сейчас можно было бы без него вообще обойтись. Но обстоятельства не позволили нам это сделать.

– Многие высказывают опасения, что вот ИнгурГЭС заработает, для отопления не нужно уже будет потреблять электроэнергию, но зато майнеры могут активизироваться. Сейчас, тем более, цена биткоина возросла до рекордных 64 тысяч долларов.

– Ну, эта проблема у нас как стояла, так и стоит. Если вы знаете, в последние годы мы объявляли, что потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно растет на пять процентов. От четырех до шести, но в среднем на пять. А в связи с активизацией этого рода деятельности в Абхазии потребление электроэнергии за год выросло на 24 процента. Это, конечно, колоссальный рост. Мы продолжим борьбу с незаконным майнингом, но это тема для отдельного разговора».

На вопрос о состоянии электросетей на данный момент в Абхазии Гагулия ответил:

«Мы постоянно говорим, что вот там по Инвестпрограмме что-то отремонтировали, что там построили, но всего этого не хватает для нормального и полноценного функционирования энергосистемы Абхазии. Нужны гораздо большие вложения».

Интересно было проследить, как на послабление режима веерных отключений отреагировали в абхазском сегменте соцсетей. Очень немногие из интернет-комментаторов выразили удовлетворение. Для большинства же это, похоже, оказалось только лишним поводом выплеснуть накопившийся негатив:

«Я вас ненавижу!»;

« Ох, счастье-то какое, какие щедрые, добрые, заботитесь о нас»;

«Куда мы катимся – в каменный век?».

В ответ на это другие писали:

«Людям никак не угодишь»;

«Да ладно, чем недовольны, за 24 часа три часа отключения, это же не так и страшно, ночью спишь, час отключения – днем. Да нормально, люди!!! Что же вы такие все озлобленные, улыбайтесь – и все получится!»;

«Одного не пойму: что вы, недовольные, предлагаете? Прекратить все отключения, чтобы через пару дней вся наша энергосистема полетела в тартарары? Такое ощущение, что вы ничего не знаете, не понимаете, что у нас происходит, и знать не хотите. И не удивлюсь, что больше всех возмущаются те, кто даже не платит за электричество».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия