Грузинские приключения Петрова и Боширова

Знаменитые фигуранты дела Скрипалей, а теперь уже и чешского скандала, работали, в том числе, против Грузии. Заявление болгарской прокуратуры вновь вывело Тбилиси на международную арену противостояния России и Запада.

Грузия вновь оказалась в повестке дня в связи с обострением отношений между Россией и Западом. Дипломатический скандал с обоюдными высылками дипломатов набирает обороты. Вслед за Чехией персонами нон-грата объявлены работники российских дипмиссий в Эстонии, Латвии, Литве и Словакии. Болгария же пошла еще дальше, по аналогии с Прагой обвинив Москву в организации взрывов на оружейных складах в стране. Причем, по версии болгарской прокуратуры, диверсии проходили как минимум с 2011 по 2020 годы. А боеприпасы, хранившиеся на складах, были предназначены для отправки в Грузию и Украину. Болгарская служба Радио Свобода цитирует представителя Генпрокуратуры Сийко Милеву:

«С большой долей уверенности можно сделать вывод, что действия российских граждан были направлены на прекращение поставок спецпродукции в Грузию и Украину».

Вышеупомянутые российские граждане – сотрудники Главного разведывательного управления – могут быть также причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия. Следствие, в частности, изучает возможную причастность России к взрыву 12 ноября 2011 года на складе оружейной компании Гебрева EMCO, где находилась продукция, предназначенная для Грузии. А в марте и апреле 2015 года взрывы прогремели на складах военного завода в Иганове в центре страны. Там, по данным министерства экономики Болгарии, также хранилась продукция EMCO.

Заявление болгарской прокуратуры прозвучало через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов во Врбетице в октябре 2014 года. Причем, и Болгария, и Чехия считают непосредственными участниками диверсий и покушения уже известных по делу Скрипалей Александра Мишкина, более известного как «Александр Петров» и Анатолия Чепигу, «прославившегося» под именем «Руслан Боширов».

Теперь Болгарию ожидают увидеть в списке «недружественных» России стран, над которым работает МИД этой страны в кооперации с другими ведомствами. Впрочем, российские СМИ уже поместили в этот список США, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Великобританию, Украину, Грузию и даже Австралию. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору агентству «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву дал понять: документ будет дополняться по мере необходимости:

«Я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем».

Что касается будущего вероятных фигурантов списка – Грузии и Украины – глава российской дипломатии считает, что ситуации с этими двумя странами хоть и похожи, но тем не менее, различаются. Причем, если в отношении украинского Донбасса Лавров еще видит пространство для маневра, то вопрос потери Грузией Абхазии и Южной Осетии считает закрытым:

«Есть аналогия с Абхазией и Южной Осетий за одним исключением – в этих странах, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, не были заключены договоренности, аналогичные минскому «Комплексу мер». Там был обсужден документ Медведев-Саркози, предполагавший целый ряд шагов. Но он не был подписан Грузией. Президент Франции Саркози после того, как договорился с нами в Москве, полетел в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку документу со стороны Саакашвили. Саакашвили подписал документ, вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было всем понятно. Бумага начиналась с преамбулы о том, что Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Абхазии, Южной Осетии следующее: прекращение огня. Саакашвили вычеркнул эту шапку, и получилось, что просто первый пункт – прекращение огня и дальше. С тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности. Это как пример».

Очевидно, как пример того, что Россия выполнять эти договоренности не намерена.

Осознают это и западные партнеры Грузии. Депутаты Европарламента считают, что сегодня как никогда ЕС должен позаботиться о безопасности стран Восточного партнерства. Об этом, в частности, заявил Андрюс Кубилюс:

«Давайте предложим им то, что некоторые эксперты называют «Партнерство в области безопасности с ЕС» или «Договор безопасности». Давайте дадим трем ассоциированным государствам-членам – Украине, Грузии и Молдове – более четкий путь к интеграции. Представленная формула предлагает все преимущества этим трем странам, за исключением членства в институтах ЕС. Интеграция этих трех стран принесет экономический рост, стабильность и укрепление демократии. Это было бы хорошим примером и для русского народа».

С коллегой согласна и Виола фон Крамон. По ее словам, на оккупированных украинских территориях Россия сегодня проводит активную паспортизацию населения, как делала в Абхазии и Южной Осетии:

«В своем последнем послании Федеральному собранию Владимир Путин пожаловался, что некоторые государства часто осуществляют нападки на Россию без причины. Это заявление было сделано с постыдным цинизмом, типичным для России в то время, когда 150 тысяч российских военнослужащих были мобилизованы вдоль границ Украины и в аннексированном Крыму... когда чешское правительство подтвердило связь между российской военной разведкой и чудовищным преступлением, унесшим жизни ни в чем не повинных людей; Когда украинцев, проживающих на оккупированных территориях, заставляют получать российские паспорта, как это происходит на оккупированных территориях Грузии и Молдовы… Разве перечисленных мною причин недостаточно, чтобы критиковать Россию и вводить санкции? Разве мы не должны противостоять этим агрессивным действиям?»

Впрочем, призывы евродепутатов пока остаются лишь призывами. Евросоюз не торопиться предоставлять Грузии или Украине какого-либо конкретного статуса, который бы позволил странам рассчитывать на более серьезную поддержку, чем уже имеющаяся. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель лишь весьма туманно пообещал: поддержка Восточного партнерства будет продолжена. Что же касается России, то подход ЕС, согласно Боррелю, должен основываться на трех типах действий – вовлечении, давлении и сдержанности. А значит каких-то решительных шагов со стороны Европейского союза в ближайшем будущем ждать не стоит.