Угрозы для Грузии – российская и не только

НАТО, США и ЕС готовятся дать отпор России. В том числе и в грузинском вопросе. Правда, Тбилиси тоже предстоит доказать, что демократические ценности, которые намерен защищать Запад, не чужды и Грузии.

Генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в дестабилизации и подрыве ситуации в Грузии, Украине и Молдове. Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД стран-членов альянса. По словам Столтенберга, несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Кремль усилил репрессивное поведение в своей стране и агрессивное поведение за рубежом:

«За границей Россия подрывает и дестабилизирует ситуацию у своих соседей, включая Украину, Грузию и Молдову. Она поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в ситуацию на Западных Балканах. Россия продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также от Средиземного моря до Арктики».

По словам Столтенберга, союзники сходятся во мнении, что должны продолжать координировать меры сдерживания и защиты. В том числе, когда речь идет о нарастающей угрозе со стороны России.

Активизация риторики Североатлантического альянса во многом обусловлена изменениями во внешней политике главного военно-финансового донора НАТО. США в лице своего госсекретаря Энтони Блинкена четко дали понять: российский фактор для Вашингтона отныне в числе приоритетных, и Белый дом готов перейти от слов к делу. Прибывший в Брюссель Блинкен помимо участия в заседании глав МИД НАТО также провел переговоры с руководством Евросоюза. И на них вопрос российской угрозы также был в числе приоритетных. Равно как и вопрос защиты от этой угрозы стран-партнеров США и ЕС, среди которых была названа и Грузия. В заявлении по итогам встречи Энтони Блинкена и его коллеги из ЕС Жозепа Борреля, в частности, сказано:

«В ходе диалога стороны отметили свою решимость и далее скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии. Они обсудили гибридные угрозы со стороны Москвы, такие как дезинформация, ее вмешательство в избирательные процессы, угрожающую кибер-деятельность и военную активность».

Госсекретарь США и глава внешней политики ЕС также решили продолжить тесное сотрудничество по поддержке реформ в странах «Восточного соседства», включая государства Южного Кавказа.

В Тбилиси на заявления, прозвучавшие в Брюсселе, отреагировали с надеждой. По мнению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Берая, «агрессия России – вызов глобальной безопасности», а «заявления американских и европейских партнеров – очень важны»:

«Агрессивные и деструктивные действия России представляют собой вызов не только региональной, но и глобальной безопасности. Очень важно заявление наших американских и европейских партнеров о том, что они объединятся и активизируют свои усилия против российской агрессии. Конечно, это также важно для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Россия продолжает свои деструктивные действия, оккупацию и милитаризацию наших регионов, а также гибридную кампанию как в Грузии, так и против наших партнеров. Активизация усилий наших партнеров очень важна для сдерживания российской агрессии и противоправных действий».

Впрочем, в экспертном сообществе, как грузинском, так и западном, заявления, прозвучавшие в Брюсселе, считают не столь однозначными. То, что США и ЕС собираются противостоять российской угрозе, вовсе не означает того, что все будет сделано за Грузию. По мнению директора «Грузинского центра стратегии и развития» Георгия Гогуадзе, очень многое будет зависеть от того, как страна справится со своими внутриполитическими проблемами:

«Мы не должны смотреть на себя вне контекста. Если мы смотрим в контексте отношений администрации Байдена к альянсу и международным организациям, то могу высказать предположение, что политика администрации Байдена для нас будет более удобной, чем администрации Трампа. Что касается двусторонних отношений, в ряде процессов это будет зависеть от нас, насколько мы используем потенциал, существующий между США и Грузией. И это не только часть внешней политики, это зависит и от внутриполитических процессов в Грузии, сможет ли страна вернуться к нормальному процессу работы, как будут осуществляться реформы. Важно понимать, что в процессе формирования внешней политики США участвуют не только отдельные персоналии. Это значит, что в Госдепе и в разных институциях уже собраны определенные знания о Грузии. И будет ли руководитель демократом или республиканцем, не так важно, поскольку общая картина о Грузии и знания о ней значительно не изменятся».

При этом американский аналитик, бывший помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего, экс-президент Freedom House и старший научный сотрудник программы прав человека и дипломатии в Университете Флориды Дэвид Крамер считает, что Вашингтону стоит внимательнее присмотреться к процессам, происходящим в Грузии, и не позволить деструктивным силам свести на нет работу по становлению страны на демократические рельсы, особенно в условиях активизации России:

«Грузия сейчас находится в условиях внутриполитического кризиса, ЕС пытается помочь с его разрешением, но пока не видно успешного завершения. Я считаю, что США должны активнее включиться в процесс. Россия вмешивается в дела Грузии на протяжении многих лет. Россия вторглась в Грузию в 2008-м, оккупировала 20% страны. Россия вмешивается не только в дела Грузии, но и в дела всех своих соседей. Постоянно. Думаю, многие грузины желают видеть США в более активной роли. Посол США очень старается, но я считаю, что ей нужна усиленная коммуникация с Вашингтоном».

При этом оба эксперта считают преждевременным обсуждать вопрос возможного военного присутствия США на территории Грузии в качестве противодействия угрозе со стороны России. По мнению Георгия Гогуадзе, этот вопрос – прерогатива Вашингтона, но ждать от Белого дома конкретных шагов в начале каденции Джо Байдена явно не стоит:

«Возможно, размещение военных баз может и стать нашей задачей, но для этого мы должны проделать соответствующую работу. Эта дискуссия должна вестись в Вашингтоне. Ведется ли она там сегодня – не знаю. Думаю, скорее нет, чем да».

Что касается Дэвида Крамера, то эксперт и вовсе советует сосредоточить внимание на более перспективных проектах – таких, как интеграция Грузии в Североатлантический альянс:

«Я бы поддержал такую инициативу (размещение базы), но не уверен, что Грузии стоит возлагать большие надежды на этот сценарий. Как предыдущая, так и действующая администрация, больше сосредоточены на том, чтобы вернуть американских военнослужащих домой».

В экспертном сообществе считают, что Тбилиси стоит сосредоточить усилия на том, чтобы американская администрация и руководство ЕС не вернули домой вместе с военнослужащими своих дипломатов из Грузии.