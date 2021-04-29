Глава МИД Литвы ознакомился с ситуацией у разделительной линии в селе Одзиси

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) посетил участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.

Как сообщили в пресс-службе МНЕС, глава Миссии Марек Щигел ознакомил литовского дипломата с последними событиями в области безопасности на местах. В частности, Ландсбергису рассказали, что пропускной пункт в селе Одзиси закрыт уже на протяжении более 600 дней.

«В частности, он подчеркнул негативное влияние признаков бордеризации, таких как проволочные заборы, которое они оказывают на свободу передвижения и другие права человека затронутых конфликтом сообществ, а также на их гуманитарные нужды. Обсуждая продолжительное закрытие контролируемого пункта пересечения в Одзиси, глава Миссии также подчеркнул, что это означает для местного населения в плане отсутствия доступа к образованию или надлежащей медицинской помощи. Наблюдатели МНЕС также подчеркнули, что вызовы, с которыми сталкиваются местные сообщества, живущие по обе стороны административной границы, усугубились пандемией COVID-19», – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул важность роли Миссии в укреплении безопасности и стабильности на местах и в регионе и выразил благодарность за информативный выезд на места.

Глава МИД Литвы посетил Грузию с официальным визитом. Он встретился с представителями властей, оппозиции и гражданского общества.