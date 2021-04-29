Грузинская экономика показала признаки будущей жизни

Впервые за год пандемии грузинская экономика немного выросла. По сравнению с мартом прошлого года, первым кризисным месяцем, ВВП нынешнего марта вырос на 4%. Правительство уверяет, что это начало необратимого процесса, эксперты призывают оптимистов подождать.

Основным фактором снижения ВВП в январе и феврале был т.н. «эффект базовой линии», утверждается в пресс-релизе Грузстата. Согласно этой методологии, экономические показатели сравниваются с аналогичными отрезками прошлого года, поэтому сопоставление докризисных отрезков с текущими не дает полноты картины. Кризисные явления в стране начались в марте 2020 года, и поэтому 4% экономический рост марта 2021 года по сравнению с мартом 2020 года вносит большую ясность в динамику экономических процессов. При этом, в целом в первом квартале экономика по равнению с прошлогодним просела на 4,2 процента. (ВВП в январе – минус 11,5%, в феврале – минус 5,1%).

«В марте 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года оживление наблюдалось в следующих сферах деятельности: финансовая и страховая деятельность, торговля, производство, операции с недвижимостью, транспортировка и логистика, информация и связь. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах строительства, горнодобывающей промышленности, искусства, развлечений и досуга», – говорится в документе Грузстата.

«Темпы восстановления экономики идут быстрее, чем ожидалось», – заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, оценивая экономический рост в марте.

«Фактически впервые с начала пандемии наблюдается положительный экономический рост. Оживление также отразилось на увеличении оборота плательщиков НДС, в текущем месяце на 20% превысившее показатели прошлого года. Важно отметить, что положительная динамика сохраняется в экспорте и импорте, что в конечном итоге позволяет говорить о том, что процесс восстановления экономики начался. Я считаю, что это необратимый процесс», – обнадежил министр финансов.

А по заверению главы Минэкономики Натии Турнава, ожидается, что к концу года темпы экономического роста будут еще выше.

«Мы ожидаем увеличения темпов роста в будущем. Мы способны восстанавливать отдельные отрасли, туризм развивается медленно, но он снова восстанавливается, и это вселяет надежду, что к концу года у нас будет значительный экономический рост», – заявила министр экономики.

Международные эксперты оптимизма грузинских министров не разделяют. Азиатский банк развития (ADB) вслед за Международным валютным фондом (IMF) сегодня понизил прогноз роста экономики Грузии. Согласно новому отчету АБР, ожидается, что в этом году экономика Грузии вырастет на 3,5% вместо заявленных ранее 4%. Ранее МВФ понизил прогноз экономического роста Грузии с 4,3% до 3,5%.

«Поскольку экономика страны зависит от туризма, поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией, должно возобновить экономический рост страны в этом году и ускорить его в 2022 году. Вакцинация – залог скорейшего восстановления экономики», – сказал Шейн Розенталь, постоянный представитель АБР в Грузии.

Напомним, АБР сотрудничает с Грузией с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних доноров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных кредитов, выданных банком, составляет 3,5 миллиарда долларов.

Наблюдатели считают, что несмотря на первые проблески оживления, говорить о тенденции преждевременно. По словам профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, развитие грузинской экономики зависит не только от внутренних факторов:

«Сегодня экономика Грузии находится под двойным прессом – с одной стороны пандемия и снятие ограничений, что зависит от темпов вакцинации, а с другой стороны – ситуация в странах – основных внешнеторговых партнерах, и заверяю, многие из них не сумеют восстановиться до следующего года. Поэтому предлагаю дождаться развития событий, и не делать скоропалительных выводов», – заявил эксперт.

Несмотря на сдержанные оценки экспертов, в правительстве не намерены пересматривать прогноз экономического роста Грузии на 2021 год – на уровне 4,3%.