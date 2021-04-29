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В реке Риони спасателями обнаружено тело молодого мужчины
Тело молодого мужчины было обнаружено спасателями в реке Риони близ Варцихе ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.
Личность погибшего установит экспертиза. Между тем есть версия, что тело принадлежит молодому мужчине, который несколько недель назад пропал в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета и которого безуспешно разыскивали с 10 апреля, в том числе с помощью водолазов.
Пропавший мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС. В день исчезновения он вместе с другими демонстрантами находился в палаточном лагере.
Очевидцы рассказывают, что мужчина зашел в разбушевавшуюся реку. По мнению других участников акции, он хотел покончить с собой в знак протеста против строительства ГЭС.
Следствие было начато по статье «доведение до самоубийства».
Другие новости дня
30 апреля в Абхазию прибудет первая партия (6500 доз) вакцины «Спутник-V»
Завтра, 30 апреля, в самопровозглашенную республику Абхазия прибудет первая партия (6500 доз) российской вакцины «Спутник-V».
Санитарно-эпидемиологическая служба начала осуществлять подготовительные мероприятия для приема вакцин и проведения вакцинации.
По славам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, в данное время ситуация контролируется Минздравом, а медицинские учреждения справляются с потоком больных.
Абхазский президент Аслан Бжания также ранее подтвердил, что ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, прогнозируемая. По его словам, Абхазия обеспечена определенными запасами медикаментов, но пришло время вакцинировать население.
«Будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи, а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем», - сказал абхазский лидер.
В Грузии объявлено о завершении горнолыжного сезона 2021 года
В Грузии завершился горнолыжный сезон 2021 года, сообщает Компании развития горных курортов.
Из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии была остановлена еще в марте 2020 года. С 8 марта 2021 года курорты вновь заработали, но там действовали ограничения: визитеры должны были носить маски, а на подъемник не пускали одновременно больше трех человек.
Сезон на курортах Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи завершился в период с 15 по 25 апреля. За время сезона 2021 года на четырех курортах страны побывали 134 183 визитеров. Количество проданных пропусков на трассы составило 78 462.
В этом сезоне на курорте Гудаури побывали 83 055 визитеров, в Бакуриани – 35 166, Годердзи – 7 262, а в Местия (Тетнулди, Хацвали) — 8 700.
По данным Национальной администрации туризма, за первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте 2021 года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.
Пограничники РФ задержали гражданина Грузии на де-факто границе по реке Псоу
Гражданина Грузии без документов задержали российские пограничники на де-факто границе по реке Псоу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
«Мужчина в обход установленного пункта пропуска «Адлер» пытался пешком незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Соцсети: избит глава югоосетинского Минздрава
В соцсетях опубликовано фото министра здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Тотчиева, который, по имеющейся информации, был жестоко избит.
Журналист Григорий Абаев пишет, что человек, избивший министра, ранее работал в Госохране, но затем был уволен. По некоторым данным, это человек с неустойчивой психикой.
«Вчера - журналист Тотров, сегодня – министр Тотчиев, а завтра – ? Куда катится Алания?», – пишет в соцсети пользователь Роберт Гард.
Югоосетинские государственные средства массовой информации об инциденте пока не сообщают.
Глава СГБ Грузии назвал село Аибга «ярким примером российской аннексии»
Один из наиболее ярких примеров аннексии – село Аибга, которое десятилетиями находилось в пределах государственной границы Грузии, но теперь перешло под юрисдикцию России, – об этом заявил на пленарном заседании парламента Грузии глава СГБ Григол Лилуашвили.
«Я остановлю внимание на одном из наиболее ярких примеров аннексии, когда аннексия российско-грузинского приграничного села Аибга была осуществлена совершенно безапелляционно. Это село находилось в пределах государственных границ Грузии в течение многих лет и десятилетий, однако сегодня оно уже находится под юрисдикцией Российской Федерации. Конечно, это не приветствуют ни наши абхазские братья, однако у них нет других рычагов сопротивления», – заявил Григол Лилуашвили.
Отметим, что строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
Китай запустил в космос основной модуль новой орбитальной станции
Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту основной модуль новой орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщается на сайте организации. Строительство станции планируется закончить за два года, ожидается, что она проработает 10-15 лет. В этом случае она может пережить на орбите Международную космическую станцию.
Модуль "Тяньхэ" ("Млечный путь") был выведен тяжёлой ракета-носителем "Чанчжэн-5Б" с космодрома с курортного острова Хайнань на юге Китая. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения станции. Предполагается, что в течение двух лет к нему будут присоединены два лабораторных модуля. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.
Кроме китайцев полёты на неё планирует организовать Европейское космическое агентство. Станция рассчитана для работы на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Первый китайский экипаж на неё планируется доставить уже в июне. В случае успеха программы "Тяньгун" станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и Международной космической станции.
В случае успеха китайского проекта станция может оказаться единственной на околоземной орбите после 2025 года. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Несмотря на то, что он может быть продлён до 2030 года, российская сторона всё чаще сообщает о готовности выйти из проекта.
Тогда российские космонавты должны будут, по замыслу чиновников, после МКС летать на станцию РОСС. Создать национальную станцию Россия сначала планировала к 2023 году, однако позднее она не вошла в Федеральную космическую программа. Проект пока существует только на бумаге, свои планы по достройке национального сегмента МКС Роскосмосу выполнить не удалось, в том числе из-за недофинансирования.
Американское космическое агентство в свою очередь рассматривает возможность поддержки частной орбитальной станции после завершения работы МКС. Основным претендентом на её строительство сейчас считается частная компания Axiom Space, созданное выходцами из НАСА. Однако проект находится на ранних стадиях разработки и финансирования.
Глава СГБ Грузии рассказал о рисках прямого диалога с абхазами и осетинами
Россия пытается избежать ответственности и отстраниться от грузинских конфликтов, Тбилиси воспринимает это как вызов, – заявил в парламенте Грузии глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Его цитирует издание Netgazeti.
«В последнее время очень популярны разговоры о том, что нам надо вести прямой диалог с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Это безусловно так, мы должны разговаривать, но надо быть предельно острожными, чтобы не остаться в этих переговорах с ними один на один, а та сила, которая реально эффективно контролирует эти территории, не избежала бы ответственности», – сказал он на пленарном заседании парламента.
Лилуашвили попросил депутатов «учесть риски, которые могут сопровождать этот процесс» в вопросе прямого диалога.
Отметим, что представители гражданского общества, участвующие в процессе мирного урегулирования конфликтов, призывают власти Грузии предпринять шаги для установления прямого диалога с абхазскими политиками.
Посол США в Грузии Келли Дегнан посетила Ингурский мост
Посол США в Грузии Келли Дегнан сегодня присоединилась к патрулю Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) на Ингурском мосту.
Американского дипломата ознакомили с последними событиями в области безопасности на местах – в частности, с ограничениями по пересечению де-факто границы по реке Ингури. Было отмечено, что гуманитарная ситуация в Гальском районе Абхазии усугубилась из-за пандемии коронавируса.
Ранее правительство Грузии отменило пятидневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген. При этом с абхазской стороны все еще действуют ограничения на пересечение Ингурского моста.
На границе Таджикистана и Киргизии произошёл вооружённый конфликт из-за воды
Десятки человек пострадали в пограничном конфликте между жителями и военнослужащими Таджикистана и Киргизии. Стороны обвиняют друг друга в попытке захвата водораспределительного пункта на границе двух стран. Инцидент начался в среду 28 апреля между местными жителями, в четверг пограничники двух государств обвинили друг друга в открытии огня.
Водозабор "Головной" был построен в 60-х годах в Советском союзе по заявке Киргизии, — передаёт Таджикская служба Радио Свобода. При этом он расположен на территории, которая, как утверждают власти Таджикистана, по картам всегда относилась к республике. Конфликты жителей сёл вокруг объекта начались ещё в середине XX века, первое вооружённое противостояние там зафиксировано в 1974 году.
28 апреля близ киргизского села рядом с водозабором произошёл конфликт между жителями пограничного района. По сообщению киргизской стороны, он начался после того, как таджики установили видеонаблюдение за водораспределительным центром. На его территории собрались около 100-150 человек, противостояние сначала переросло в закидывание друг друга камнями, затем была открыта стрельба, — передаёт Киргизская служба Радио Свобода. В четверг ситуация обострилась, очевидцы сообщали, что "началась война", — сообщает издание "Фергана".
Сейчас обе стороны называют ситуацию стабильной. В Киргизии создана комиссия по урегулированию ситуации, её возглавил первый вице-премьер Артём Новиков. Из одного из киргизских сёл были эвакуированы женщины и дети. Президент республики Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства и заявил, что стороны смогут найти общий язык. Стороны призвали к миру власти Узбекистана.
- Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. На линии границы имеется 70 спорных участков, что часто приводит к разногласиям по поводу использования воды, пастбищ и земли среди жителей приграничных районов.
Глава МИД Литвы ознакомился с ситуацией у разделительной линии в селе Одзиси
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) посетил участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Как сообщили в пресс-службе МНЕС, глава Миссии Марек Щигел ознакомил литовского дипломата с последними событиями в области безопасности на местах. В частности, Ландсбергису рассказали, что пропускной пункт в селе Одзиси закрыт уже на протяжении более 600 дней.
«В частности, он подчеркнул негативное влияние признаков бордеризации, таких как проволочные заборы, которое они оказывают на свободу передвижения и другие права человека затронутых конфликтом сообществ, а также на их гуманитарные нужды. Обсуждая продолжительное закрытие контролируемого пункта пересечения в Одзиси, глава Миссии также подчеркнул, что это означает для местного населения в плане отсутствия доступа к образованию или надлежащей медицинской помощи. Наблюдатели МНЕС также подчеркнули, что вызовы, с которыми сталкиваются местные сообщества, живущие по обе стороны административной границы, усугубились пандемией COVID-19», – говорится в сообщении.
Министр подчеркнул важность роли Миссии в укреплении безопасности и стабильности на местах и в регионе и выразил благодарность за информативный выезд на места.
Глава МИД Литвы посетил Грузию с официальным визитом. Он встретился с представителями властей, оппозиции и гражданского общества.
Лидер «Лейбористской партии Грузии» назвал посла США диктатором
Лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан «диктатором» и обвинил её в причастности к фальсификации результатов выборов парламента в Грузии.
«Ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков не были такими диктаторами для Грузии, как этот подарок Трампа – посол. Посмотрите, какие приказы она отдает. Интересно, где Бидзина нашел столь преданного кандидата в такой большой Америке?
Со своей стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была с ней лично согласована и одобрена. Поэтому она сделала все для того, чтобы вынудить часть оппозиции подписать позорный ультиматум», – написал Нателашвили на своей странице в Facebook.
Как пишет «Новости-Грузия», резкую критику со стороны Нателашвили вызвала позиция Келли Дегнан по поводу подписанного между правящей партией и оппозицией соглашения, а также амнистии лидера «Единого национального движени» Ники Мелия. Сам Нателашвили соглашение не подписал.
Накануне посол США заявила, что соглашение, подготовленное президентом Евросовета Шарлем Мишелем для выхода из политического кризиса и подписанное частью оппозиции, является шагом вперед в демократическом развитии Грузии.
Келли Дегнан также отметила, что решение по амнистии должен принимать сам Ника Мелия, а не Соединенные Штаты. При этом посол подчеркнула, что для Ники Мелия важно быть в парламенте и участвовать в демократическом процессе.
Алексей Навальный выступил на заседании в суде в Москве по видеосвязи
Политик Алексей Навальный впервые с февраля появился на публике. Он выступил по видеосвязи на заседании Бабушкинского суда Москвы 29 апреля. Суд рассматривал апелляцию оппозиционера на приговор по делу о клевете на 93-летнего актёра из рекламного ролика в поддержку поправок к Конституции России. Приговор был оставлен без изменения.
Навальный ранее назвал всех участников съёмки "продажными холуями" и "предателями". Следствие утверждало, что это оскорбило и подорвало здоровье снявшегося в видео ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. В феврале оппозиционер был признан виновным по этому делу и оштрафован на 850 тысяч рублей, которые ушли в пользу государства. Политик и его адвокаты настаивали, что комментарий, который следствие сочло клеветой, на самом деле лишь представляет его оценочное суждение.
Обвинение настаивало, что своей реакцией на видео, в котором, кроме ветерана, снялись ещё актёры Иван Охлобыстин, Василий Лановой и Ирина Купченко, дизайнер Артемий Лебедев и хоккеист Вячеслав Фетисов, и другие известные люди, Навальный сознательно дискредитировал роль СССР во Второй мировой войне.
На заседании в четверг защита Навального ходатайствовала о проведении экспертизы почерка Артёменко. Адвокаты полагают, что за ветерана документы по делу могли подписывать другие люди. Исследователи заключили, что 52 подписи от имени Артеменко в материалах дела выполнены одним лицом, а пять подписей – другим человеком или другими людьми, рассказывает "Медиазона". Этот запрос был отклонён.
Навальному, свидетельствует корреспондент издания, удалось поговорить с женой. Он рассказал о своём выходе из голодовки. "Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня пять, завтра будет шесть. Жду десять ложек – это будет прорыв. Я написал ходатайство, чтобы мне дали 60 грамм морковки". По его словам, он похудел с предыдущего свидания с женой в колонии до 72 килограммов с 74.
– 72 тебе идут больше, чем 74, – ответила ему супруга.
В последнем слове Навальный заявил, что считает, что действующая в России власть, в частности президент Путин, пытается использовать победу во Второй мировой и присвоить её, чтобы скрывать положение в стране. "Ваш голый король украл Знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги", – заявил он, заявив, что сейчас проходит "оккупация страны".
Судья пыталась остановить его речь, заявив, что он должен выступать не с политическим выступлением, а с комментарием по материалам дела.
Гарибашвили: Грузия завершит миссию в Афганистане «гордо, с высоко поднятой головой»
Мы гордо и с высоко поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на праздничном мероприятии, посвященном 30-летию основания Сил обороны Грузии.
Как пишет Первый канал Грузии, глава правительства отметил, что в Афганистане солдаты показали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера.
«Хочу особо отметить роль нашей армии на пути евроинтеграции страны и ваше достойное участие в миссии НАТО в Афганистане, которая завершается в сентябре. В этой миссии наши солдаты продемонстрировали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера. Мы гордо и с поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах. Еще раз поздравляю, благодарю вас за службу Родине, пусть хранит вас Бог», – заявил Ираклий Гарибашвили.
14 апреля грузинские власти объявили, что вслед за НАТО выведут весь свой воинский контингент из Афганистана.
Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.
Дело было возбуждено ещё в начале февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Ннавального экстремистскими организациями, сообщается на сайте политика.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Кроме того, в мае прошлого года президент России Владимир Путин расширил вменяемой оппозиционерам статьёй список уголовных обвинений, осуждённым по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности, — напоминает "Медиазона".
Других подробностей об уголовном деле пока нет. Навальный сейчас находится в колонии по уголовному делу восьмилетней давности. Согласно приговору, он должен выйти на свободу летом 2023 года. Жданов и Волков уехали за границу, последнего в марте отказалась задерживать по запросу из России Литва. Он является подозреваемым по делу о вовлечении подростков в незаконные акции протеста и по делу о нарушении санитарных норм на митингах.
- Ранее прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы сторонников оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Они заподозрены в "создании условий для изменения основ конституционного строя" в стране.
Кристина Озган в Москве встретилась с потенциальным инвестором Сухумского аэропорта
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган встретилась в Москве с потенциальным инвестором Сухумского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, не указывая личность инвестора или название компании.
«В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта», – сказано в сообщении.
Ранее в интервью ТАСС абхазский президент Аслан Бжания заявил, что до полетов еще долго, но Владимир Путин на встрече с ним сказал: «Полетим».
Вопрос возобновления авиасообщения Бжания недавно обсудил с руководителем российского Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). А в ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
Судебный процесс по делу Ники Мелия отложен по просьбе защиты
В Тбилисском городском суде сегодня был отложен процесс над председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никой Мелия.
Ходатайство о переносе судебного заседания подала защита. Как заявил перед процессом адвокат Георгий Кондахашвили, «они не собираются участвовать в имитации правосудия».
«Новости-Грузия» пишет, что решение о переносе приняла судья Нино Чахнашвили. Сам обвиняемый на сегодняшнем слушании не присутствовал, так как на предыдущем судья удалила его из зала заседаний за неуважение к суду.
Суд должен определить, следует ли продлевать в отношении Мелия меру пресечения в виде тюремного заключения.
Следующее судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 13 мая в 12 часов дня. Расписание последующих процессов будет таким: 21 мая, в 11:00, 25 мая в 15 часов, 27 мая в 12.00.
Лидер «Национального движения» находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.
Назначенный судом залог в размере около 12 тысяч долларов для выхода на свободу на время следствия Ника Мелия не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.
Освобождение из заключения Ники Мелия предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции.
Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального
Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов политика. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно, так как оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.
"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — сообщил Волков.
При этом он отметил, что есть десятки "мощных и крутых региональных политиков", есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами.
26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании организаций экстремистскими.
После этого штабы оппозиционера Алексея Навального в различных регионах России заявили, что временно прекращают свою деятельность, а также "обезличат" свои страницы в соцсетях.
Ранее прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.
Иск прокуратуры был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций".
Опасаясь уголовного преследования, сторонники Алексея Навального уезжают из России. Как сообщает "МБХ медиа", активист из Магнитогорска Александр Вильховский уехал в Нидерланды, где попросил политического убежища. Ранее Вильховский писал на своей странице в "ВКонтакте", что после акций в поддержку Навального на него и его родственников оказывали давление сотрудники полиции.
Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу.
После серии задержаний, арестов и вызовов в военкомат уезжают из России и активисты Либертарианской партии. Председатель партии Ярослав Конвей уехал в Грузию, а пресс-секретарь Александр Гуд сообщил "Открытым медиа", что он находится в Армении и пока не планирует возвращаться в Россию. Ранее Конвей жаловался изданию на слежку за собой, которую заметил после митинга в поддержку Навального 21 апреля.
Как армянский «Боинг» оказался в Иране? Версия авиакомпании
Авиакомпания «Флай Армения Эйрвейз» сегодня представила детали происшествия, связанного с пропажей в феврале текущего года самолета «Боинг 737-300» с армянской регистрацией EK-FAA. В авиакомпании заявили, что хотят положить конец распространению ложной информации.
В пресс-релизе говорится, что «Флай Армения Эйрвейз» приобрела самолет в лизинг у европейской компании. Над самолетом проводились технические работы в Таллиннском аэропорту. В авиакомпании подтверждают, что подали заявку в Комитет Гражданской Авиации на выполнение одного технического рейса по маршруту Таллин-Гостомель, где по плану должны были завершить техническое обслуживание самолета.
«Авиакомпания получила разрешение в период от 12 по 22 февраля текущего года. Ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19, процесс получения Шенгенской визы для армянских летчиков затянулся, и экипаж для технического перелета был предложен со стороны лизингодателя, который был валидирован Комитетом Гражданской Авиации РА для выполнения данного перелета», – говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, 20 февраля текущего года они обнаружили, что самолет вылетел из Таллина, однако не приземлился в аэропорту Гостомеля. Связавшись с аэропортом Таллина стало известно, что самолет выполнил рейс не по запланированному маршруту.
«Начав расследование о пропаже борта, авиакомпанией было установлено, что экипаж, без разрешения и согласия авиакомпании, взял направление в аэропорт Варны, Республика Болгария. Затем, как стало известно, в 11:41 по местному времени самолет вылетает из аэропорта Варны и направляется в Шарджу, ОАЭ, что так же не соответствовало плану полета. «Флай Армения Эйрвейз» незамедлительно сообщила о случившемся инциденте в Комитет Гражданской Авиации Армении, описав ситуацию о выполнении полета по незапланированному маршруту», – заявляют в авиакомпании.
Во «Флай Армения Эйрвейз» отмечают, что об инциденте были осведомлены и правоохранительные органы Армении. Информация была также передана в Евроконтроль, где подтвердили, что самолет вылетел по направлению Шарджи (ОАЭ).
«Между тем, аэропорт Шарджи не подтвердил, что самолет был зафиксирован в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов и не выполнял посадку в вышеупомянутом аэропорту. Получив отрицательный ответ из ОАЭ, компания ищет самолет в соседних странах. В результате оперативного расследования авиакомпании, выяснилось, что самолет приземлился в международном аэропорту Мехрабад, столице Исламской Республики Иран. После подтверждения о прибытии самолета в Тегеран, авиакомпания связывается с правоохранительными органами Исламской Республики», – сказано в заявлении.
По информации авиакомпании, 28 февраля делегация «Флай Армения Эйрвейз», совместно с представителями Комитета гражданской авиации Армении отправилась в Иран для детального изучения происшествия, а также для выполнения всех необходимых мероприятий для перегона самолета в Ереван.
«Прилагая большие усилия, благодаря совместной работе авиакомпании с государственными структурами Республики Армения, 23 апреля самолет B737-300 был доставлен в Армению. «Флай Армения Эйрвейз» предоставила все факты о происшествии специальным службам Республики Армения. На данный момент проводится расследование для выявления всех деталей произошедшего инцидента», – сказано в заявлении.
Отметим, что наиболее распространенной циркулирующей версией было то, что армянская сторона продала самолет Ирану, поскольку Иран находится под американскими санкциями, а США запретили продажу и предоставление Ирану любых самолетов, включая технические детали. Следовательно, эта страна периодически ищет способы обойти эти санкции.
Саломе Зурабишвили: «Грузинская армия едина, аполитична, верна стране и народу»
Грузинская армия едина, аполитична, верна стране, её народу и, таким образом, является величайшим примером единства, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 30-летия Сил обороны.
«Поздравляю все население Грузии с этим праздником. Поздравляю тех, кто самоотверженно служит в международных миссиях», – отметила она. Как пишет Первый канал Грузии, президент поблагодарила всех грузинских военных за службу.
«Сегодня мы отмечаем 30-летие грузинской армии, но все мы прекрасно знаем, что не 30 лет, а века насчитывает грузинская армия, и наша армия сегодня является достойным преемником всех войн, оплаченных Грузией. Сегодня у нас есть вооруженные силы высокого стандарта, которые на протяжении многих лет участвуют в международных миротворческих миссиях и вносят свой вклад в борьбу за глобальный мир и безопасность. Профессионализм и боевая готовность наших военных всегда заслуживают высокой оценки. Все международные партнеры выражают доверие грузинской армии, то есть выражают доверие Грузии. Эти 30 лет были тяжелыми годами формирования и испытаний грузинской армии, её борьбы за национальные интересы, национальное достоинство, независимость страны, территориальную целостность и свободу. Это была борьба за наш западный, европейский выбор, за достойное будущее, поэтому и плата была огромной. Многие люди погибли, потеряли здоровье, потеряли семьи. Мы преклоняемся перед погибшими, чтить их память», – заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что в день 30-летия Сил обороны Грузию посещает председатель Военного комитета НАТО. Стюарта Фитча принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией и шаги, предпринимаемые страной в процессе евроатлантической интеграции.
Глава абхазского Минздрава встретится в Сочи с руководителем Роспотребнадзора
30 апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаза Цахнакия с руководителем Роспотребнадзора, главным санитарным врачом России Анной Поповой. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона.
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19. Многие туристы после этого отказываются от однодневных поездок в Абхазию.
23 апреля с Анной Поповой в Москве встретился абхазский президент Аслан Бжания. Он заявил «о готовности Абхазии обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон».
В Грузии сообщили о первом росте ВВП с начала пандемии
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в марте текущего года вырос на 4% (в годовом исчислении).
Рост зафиксирован впервые за время пандемии. Отметим, что в марте 2020 года в Грузии ввели первый локдаун, а ВВП страны в том месяце сократился на 2.7%. Март текущего года страна провела с минимальными экономическими ограничениями.
По данным Грузстата, в январе 2021 года спад ВВП Грузии составил 11,5%, в феврале экономика сократилась на 5.1%. После роста в марте на 4%, средний показатель снижения ВВП в первом квартале составил –4.2%.
В январе-марте экспорт грузинской продукции вырос на 5.2%, импорт сократился на 2.4%. Внешнеторговый оборот Грузии за три месяца упал на 0.3%.
- В Азиатском банке развития накануне заявили, что рост ВВП Грузии в 2021 году составит 3.5%. Прогноз совпадает с данными Международного валютного фонда.
COVID-19 в Грузии: 1433 новых случая, 18 человек скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4095 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 1433 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1551). Накануне провели 29 024 теста: PCR-тестов – 17 839, экспресс‐тестов на антиген – 11 185.
Выздоровели еще 1160 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 308 834, выздоровевших – 289 976.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,94%, за последние 14 дней составляет 4,54%, за неделю – 4,72%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Президент США Джо Байден: Америка снова движется вперед
Президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу, в котором он представил стране масштабный план действий, который, по его словам , "закрепит будущее за Америкой".
Президент начал выступление с отчета об успехе кампании вакцинации американцев и резком росте экономики страны, достигнутом, как он сказал, благодаря очередному пакету экономического стимулирования, одобренному Конгрессом уже в ходе его президентства. Но это только начало, заявил президент Байден. Он призвал Конгресс одобрить "Американский план создания рабочих мест". Программу, предусматривающую выделение около двух триллионов долларов на инфраструктурные инвестиции: строительство мостов и дорог, линий электропередач, сотен тысяч станций заправки электромобилей, замену водопровода и другие проекты. Президент призывает поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час и расширить право на создание профсоюзов.
Согласно плану президента "Американская семья", в США должно быть введено бесплатное дошкольное образование и бесплатное обучение в двухгодичных общественных колледжах. Семьи с детьми получат дополнительные налоговые скидки. Президент США призывает Конгресс сделать все необходимое, чтобы снизить стоимость медицинского страхования и лекарств.
Джо Байден пообещал, что эти планы будут финансироваться за счет повышения налогов на корпорации и самую богатую прослойку населения, теми, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год.
Президент Байден противопоставил Соединенные Штаты авторитарным режимам. Они считают, что демократии проигрывают, потому что они не могут ни о чем договорится, мы докажем автократам, что демократия жива и работает, заявил президент.
«По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия. Америка движется вперед, и мы не можем останавливаться. Мы соревнуемся с Китаем и другими странами. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановить нашу страну так, что она будет еще лучше, чем в прошлом», - подчеркнул Байден.
Джо Байден уделил часть речи отношениям США с Китаем и Россией. Соединенные Штаты не будут искать эскалации напряженности в отношениях с Россией, но Вашингтон пропорционально ответит на враждебные действия Москвы, заявил американский президент . Защита прав человека в мире будет важной частью внешней политики, поскольку Америка воплощает идею о том, что все люди созданы равными.
Осуществление этих планов не гарантировано. В традиционном ответном слове Тим Скотт, сенатор-республиканец от Южной Каролины заявил о том, что президент раскалывает американцев, предлагая планы, которые не имеют поддержки Республиканской партии. "Наше лучшее будущее не воплотится благодаря созданным в Вашингтоне планам или социалистическим мечтаниям, оно будет обеспечено вами, американцами", - заявил Тим Скотт, по словам которого, президент Байден и Демократическая партия пытаются непомерно расширить роль государства в жизни страны, в то время, как необходимо делать ставку на рыночные силы.
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с Навальным
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после появления граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Об этом сообщает "Фонтанка".
Дело возбуждено по статье о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы. Следствие полагает, что художников было несколько.
Официальных сообщений об уголовном деле на сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области нет.
- Граффити с Алексеем Навальным появилось рано утром 28 апреля на трансформаторной будке в центре Петербурга. Портрет политика, который сейчас отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше", сопровождался надписью "Герой нового времени". Через несколько часов на место приехали сотрудники полиции, они составили протоколы и взяли краску на экспертизу. Затем граффити закрасили сотрудники "Россетей".
- 21 апреля в России прошли акции в поддержку Навального, в ходе которых полиция задержала более 1900 человек. В четверг Навальный опубликовал обращение в инстаграме, где поблагодарил участников митингов.
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