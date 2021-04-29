Грузинскую армию отделили от церкви и политики

В Грузии сегодня отметили 30-летний юбилей Сил обороны. На день раньше официальной даты (30 апреля 1991 года). По случаю праздника на военной базе Вазиани, расположенной в пригороде Тбилиси, прошло торжественное мероприятие с участием высшее руководство страны и высокий представитель НАТО.

В ситуации, когда страна все еще находится в глубоком политическом кризисе, деполитизация армии является одним из ключевых аспектов сохранения безопасности страны, – выступая сегодня на церемонии по случаю юбилея Сил обороны Грузии, почему-то состоявшейся на день раньше официальной даты, президент Саломе Зурабишвили ненавязчиво дала понять, что вооруженные силы не должны принимать чью-либо сторону в политической борьбе. И тут же отметила огромный вклад, который внесла армия в обеспечение независимости страны на протяжении последних 30-ти лет:

«Сегодня мы отмечаем 30-летие грузинской армии, но все мы прекрасно знаем, что не 30 лет, а века насчитывает грузинская армия, и наша армия сегодня является достойным преемником тех воинов, которые сражались в войнах, за которые Грузия заплатила большую цену. Сегодня у нас есть вооруженные силы высочайшего стандарта, которые на протяжении многих лет участвуют в международных миротворческих миссиях и вносят свой вклад в борьбу за глобальный мир и безопасность».

Церемонию, судя по всему, перенесли, чтобы она не совпала со Страстной пятницей, когда православные христиане оплакивают мученическую смерть Иисуса Христа на кресте. Праздновать что-либо в такой день в Грузии, где церковь обгоняет даже армию по уровню доверия населения, для руководства страны явно было не с руки. Потому поздравления в адрес военных прозвучали за день до 30-летия вооруженных сил страны. Впрочем, от этого они не стали менее громкими. По словам президента, профессионализм и боевая готовность грузинских военных достойны высокой оценки со стороны международных партнеров Тбилиси:

«Эти 30 лет были тяжелыми годами формирования и испытаний грузинской армии, ее борьбы за национальные интересы, национальное достоинство, независимость страны, территориальную целостность и свободу. Это была борьба за наш западный, европейский выбор, за достойное будущее, поэтому и плата была огромной. Многие люди погибли, потеряли здоровье, потеряли семьи. Мы преклоняемся перед погибшими и чтим их память».

Если президент больше говорила о значении армии как государствообразующего института, то премьер-министр акцентировал внимание на том, какую роль сыграли и продолжают играть грузинские военные в интеграции страны в евроатлантические структуры. По словам Ираклия Гарибашвили, качество их участия в миротворческих миссиях закрепило за Грузией репутацию надежного партнера:

«Хочу особо отметить роль нашей армии на пути евроинтеграции страны и ваше достойное участие в миссии НАТО в Афганистане, которая завершается в сентябре. В этой миссии наши солдаты продемонстрировали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера. Мы гордо и с поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах. Еще раз поздравляю, благодарю вас за службу Родине, и да хранит вас Господь».

Присутствовавший на церемонии Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич, являющийся по сути главным советником Генерального секретаря Североатлантического альянса по военным вопросам, дал понять: вклад Грузии в миротворческую деятельность под эгидой НАТО не остался незамеченным Брюсселем:

«Я горд тем, что нахожусь сегодня здесь… Учитывая, что миссия в Афганистане подходит к концу, я хотел бы отметить ваш вклад и поблагодарить Грузию. Ваша жертва – наша жертва, ваши потери – это наши потери. За все это спасибо вам лично! Во время своей миссии вы заслужили уважение и, что наиболее важно, впечатлили всех союзников своим профессионализмом, отвагой, самопожертвованием и преданностью. Я видел все это собственными глазами во время своих многочисленных поездок в Афганистан. Вы сделали все это, чтобы помочь другим. Поступая таким образом, вы побуждаете и других встать на вашу сторону, чтобы защитить вашу собственную свободу и территориальную целостность».

Маршал Пич пообещал, что Североатлантический альянс будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала Сил обороны Грузии и развитию оперативной совместимости с армиями НАТО, а также интеграции страны в структуры военно-политического блока. По словам Стюарта Пича, безопасность всех стран региона важна для Брюсселя, и Грузия в этой схеме является ключевым игроком.

Примечательно, что схожее заявление об опасностях, с которыми сталкивается регион, прозвучало в парламенте, где глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили представлял свой отчет. По словам Лилуашвили, на фоне боевых действий в Карабахе осенью прошлого года «заинтересованная сторона» использовали все методы и средства, чтобы сделать эту войну максимально разрушительной для Грузии. Согласно заверениям Лилуашвили, СГБ сумело нивелировать риски разжигания внутреннего конфликта на территории Грузии, но угроза остается.

Как отмечают наблюдатели, подобные опасности не сможет нейтрализовать наличие даже самой высокопрофессиональной армии. Это, в первую очередь, дело руководства страны и дипломатов. Именно в их задачу входит обеспечить реальную поддержку страны мировым сообществом и не довести дело до того момента, когда расплачиваться за ошибки политиков придется солдатам.