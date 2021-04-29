«Грузинская мечта» принялась за мелкое хулиганство

На фоне острых дискуссий и громких обвинений парламентское большинство сегодня в ускоренном режиме утвердило поправки к трем статьям Кодекса об административных нарушениях. Они предусматривают ужесточение наказаний за мелкое хулиганство – именно по этим статьям чаще всего привлекают во время задержаний участников акции протеста. Тех, кто указал власти на ограничение гражданских свобод, она обвинила в обслуживании интересов лидера «Нацдвижения» Ники Мелия.

Желанием посильнее ударить по гражданской протестной активности, и ничем иным, объясняют правозащитники и оппозиционеры, принятые сегодня в ускоренном режиме парламентским большинством поправки к трем статьям кодекса об административных нарушениях.

Речь идет, в частности, о статье 166 – «мелкое хулиганство», которое наказывается штрафом от 500 до 1000 лари, или административным заключением на 15 дней. Теперь к ней добавилась вторая часть – при повторном нарушении штраф увеличится в три раза, от 1500 до 2000 лари, а административное заключение составит от 5 до 15 дней.

Еще одна статья – 173-я: неповиновение законному требованию сотрудника полиции, или его словесное (или другого вида) оскорбление – штраф удвоился, теперь после поправок он от 2 до 3 тысяч лари или 15 дневное административное заключение. В случае «рецидива», как выразился глава юридического комитета Анри Оханашвили, штраф составит от 3 500 до 4 500 лари, или заключение от 7 до 15 дней.

Коснулись изменения и статьи 247, о задержании. Прежде суд над обвиняемым в административном правонарушении должен был состояться в течение 12 часов, теперь время до судебного содержания увеличилось до 24 часов, с правом полиции продлить его еще на сутки.

«То, что срок задержания в ИВС не 48 и более часов – это моя заслуга», – без ложной скромности заявил Леван Иоселиани, депутат от «Граждан», упрекнув пришедших в парламент оппозиционных коллег в том, что они вчера предпочли комитетским слушаниям о поправках консультации в офисе «Лело» по альтернативному проекту амнистии для лидера «Нацдвижения» Ники Мелия:

«Я смог внести лучший вариант, вместо 48 часов – 24 часа (задержания). А если бы там были и другие, мы смогли бы оставить прежние 12 часов (время нахождения в ИВС). Легко критиковать, говорить, что эти поправки плохие, я согласен с этим. Но, когда все это происходило, где вы были, коллеги?», – обратился депутат Иоселиани к представителям «Лело» и «Стратегии Агмашенебели» призвав их ответственно относиться к своим обязанностям.

Гнев «Граждан» и «Европейских социалистов», которые первыми прекратили бойкот еще в начале года, вызвали слова коллег, которые эту уступку «Мечты» расценили как имитацию уважения мнения меньшинства в парламенте. Прошедший в парламент от «Альянса патриотов», теперь «Европейский социалист» Давид Зилпимиани упрекнул своих оппозиционных коллег в том, что они уже шесть месяцев прогуливают заседания, а он устал работать во всех 15 комитетах. Претензии были у него и к «Грузинской мечте»: он потребовал от них определения мелкого хулиганства, чтобы наказание было более справедливым:

«Бывает, молодой человек выпьет лишнего, и решит объясниться в любви девушке и будит других, а в другом случае кто-то бросает тебе на голову мусор, материт пожилого человека – разве можно их одинаково наказывать? Это же ужас – штраф в 500 лари за то, что человек пел и его задержали?»

А депутат от «Мечты» Ладо Кахадзе пошел дальше: как быть с теми, кто матерится в прямом эфире, – спросил он.

Большинство представителей правящей партии в один голос утверждали, что речь идет о «рецидивах мелкого хулиганства», и что лишь эта статья не предусматривала, в отличии от других административных статьей, ужесточения наказания при повторном привлечении к административной ответственности.

Отвечая на обвинения в стремлении, власти таким образом наказать гражданских активистов, которых чаще всего задерживают по этим статьям, депутат Шалва Папуашвили предложил им простой выход:

«Пусть прекратят хулиганить. То, что мы видим на улице, перед парламентом, в палатках – это не гражданский активизм – это партийный актив «Нацдвижения» и «Европейской Грузии».

Аргументы власти раскритиковала с парламентской трибуны представитель «Лело» Анна Нацвлишвили. Она сказала, что для нынешнего и предыдущих созывов парламента постыдным является то, что они не меняют, а лишь ухудшают поправками кодекс об административных нарушениях, принятый в советские времена:

«И наверное это указывает на советскую ментальность власти, которая по сей день сводит счеты с гражданами с помощью закона, принятого в 1984 году. Этот проект - не поправки в кодекс об административных нарушениях. Это закон, который называется «Грузинская мечта» боится». Чего? Объясню, раз не понимаете. Вы боитесь народного протеста, который будет только нарастать. Граждан не напугают ваши усиленные санкции. И второе – вы боитесь, что полицейские откажутся выполнять ваши незаконные приказы, потому что у них есть достоинство и никто не хочет, чтобы из-за вас их закидывали грязью, звали «рабами». Вы боитесь, что у вас обрушится это полицейская система».

Но обрушились с критикой представители партии власти на саму Анну Нацвлишвили.

«Это Анна из «Лело», позвольте так обращусь к ней, – начал побагровевший «мечтатель» Ираклий Заркуа, – она с таким гонором вошла, что у меня осталось впечатление, что таким поведением она старается оправдаться, что они все эти шесть месяцев ходили по улицам и теряли время. А теперь вошли в парламент и уселись тут».

Депутат Заркуа и его однопартийцы из «Мечты» напомнили присоединившимся депутатам, что это благодаря им они сохранили за собой депутатские мандаты, от которых оппозиционеры отказались с первого дня после выборов. И что сейчас оппозиция вошла в парламент лишь для того, чтобы принять амнистию для Ники Мелия, а не по другим причинам, и что оппозиционные депутаты, которые отказываются полноценно работать в парламенте до освобождения Мелия, предвзяты и нарушают соглашение Мишеля.

В ответ в нарушении соглашения обвинил саму правящую силу один из лидеров «Гирчи» депутат Яго Хвичия в ходе второго чтения поправок.

«Я считаю это шагом назад, шагом против духа документа Шарля Мишеля. Я думаю, вы поступаете очень плохо, когда, воспользовавшись ситуацией, за спиной грузинского народа, в ускоренном режиме приняли обычную вредоносную советскую норму».

Тем не менее «Грузинская мечта» сегодня же провела и третье чтение поправок и утвердила законопроект.

Поправки негативно оценили в Ассоциации молодых юристов и в аппарате Народного защитника. Правозащитники напомнили, что отмены данного кодекса они уже давно и тщетно добиваются от власти.

Новые поправки вступят в силу с первого июня, спустя два года после «Гавриловской ночи». Суд по этому делу, где главным фигурантом выступает Ника Мелия был перенесен на середину мая. Это произошло по ходатайству адвокатов оппозиционера. Они предложили судье дождаться политического разрешения дела – амнистии, законопроект по которой в парламенте т предположительно будет рассмотрен на следующей неделе, после пасхальных праздников.