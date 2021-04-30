В РФ вступает в силу требование о двойном тестировании для прибывающих из-за границы

Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, с завтрашнего дня будут обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, гражданам РФ необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Результаты теста должны быть отправлены на портал Госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Для граждан, прибывающих из Турции и Танзании, требование о двойном тестировании на коронавирус в течение пяти дней уже действует.

С завтрашнего дня сдавать два теста необходимо и туристам, возвращающимся из самопровозглашенной республики Абхазия. Исключения составляют лишь жители Краснодарского края и жители самой Абхазии, имеющие российское гражданство – на них данные требования не распространяются.

Накануне в абхазском Минздраве заявили, что глава ведомства встретится в Сочи с руководителем Роспотребнадзора, главным санитарным врачом России Анной Поповой. На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через де-факто границу по реке Псоу в период туристического сезона.