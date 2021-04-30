«Исключений не предусмотрено» – кладбища в Грузии будут закрыты 2-4 мая

Из-за коронавируса в период пасхальных праздников, со 2 по 4 мая, все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Об этом сегодня на брифинге заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.

«Запрет касается периода со 2 по 4 мая включительно. Исключений по географическому положению или по отдельным административным единицам не предусмотрено. Этот запрет распространяется на всю Грузию», – подчеркнул Гибрадзе.

По его словам, граждане смогут посетить кладбища в любой день после 4 мая. Чиновник подчеркнул, что координационный совет решил закрыть кладбища, оценив существующую эпидемиологическую ситуацию и возможные риски. Гибрадзе добавил, что данная мера направлена на то, чтобы не допустить многолюдных собраний, – пишет «Новости-Грузия».

3-12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт. Из-за ситуации с коронавирусом власти страны объявили 4-11 мая официальными выходными днями.

Единственное послабление по случаю праздника – это сокращение «комендантского часа». 1 мая оставаться на улице можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая выйти из дома можно уже в 04:00, а не в 5:00.

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