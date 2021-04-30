Абхазская неделя: вакцины по капле, саботаж декларирования, свет в конце туннеля

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия 30 апреля встречается в Сочи с государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Поводом для встречи стал вопрос поставок вакцины от коронавируса и меры безопасности на государственной границе между Абхазией и Россией в период курортного сезона. Вакцину завезли накануне – 6 500 доз, которых не хватит даже на медицинский персонал. Но, как подчеркивает пресс-служба президента – «это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым президентом Асланом Бжания во время его недавнего рабочего визита в Москву».

Тем временем статистика по заболеваемости коронавирусом растет. На уходящей неделе по официальным данным COVID-19 подтвержден еще у 247 человек. Таким образом общая численность больных составляет более 300 человек, из которых на стационарном лечении находится 80 больных. Один пациент скончался.

О новых поправках в многострадальный закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами сообщила на своей странице в ФБ общественный активист Наира Амалыиа. Поправки к закону, принятому более года назад, уже дважды принимались парламентом – из списка декларантов исключены родственники депутатов и должностных лиц. Теперь к старым поправкам прибавились новые, которые поступили из администрации президента. По словам инициаторов продвижения данного закона, такие действия президента свидетельствуют о том, что этот закон даже в урезанном виде не устраивает власть, и она пытается всеми силами воспрепятствовать его вступлению в силу.

Возмущенные активисты провели пресс-конференцию и отметили, что их терпение на исходе, и они готовы выйти на акцию протеста. «Мы не хотим становиться на путь окон и дверей», – сказал один из активистов Юрий Зантария, намекая на традиционные беспорядки, ведущие к смене власти. Он предложил депутатам срочно принять закон в первоначальном виде, без поправок, выводящих родственников декларантов из-под декларирования. «Очень важно, чтобы декларированию подлежали все близкие родственники должностного лица. Мы не согласны с тем, что они убрали из закона совершеннолетних детей, родителей, братьев и сестер», – отметила участница пресс-конференции Марина Агрба.

Еще одна пресс-конференция была проведена Центом социально-экономических исследований, предложившим ранее к парламентским выборам ввести институт выборщиков, создав Конгресс народа Абхазии. На своей пресс-конференции сотрудники ЦСЭИ озвучили, что возможно «делегаты Конгресса «будут единым списком выдвигаться кандидатами в парламент». На предложение ЦСЭИ отреагировала оппозиционная партия Форум народного единства Абхазии, которая обвинила ЦСЭИ в попытке монополизации избирательного права. ФНЕА отмечает, что не приемлет методы навязывания обществу создания «всякого рода «Конгрессов», под идею которых изначально заложена «монополия» определенного круга людей на формирование неких наднациональных общественных структур, наделяемых «полномочиями» своевольного распределения депутатских мест и иных властных привилегий».

Ветеранская организация «Аруаа» обратилась в парламент с предложением отложить обсуждение поправок к закону «Об актах гражданского состояния». Поводом стало обсуждение в парламентском комитете поправок, облегчающих процедуры изменения фамилий и национальной принадлежности жителям восточной Абхазии. По мнению «Аруаа», цель внесения поправок – массовое предоставление гражданства Абхазии гражданам Грузии, живущим в Абхазии» – представляет угрозу безопасности страны. «Аруаа» советует спикеру и депутатам парламента подойти к вопросу с ответственностью и провести консультации с представителями научного сообщества, общественными и политическими организациями.

Ремонтные работы деривационного тоннеля на гидроэлектростанции Ингур ГЭС, находящейся в совместном пользовании Грузии и Абхазии, были завершены на этой неделе на три дня раньше запланированного срока. В связи с этим в Абхазии был отменен график отключения электричества. Однако спустя два дня глава «Черноморэнерго» предупредил, что электричества все равно не хватит и страна вернется к графику отключения электроэнергии, но видимо, после курортного сезона.

Энергетическая тема стало причиной еще одной поездки в Москву министра экономики Кристины Озган. Подробностей встречи с российским коллегой Сергеем Назаровым нет, но из сообщения пресс-службы следует, что помимо Назарова Озган встретилась с «потенциальным инвестором» и обсудила возобновление работы сухумского аэропорта. Имя «потенциального инвестора» содержится втайне от народа.

Публичная деятельность премьер-министра Александр Анкваб за неделю: провел встречи с главой администрации столицы Бесланом Эшба – об итогах поездки в Краснодар, и с руководством министерства обороны – о подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне, и принял оперную певицу Алису Гицба.

Неделя президента была еще менее выразительна, чем у премьера. Сообщается, что на прошлой завершился его рабочий визит в Москву и что он в третий раз посетил фонтан, который строится на сухумской набережной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия