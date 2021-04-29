Наира Амалыиа: «Мы как попрошайки – бегаем, просим…»

Сегодня на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялась пресс-конференция четверых членов инициативной группы по принятию и скорейшему вступлению в действие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами.

Напомним, что 16 апреля на заседании комитета по государственной правовой политике парламента Абхазии единогласно был рекомендован для принятия в окончательном чтении на ближайшем заседании сессии законопроект о поправках к принятому более года назад, после акций протеста и голодовки членов инициативной группы, закону о декларировании, которые позволили бы этому закону вступить в действие немедленно, не дожидаясь принятия закона о госслужбе. Причем практически такой же законопроект о поправках уже обсуждался в этом году ранее и для его принятия в окончательном чтении 12 марта не хватило одного депутатского голоса.

На днях стало известно, что администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении 31 марта. Она обратила внимание на то, что действующая редакция закона предусматривает понятие «государственный служащий», которое распространяет нормы закона в том числе на должностных лиц; все государственные служащие являются должностными лицами и разграничить эти понятия в данной редакции невозможно, соответственно непонятно, кто является декларантом.

Представитель инициативной группы Наира Амалыиа заявила на пресс-конференции:

«Речь идет о том, что на протяжении уже двух парламентских созывов идет обсуждение закона о декларировании доходов госчиновников. Совершенно необходимый закон, прежде всего хочу сказать, для того, чтобы государство развивалось в правильном русле. Недавно случилась следующая серия, она 12-я, по-моему. Президент с помощью своего представителя в парламенте, спустил поправки к закону о декларировании. То есть они не могут определить, кто же такие эти госслужащие. В законе, принятом в прошлом году, статья 2, пункт 4, четко указано, кто такие должностные лица. Сейчас опять разъяснения, предложения вносить какие-то поправки. Закон был принят в прошлом году, 13 тысяч подписей было собрано в его поддержку за каких-то восемь дней, это требование народа. Учителя и уборщицы, конечно же, не должны декларировать доходы, потому что они не обладают функциями контроля, не принимают административно-хозяйственные решения, кадровые и финансовые решения. Они – обыкновенные бюджетники, которые являются госслужащими. Все! Какие еще определения нужны, чтобы этот закон вступил в силу? Никаких, абсолютно никаких препон нет. Сам президент, будучи в оппозиции, главой оппозиции, утверждал, что закон совершенен. Ну, не дословно, а если коротко говорить… Сегодня мы сюда пришли заявить совершенно конкретно, что мы за собой оставляем право митинга, несанкционированного. Мы не будем ни кого спрашивать в следующий раз: а можно нам разбить тут палатку?».

Инициативная группа, по словам Наиры Амалыиа, ждет принятия поправок к закону в окончательном чтении до 1 мая: если этого не произойдет, она будет готовить проведение митинга. Журналисты напомнили, что до 1 мая остается только день, и спросили, с какими правовыми аспектами связан именно этот срок. Амалыия ответила:

«До 1 мая депутаты сами себе срок поставили, и мы взяли этот срок, чтобы закон о декларировании полностью вступил в силу в августе». (К этому времени, предполагалось, должны быть поданы все декларации от чиновников).

В принятом в прошлом году, но так и не вступившем в действие законе в круг лиц, которые попадают в категорию «члены семьи декларанта», вошли супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. Однако нынче из этого списка депутатами была изъята категория «совершеннолетние дети декларантов». В ответ на вопрос журналистов все представители инициативной группы сказали, что с этим изъятием не согласны.

Представитель инициативной группы Нугзар Аргун сказал:

«Еще в 2006 году я писал о необходимости принятия закона о госслужбе как одного из ключевых законов, чтобы хоть какой-то порядок навести в стране именно в чиновничьих рядах, потому что проблема вся там. Поэтому у нас нет ни экономики, ни развития».

На пресс-конференции выступили также представители инициативной группы Марина Агрба и Юрий Зарандия.

В завершение Наира Амалыиа отметила:

«Ответственность за этот митинг мы не будем нести. Мы не знаем, как развернутся события. М никому не угрожаем. Ответственность будет нести законодательная и исполнительная власть. Мы ходили, мы просили, мы требовали… Мы как попрошайки бегаем, просим то, о чем сами эти люди прекрасно знают. Есть комитет правовой в парламенте. Есть в Администрации, в кабмине, но эти люди почему-то считают, что законы о декларировании доходов госчиновников, принятые в ста пятидесяти странах, нам не годятся».

Юрий Зарандия сказал, что в их инициативное группе есть радикальное крыло, членов которого приходится сдерживать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия