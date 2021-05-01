Мэрия Тбилиси отчиталась о ситуации в оползневой зоне Вашлиджвари после мощного ливня

После мощного ливня накануне вечером, 30 апреля, каких-либо изменений в зоне оползневой опасности над дорогой, соединяющей тбилисские районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, зафиксировано не было, сообщили мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани.

В результате стихии накануне ночью были затоплены несколько улиц в районе Диди Дигоми и поселке Дигоми, вода зашла в подвалы и на первые этажи некоторых частных домов, были повреждены крыши семи многоэтажек.

Эпицентр стихии находился всего в паре километров от улицы Мачавариани, жители которой полтора месяца назад оказались под угрозой схода гигантского оползня. По словам Бенделиани, специалисты вели усиленный мониторинг за склоном Вашлиджвари с первых минут после начала ливня.

«Сегодня утром геодезисты дополнительно произвели конкретные замеры, чтобы еще раз убедиться в том, наблюдается ли какое-либо движение оползневой массы или нет. Можно со всей ответственностью сказать, что вчерашние интенсивные осадки никак не повлияли на ситуацию», - заявил Бенделиани во время совместного прямого эфира с Каладзе в Facebook.

Чиновник считает, что все это говорит о том, что первый этап противооползневых мероприятий оказался эффективным. Он уверен, что участки, которые еще недавно беспокоили специалистов, теперь полностью безопасны.

Сам Каладзе анонсировал, что в ближайшее время на улице Мачавариани мэрия начнет второй этап превенционных работ. «Была большая критика со стороны так называемых экспертов, которой мы действительно не заслуживали. С первого же дня, как только возникла угроза, были предприняты конкретные шаги, чтобы обеспечить безопасность населения. Дорога закрыта, проведены соответствующие работы. В настоящее время подготавливают конкретный ареал уже для следующего этапа. Как только проект будет готов, мы начнем второй этап», - отметил Каладзе.

О масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, стало известно в середине марта, сообщает агентство «Новости-Грузия». В 2019 году мэрия Тбилиси начала строить там дорогу – от озера Лиси до проспекта Геловани. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.