Ковид «украл» Пасху у покойников

Грузия ушла на каникулы. Для снижения мобильности населения с 30 апреля по 12 мая в стране объявлены выходные. Сегодня приостановил работу общественный транспорт. Действует запрет и на посещение кладбищ.

Традиционно на пасхальные праздники люди семьями приходят на кладбища, чтобы помянуть своих усопших родственников. В этом году все кладбища в стране закрыли до 4 мая включительно. На территориях, прилегающих к кладбищам, дежурят патрульные экипажи.

Впрочем, запрет, из-за которого покойники лишились в этом году кулича и пасхальных яиц, и вчера, и сегодня попробовали нарушить. Некоторые даже успешно. За фотографию на кладбище, выложенную в Фейсбуке, были оштрафованы два жителя Зестафони. По информации телекомпании «Формула», они заявляют, что фотография была сделана раньше, до введения запрета и убеждены, что штраф выписан незаконно.

Был готов оказаться оштрафованным и Зураб Джапаридзе – лидер партии «Гирчи – Больше свободы», но добраться до пункта назначения – могил бабушки и дедушки, ему так и не удалось:

«Первый барьер я преодолел на скутере, но второй оказался непреодолимым. На сабурталинском кладбище живые стены из полицейских. На этот раз они не пустили меня на могилу бабушки и дедушки, не дали возможности нарушить закон, чтобы не выписывать штраф. Когда-нибудь я все равно расскажу внукам, что и в таком сумасшествии мне пришлось пожить, но, конечно, было бы хорошо, если можно было бы показать и штрафную квитанцию», – написал на своей странице в Фейбуке политик.

В то же время для многих серьезной проблемой стала приостановка работы общественного транспорта. Несмотря на объявленные каникулы, частный сектор по большей части продолжает работать. Так работают, например, рынки и торговцам, чтобы добраться до места работы, приходится либо идти пешком, либо брать такси:

«Я приехала на такси, которое сейчас, во время большой нужды, стоит очень дорого. Это было большой глупостью вводить сейчас запрет на транспорт».

Завтра, 4 мая, в стране запланировано начало вакцинации препаратом Sinopharm. Записаться в очередь на эту вакцину дали возможность всем гражданам старше 18-ти лет.

«Вердикт» препаратам китайского производства Sinopharm и Sinovac Всемирная организация здравоохранения планировала вынести в конце апреля – начале мая. Впрочем, власти Грузии приняли решение начать использование Sinopharm, не дожидаясь решения ВОЗ. Завтра этим препаратом привьется глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Иване Чхаидзе, медицинский директор центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в совете иммунизации, говорит, что есть все предпосылки, что ВОЗ даст китайским вакцинам зеленый свет:

«ВОЗ, как правило, опирается на оценку своих экспертов, а они уже – это официальная информация – положительно оценили (эти вакцины). В мире уже сделаны сотни миллионов (доз) Sinopharm и Sinovac – не только в Китае, а в различных странах, которые месяцами, с декабря используют ее. Исследования также проведены в ряде стран. В случае с Sinopharm третья фаза исследования была проведена в шести странах и во всех из них был получен положительный ответ в вопросе эффективности – она колеблется в районе 79%-86%. А это однозначно соответствует тем условиям, которые выдвигает ВОЗ», – сказал врач «Эху Кавказа».

Еврокомиссия сегодня предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в ЕС препаратов. Разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению в экстренных ситуациях. Китайские вакцины пока в этот перечень не входят. Ожидается, что решение ВОЗ примет на этой неделе.