На Ивери Мелашвили напали возле монастыря Давид-Гареджи  

На эксперта грузино-азербайджанской госкомиссии по демаркации Ивери Мелашвили и съемочную группу оппозиционной телекомпании «Мтавари» напала группа местных жителей и духовных лиц близ монастыря Давид-Гареджи. По данным с места событий, сам Мелашвили не пострадал, однако был избит оператор и сломана видеокамера телекомпании «Мтавари». Съемочная группа приехала в Давид-Гареджи, чтобы снять видеосюжет.

Ивери Мелашвили полгода назад был задержан и обвинен в том, что его деятельность в госкомиссии по уточнению грузино-азербайджанской границы способствовала передаче грузинской территории Азербайджану. Сам бывший глава комиссии при МИД Грузии считает, что местные жители и представители духовенства были введены в заблуждение по вине властей. Об этом он заявил в комментарии «Мтавари».

«Я думаю, что эти люди, жители села, просто введены в заблуждение. Возможно, кто-то из них был провокатором, но это простые люди, и кто-то внушил им, что Мелашвили является предателем, что он что-то продал и передал, хотя на самом деле ничего такого не произошло», - заявил Мелашвили.

«Я специально не называю имен, говорю в общем, я обвиняю власти, конечно же, прокуратуру и систему правосудия. Эти люди введены в заблуждение. Представьте, что меня, совершенно невинного человека, называют предателем, ругают меня, оскорбляют… Кто-то показал смонтированные кадры или что-то в этом роде, что якобы Мелашвили сказал, что Давид Гареджи не принадлежит Грузии. То, что Давид-Гареджи – это Грузия, это как дважды два четыре. Это не требует доказательств», - заявляет Мелашвили.

Сотрудника МИД Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Наталью Ильичеву, которые многие годы были членами комиссии по делимитации-демаркации госграницы Грузии с Азербайджаном, обвиняют в незаконной передаче части территории страны. По скандальному обвинению они были задержаны 7 октября 2020 года, незадолго до выборов в парламент Грузии.